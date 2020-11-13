Ухудшение настроений инвесторов может произойти по мере ужесточения ограничительных мер в США - BCS Express

Возобновление ограничений в крупнейшей экономике мира может стать негативным фактором, который приведет к временному слому "бычьих" настроений на американском фондовом рынке, а затем и на ключевых мировых площадках, отмечается в комментарии эксперта BCS Express Василия Карпунина.

"Фактор новостей об успешных испытаниях вакцины уже переварен рынком. Фокус внимания смещается с оптимистичных ожиданий следующего года на текущие проблемы, а именно на повторный спад экономической активности и совокупного спроса из-за локдаунов во многих странах мира", - отмечает Карпунин.

Вероятно, ухудшение настроений инвесторов может произойти по мере ужесточения ограничительных мер в США, полагает эксперт. В ряде штатов уже вводятся точечные ограничения, но их расширение до уровня страны вполне возможно, учитывая эпидемиологическую ситуацию. Так, накануне Университет Джона Хопкинса указал на рекордный суточный прирост числа заболевших в стране и увеличение госпитализаций. Признаков перелома ситуации не наблюдается, а это, по мнению аналитика, значит, что у властей может не остаться выбора.

"Возобновление ограничений в крупнейшей экономике мира может стать негативным фактором, который приведет к временному слому "бычьих" настроений на американском фондовом рынке, а затем и на ключевых мировых площадках. Этот риск стоит учитывать. Накануне индекс широкого рынка S&P 500 потерял около 1%. При развитии коррекционного движения следующим ориентиром внизу выступает район 3415-3430 п.", - заключает эксперт BCS Express.