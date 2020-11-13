Новости о вакцине и резкий скачок цен на нефть подавили пессимизм на российском рынке - BCS GM

Новости о вакцине и резкий скачок цен на нефть подавили пессимизм на российском рынке по итогам недели с 5 по 11 ноября 2020 года, говорится в обзоре главного стратега компании BCS Global Markets (BCS GM) Вячеслава Смольянинова.

Совокупный чистый приток капитала на фондовый и долговой рынки РФ (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) за отчетный период оказался рекордным с февраля текущего года и составил $250 млн против невыразительной динамики неделей ранее, по данным EPFR Global.