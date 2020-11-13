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Главная / Мнения аналитиков / Новости о вакцине и резкий скачок цен на нефть подавили пессимизм на российском рынке - BCS GM
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13 ноября 2020 года 10:50
Новости о вакцине и резкий скачок цен на нефть подавили пессимизм на российском рынке - BCS GM
Новости о вакцине и резкий скачок цен на нефть подавили пессимизм на российском рынке по итогам недели с 5 по 11 ноября 2020 года, говорится в обзоре главного стратега компании BCS Global Markets (BCS GM) Вячеслава Смольянинова. Совокупный чистый приток капитала на фондовый и долговой рынки РФ (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) за отчетный период оказался рекордным с февраля текущего года и составил $250 млн против невыразительной динамики неделей ранее, по данным EPFR Global.
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13 ноября 2020 года 13:47
Соблюдение Газпром нефтью дивидендной политики - шанс на аналогичный шаг Газпрома по итогам 2021 года - BCS GM
Соблюдение "Газпром нефтью" дивидендной политики - шанс на аналогичный шаг "Газпрома" по итогам 2021 года, говорится в обзоре BCS Global Markets (BCS GM). По мнению аналитиков инвесткомпании Рональда Смита и Василия Мордовцева, промежуточные дивиденды "Газпром нефти" за 9M20 имеют значение не... читать дальше
.13 ноября 2020 года 13:10
Курс рубля на следующей неделе, скорее всего, составит 77,0-78,0 руб./$1 и 91,0-92,0 руб./EUR1 - УБРиР
Курс рубля на следующей неделе, скорее всего, составит 77,0-78,0 руб./$1 и 91,0-92,0 руб./EUR1, сообщается в комментарии операционного директора казначейства Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Владимира Зотова. "Послевыборная" эйфория в Америке постепенно сходит на нет, сам факт... читать дальше
.13 ноября 2020 года 12:40
налитики Промсвязьбанка рекомендуют покупать акции ПАО "Полюс" с целевой ценой 21499 руб./акция, говорится в обзоре банка. Финансовые результаты "Полюса" за 3К20 оказались лучше ожиданий рынка, чему способствовала сильная конъюнктура на мировом рынке золота, отмечают специалисты банка. Выручка... читать дальше
.13 ноября 2020 года 12:33
Газпромбанк (MOEX: GZPR) повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) TCS Group (MOEX: TCSG) с $27,5 до $29 за штуку, сообщается в обзоре аналитика Газпромбанка Андрея Клапко. Рекомендация (рейтинг) "держать" для этих бумаг осталась без изменения. "Мы повышаем прогноз... читать дальше
.13 ноября 2020 года 12:03
Ключевым источником позитива для ОФЗ может стать резкое сокращение первичного предложения долга от Минфина - Росбанк
Ключевым источником позитива для ОФЗ может стать резкое сокращение первичного предложения долга от Минфина, говорится в комментарии Росбанка. Как отмечают аналитики банка, по итогам насыщенного и волатильного периода с середины октября по середину ноября сегмент ОФЗ застыл в нерешительности. С... читать дальше
.13 ноября 2020 года 11:53
Коррекцию рынка акций РФ вниз вслед за миром вновь тормозит ряд растущих бумаг во главе с "Системой"
Москва. 13 ноября. Коррекцию рынка акций РФ вниз вслед за мировыми площадками вновь сдерживает ряд растущих бумаг во главе с АФК "Система", взлетевшей более чем на 10% и обновившей максимум с сентября 2014 года на новостях об оценке Ozon перед IPO; также раллируют бумаги "Распадской" в ожидании новостей о цене buyback. читать дальше
.13 ноября 2020 года 11:40
(добавлен текст после 2-го абзаца) Новости о вакцине и резкий скачок цен на нефть подавили пессимизм на российском рынке по итогам недели с 5 по 11 ноября 2020 года, говорится в обзоре главного стратега компании BCS Global Markets (BCS GM) Вячеслава Смольянинова. Совокупный чистый приток... читать дальше
.13 ноября 2020 года 11:21
Доходность 10-летних ОФЗ в пятницу, скорее всего, сохранится в диапазоне 5,8-5,9% годовых - Промсвязьбанк
Доходность 10-летних ОФЗ в пятницу, скорее всего, сохранится в диапазоне 5,8-5,9% годовых, сообщается в комментарии Промсвязьбанка. Главный аналитик банка Дмитрий Монастыршин отмечает, что давление на рынок ОФЗ может оказать снижение нефтяных цен и ослабление склонности к риску на глобальных... читать дальше
.13 ноября 2020 года 11:05
Возможна умеренная коррекция на рынке акций РФ в пятницу, отмечается в комментарии эксперта BCS Express Василия Карпунина. По мнению эксперта, внешний фон в пятницу с утра складывается негативный. Американские индексы после закрытия нашей дневной сессии в четверг снизились. Азиатские площадки... читать дальше
.13 ноября 2020 года 10:48
"ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) TCS Group (MOEX: TCSG) с $28 до $40 за штуку после публикации сильных финансовых показателей за третий квартал 2020 года, сообщается в обзоре инвестбанка. Рекомендация "покупать" для этих бумаг аналитиками "ВТБ... читать дальше
.13 ноября 2020 года 10:48
"ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость акций ПАО "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) со 100 рублей до 110 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Рекомендация (рейтинг) "покупать" для этих бумаг была подтверждена. По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее... читать дальше
.13 ноября 2020 года 10:37
налитики ITI Capital обращают внимание на ключевые события для рынка акций РФ в пятницу, 13 ноября. Как говорится в обзоре компании, в фокусе будут "Интер РАО" и "Роснефть" в связи с публикацией финансовых результатов по МСФО за 3К20. читать дальше
.13 ноября 2020 года 10:16
Ухудшение настроений инвесторов может произойти по мере ужесточения ограничительных мер в США - BCS Express
Возобновление ограничений в крупнейшей экономике мира может стать негативным фактором, который приведет к временному слому "бычьих" настроений на американском фондовом рынке, а затем и на ключевых мировых площадках, отмечается в комментарии эксперта BCS Express Василия Карпунина. "Фактор... читать дальше
.13 ноября 2020 года 10:09
Котировки нефти марки Brent в пятницу могут отступить до $42,2–42,9 за баррель, так как глобальный интерес к риску снижается, говорится в аналитическом материале Sberbank CIB. Эксперты Sberbank CIB считают, что в пятницу котировки нефти марки Brent могут отступить до $42,2–42,9 за баррель, так... читать дальше
.13 ноября 2020 года 09:57
Вероятно снижение индекса Мосбиржи в пятницу и очередное тестирование уровня 3000 пунктов сверху, говорится в комментарии Промсвязьбанка. "Учитывая внешний фон, на открытии торгов в пятницу на российском рынке ожидаем преобладания продаж в наших акциях, что приведет к снижению индекса Мосбиржи и... читать дальше
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