Новости о вакцине и резкий скачок цен на нефть подавили пессимизм на российском рынке - BCS GM

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Новости о вакцине и резкий скачок цен на нефть подавили пессимизм на российском рынке по итогам недели с 5 по 11 ноября 2020 года, говорится в обзоре главного стратега компании BCS Global Markets (BCS GM) Вячеслава Смольянинова.

Совокупный чистый приток капитала на фондовый и долговой рынки РФ (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) за отчетный период оказался рекордным с февраля текущего года и составил $250 млн против невыразительной динамики неделей ранее, по данным EPFR Global.

Чистый приток капитала в российские акции со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за отчетную неделю составил $150 млн (лучший результат с 12 февраля). В фондах, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован чистый приток на уровне $40 млн (лучший результат с 10 июня) по сравнению с чистым оттоком $40 млн на предыдущей неделе.

"Новости о вакцине и последующий рост нефтяных котировок вызвали крупные притоки в фонды, ориентированные на Россию и другие развивающиеся рынки, что обеспечило лучший результат февраля и за все время пандемии. Фонды акций GEM отчитались о притоках в размере почти $2,5 млрд. Мы ожидаем, что сохранение небольших притоков до конца года поддержит российский рынок акций", - говорится в обзоре.

В облигациях РФ со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в облигации РФ) за отчетный период был зафиксирован чистый приток на уровне $100 млн (18 недель притока за последние 19 недель, лучший результат со 2 сентября) по сравнению с притоком $15 млн неделей ранее. В фондах облигаций, ориентированных только на Россию, чистый приток составил $26 млн (24 недели притока, лучший результат с 29 июля).

"Фонды облигаций GEM также сообщили о значительном притоке в объеме $1,8 млрд по итогам прошлой недели, что стало лучшим результатом с начала сентября. Притоки в российские фонды облигаций взлетели до 4-месячного максимума $26 млн. Совокупные притоки в российские бонды из всех категорий фондов фактически превысили $100 млн", - пишет аналитик.