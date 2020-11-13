Вероятно снижение индекса Мосбиржи в пятницу - Промсвязьбанк

Вероятно снижение индекса Мосбиржи в пятницу и очередное тестирование уровня 3000 пунктов сверху, говорится в комментарии Промсвязьбанка.

"Учитывая внешний фон, на открытии торгов в пятницу на российском рынке ожидаем преобладания продаж в наших акциях, что приведет к снижению индекса Мосбиржи и очередному тестированию уровня 3000 пунктов сверху. В дальнейшем на ухудшении внешней конъюнктуры негативная динамика может быть продолжена. При этом в случае ухода рынка ниже отметки 3000 пунктов коррекционные настроения в наших бумагах могут усилиться за счет желания части игроков зафиксировать прибыль по длинным позициям в российских акциях", - указывает главный аналитик банка Богдан Зварич.