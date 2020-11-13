.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Возможна умеренная коррекция на рынке акций РФ в пятницу - BCS Express
.
13 ноября 2020 года 11:05
Возможна умеренная коррекция на рынке акций РФ в пятницу - BCS Express
Возможна умеренная коррекция на рынке акций РФ в пятницу, отмечается в комментарии эксперта BCS Express Василия Карпунина. По мнению эксперта, внешний фон в пятницу с утра складывается негативный. Американские индексы после закрытия нашей дневной сессии в четверг снизились. Азиатские площадки сегодня торгуются на отрицательной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 с утра снижаются на 0,3%, контракты по нефти Brent падают на 1,6% и находятся около уровня $42,8. "Мы видим возврат спекулятивного интереса к защитным продуктовым ритейлерам на фоне завершения непрерывного рыночного ралли, - указывает Карпунин. - В четверг бумаги" Магнита" (+2,7%) и X5 Retail Group (+1,9%) вновь пользовались повышенным спросом. В ближайшей перспективе они могут выглядеть устойчивей к внешнему негативу, чем индекс Мосбиржи. Среднесрочные ожидания по поводу роста котировок бумаг остаются положительными". То же самое, на взгляд аналитика, можно сказать об акциях Московской биржи. Сохраняется сильный инвестиционный кейс. Все помнят, что после мартовского обвала именно бумаги биржи были в лидерах по скорости восстановления, что абсолютно справедливо, ведь рост волатильности позитивен для доходов компании. "Локальный интерес трейдеров возвращается и в акции золотодобывающих компаний: Полюс, Полиметалл, Петропавловск, - констатирует Карпунин. На фоне роста глобальных опасений по поводу пандемии цены на золото могут оставаться выше ключевой отметки $1850. Однако в случае спуска ниже этого рубежа с высокой вероятностью можно будет ожидать резкого ускорения распродаж. Поэтому, открывая спекулятивные позиции в акциях сектора, можно ориентироваться именно на этот торговый момент в качестве сигнала для выхода из лонга". Также эксперт BCS Express предположил, что в ближайшей перспективе лучше рынка вновь будут выглядеть не нефтяные экспортеры. Это такие истории, как "Норникель", "РусАл", "АЛРОСА", а также производители удобрений и сталелитейщики (НЛМК, "Северсталь"). Сохраняется потенциал для положительной переоценки и в привилегированных акциях Сургутнефтегаза. Волна роста может ускориться после потенциального прохождения области сопротивления 39-40 руб. Фактор высоких ожидаемых дивидендов по итогам 2020 г., на мой взгляд, еще не в полной мере заложен в котировки. Среди лидеров роста на российском рынке в четверг были акции ВТБ, прибавившие в цене 5%. Каких-то корпоративных новостей не обнаружено. Подъем, по мнению Карпунина, выглядит как догоняющий рост вслед за стремительно выросшими в последние пару недель акциями Сбербанка. "Мощное ралли также наблюдается в акциях АФК "Система". В четверг они выросли на 6,7% и обновили максимальные значения за шесть лет. Ускорение произошло после появления статьи в Forbes о том, что Ozon оценивают в рамках IPO в диапазоне $4-12 млрд. Верхняя граница этого коридора очень высока, и рынок не закладывался на такие оценки. Впрочем, вероятность размещения по максимальным значениям все-таки незначительная. Сегодня бумаги "Системы" выглядят сильно перегретыми, риски торможения восходящего импульса на следующей неделе достаточно высоки", - отмечает аналитик BCS Express. Индекс Мосбиржи в данный момент также локально перегрет, считает Карпунин. "Технические индикаторы на ряде таймфреймов указывают на высокий уровень перекупленности. Кроме того, котировки поднялись в район трендового сопротивления около 3030 п. Скорость подъема замедлится, уже в пятницу возможна умеренная коррекция", - прогнозирует аналитик.
.
Компании упоминаемые в новости: Московская Биржа, Северсталь, РУСАЛ, Система АФК, Магнит, Полюс, X5 Retail Group, НК Сургутнефтегаз
.
13 ноября 2020 года 13:47
Соблюдение Газпром нефтью дивидендной политики - шанс на аналогичный шаг Газпрома по итогам 2021 года - BCS GM
Соблюдение "Газпром нефтью" дивидендной политики - шанс на аналогичный шаг "Газпрома" по итогам 2021 года, говорится в обзоре BCS Global Markets (BCS GM). По мнению аналитиков инвесткомпании Рональда Смита и Василия Мордовцева, промежуточные дивиденды "Газпром нефти" за 9M20 имеют значение не... читать дальше
.13 ноября 2020 года 13:10
Курс рубля на следующей неделе, скорее всего, составит 77,0-78,0 руб./$1 и 91,0-92,0 руб./EUR1 - УБРиР
Курс рубля на следующей неделе, скорее всего, составит 77,0-78,0 руб./$1 и 91,0-92,0 руб./EUR1, сообщается в комментарии операционного директора казначейства Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Владимира Зотова. "Послевыборная" эйфория в Америке постепенно сходит на нет, сам факт... читать дальше
.13 ноября 2020 года 12:40
налитики Промсвязьбанка рекомендуют покупать акции ПАО "Полюс" с целевой ценой 21499 руб./акция, говорится в обзоре банка. Финансовые результаты "Полюса" за 3К20 оказались лучше ожиданий рынка, чему способствовала сильная конъюнктура на мировом рынке золота, отмечают специалисты банка. Выручка... читать дальше
.13 ноября 2020 года 12:33
Газпромбанк (MOEX: GZPR) повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) TCS Group (MOEX: TCSG) с $27,5 до $29 за штуку, сообщается в обзоре аналитика Газпромбанка Андрея Клапко. Рекомендация (рейтинг) "держать" для этих бумаг осталась без изменения. "Мы повышаем прогноз... читать дальше
.13 ноября 2020 года 12:03
Ключевым источником позитива для ОФЗ может стать резкое сокращение первичного предложения долга от Минфина - Росбанк
Ключевым источником позитива для ОФЗ может стать резкое сокращение первичного предложения долга от Минфина, говорится в комментарии Росбанка. Как отмечают аналитики банка, по итогам насыщенного и волатильного периода с середины октября по середину ноября сегмент ОФЗ застыл в нерешительности. С... читать дальше
.13 ноября 2020 года 11:53
Коррекцию рынка акций РФ вниз вслед за миром вновь тормозит ряд растущих бумаг во главе с "Системой"
Москва. 13 ноября. Коррекцию рынка акций РФ вниз вслед за мировыми площадками вновь сдерживает ряд растущих бумаг во главе с АФК "Система", взлетевшей более чем на 10% и обновившей максимум с сентября 2014 года на новостях об оценке Ozon перед IPO; также раллируют бумаги "Распадской" в ожидании новостей о цене buyback. читать дальше
.13 ноября 2020 года 11:40
(добавлен текст после 2-го абзаца) Новости о вакцине и резкий скачок цен на нефть подавили пессимизм на российском рынке по итогам недели с 5 по 11 ноября 2020 года, говорится в обзоре главного стратега компании BCS Global Markets (BCS GM) Вячеслава Смольянинова. Совокупный чистый приток... читать дальше
.13 ноября 2020 года 11:21
Доходность 10-летних ОФЗ в пятницу, скорее всего, сохранится в диапазоне 5,8-5,9% годовых - Промсвязьбанк
Доходность 10-летних ОФЗ в пятницу, скорее всего, сохранится в диапазоне 5,8-5,9% годовых, сообщается в комментарии Промсвязьбанка. Главный аналитик банка Дмитрий Монастыршин отмечает, что давление на рынок ОФЗ может оказать снижение нефтяных цен и ослабление склонности к риску на глобальных... читать дальше
.13 ноября 2020 года 10:50
овости о вакцине и резкий скачок цен на нефть подавили пессимизм на российском рынке по итогам недели с 5 по 11 ноября 2020 года, говорится в обзоре главного стратега компании BCS Global Markets (BCS GM) Вячеслава Смольянинова. Совокупный чистый приток капитала на фондовый и долговой рынки РФ (с... читать дальше
.13 ноября 2020 года 10:48
"ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) TCS Group (MOEX: TCSG) с $28 до $40 за штуку после публикации сильных финансовых показателей за третий квартал 2020 года, сообщается в обзоре инвестбанка. Рекомендация "покупать" для этих бумаг аналитиками "ВТБ... читать дальше
.13 ноября 2020 года 10:48
"ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость акций ПАО "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) со 100 рублей до 110 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Рекомендация (рейтинг) "покупать" для этих бумаг была подтверждена. По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее... читать дальше
.13 ноября 2020 года 10:37
налитики ITI Capital обращают внимание на ключевые события для рынка акций РФ в пятницу, 13 ноября. Как говорится в обзоре компании, в фокусе будут "Интер РАО" и "Роснефть" в связи с публикацией финансовых результатов по МСФО за 3К20. читать дальше
.13 ноября 2020 года 10:16
Ухудшение настроений инвесторов может произойти по мере ужесточения ограничительных мер в США - BCS Express
Возобновление ограничений в крупнейшей экономике мира может стать негативным фактором, который приведет к временному слому "бычьих" настроений на американском фондовом рынке, а затем и на ключевых мировых площадках, отмечается в комментарии эксперта BCS Express Василия Карпунина. "Фактор... читать дальше
.13 ноября 2020 года 10:09
Котировки нефти марки Brent в пятницу могут отступить до $42,2–42,9 за баррель, так как глобальный интерес к риску снижается, говорится в аналитическом материале Sberbank CIB. Эксперты Sberbank CIB считают, что в пятницу котировки нефти марки Brent могут отступить до $42,2–42,9 за баррель, так... читать дальше
.13 ноября 2020 года 09:57
Вероятно снижение индекса Мосбиржи в пятницу и очередное тестирование уровня 3000 пунктов сверху, говорится в комментарии Промсвязьбанка. "Учитывая внешний фон, на открытии торгов в пятницу на российском рынке ожидаем преобладания продаж в наших акциях, что приведет к снижению индекса Мосбиржи и... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.