Возможна умеренная коррекция на рынке акций РФ в пятницу - BCS Express

Возможна умеренная коррекция на рынке акций РФ в пятницу, отмечается в комментарии эксперта BCS Express Василия Карпунина.

По мнению эксперта, внешний фон в пятницу с утра складывается негативный. Американские индексы после закрытия нашей дневной сессии в четверг снизились. Азиатские площадки сегодня торгуются на отрицательной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 с утра снижаются на 0,3%, контракты по нефти Brent падают на 1,6% и находятся около уровня $42,8.

"Мы видим возврат спекулятивного интереса к защитным продуктовым ритейлерам на фоне завершения непрерывного рыночного ралли, - указывает Карпунин. - В четверг бумаги" Магнита" (+2,7%) и X5 Retail Group (+1,9%) вновь пользовались повышенным спросом. В ближайшей перспективе они могут выглядеть устойчивей к внешнему негативу, чем индекс Мосбиржи. Среднесрочные ожидания по поводу роста котировок бумаг остаются положительными".

То же самое, на взгляд аналитика, можно сказать об акциях Московской биржи. Сохраняется сильный инвестиционный кейс. Все помнят, что после мартовского обвала именно бумаги биржи были в лидерах по скорости восстановления, что абсолютно справедливо, ведь рост волатильности позитивен для доходов компании.

"Локальный интерес трейдеров возвращается и в акции золотодобывающих компаний: Полюс, Полиметалл, Петропавловск, - констатирует Карпунин. На фоне роста глобальных опасений по поводу пандемии цены на золото могут оставаться выше ключевой отметки $1850. Однако в случае спуска ниже этого рубежа с высокой вероятностью можно будет ожидать резкого ускорения распродаж. Поэтому, открывая спекулятивные позиции в акциях сектора, можно ориентироваться именно на этот торговый момент в качестве сигнала для выхода из лонга".

Также эксперт BCS Express предположил, что в ближайшей перспективе лучше рынка вновь будут выглядеть не нефтяные экспортеры. Это такие истории, как "Норникель", "РусАл", "АЛРОСА", а также производители удобрений и сталелитейщики (НЛМК, "Северсталь").

Сохраняется потенциал для положительной переоценки и в привилегированных акциях Сургутнефтегаза. Волна роста может ускориться после потенциального прохождения области сопротивления 39-40 руб. Фактор высоких ожидаемых дивидендов по итогам 2020 г., на мой взгляд, еще не в полной мере заложен в котировки.

Среди лидеров роста на российском рынке в четверг были акции ВТБ, прибавившие в цене 5%. Каких-то корпоративных новостей не обнаружено. Подъем, по мнению Карпунина, выглядит как догоняющий рост вслед за стремительно выросшими в последние пару недель акциями Сбербанка.

"Мощное ралли также наблюдается в акциях АФК "Система". В четверг они выросли на 6,7% и обновили максимальные значения за шесть лет. Ускорение произошло после появления статьи в Forbes о том, что Ozon оценивают в рамках IPO в диапазоне $4-12 млрд. Верхняя граница этого коридора очень высока, и рынок не закладывался на такие оценки. Впрочем, вероятность размещения по максимальным значениям все-таки незначительная. Сегодня бумаги "Системы" выглядят сильно перегретыми, риски торможения восходящего импульса на следующей неделе достаточно высоки", - отмечает аналитик BCS Express.

Индекс Мосбиржи в данный момент также локально перегрет, считает Карпунин. "Технические индикаторы на ряде таймфреймов указывают на высокий уровень перекупленности. Кроме того, котировки поднялись в район трендового сопротивления около 3030 п. Скорость подъема замедлится, уже в пятницу возможна умеренная коррекция", - прогнозирует аналитик.