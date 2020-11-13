"ВТБ Капитал" поднял оценку GDR TCS Group в 1,4 раза, подтвердив рекомендацию "покупать"

"ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) TCS Group (MOEX: TCSG) с $28 до $40 за штуку после публикации сильных финансовых показателей за третий квартал 2020 года, сообщается в обзоре инвестбанка.

Рекомендация "покупать" для этих бумаг аналитиками "ВТБ Капитала" была подтверждена.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR TCS, основанный на оценках аналитиков 11 инвестиционных банков, составляет $29,87 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $28,95 за штуку.