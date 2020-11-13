Цены рублевых корпоративных бондов в пятницу могут снизиться под давлением внешнего негатива

Москва. 13 ноября. Цены рублевых корпоративных облигаций в пятницу могут снизиться под давлением негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в четверг на фоне беспокойства инвесторов по поводу роста заболеваемости COVID-19 и введения новых ограничений для сдерживания распространения инфекции. Эйфория, которая охватила фондовый рынок ранее на этой неделе на новостях об успехе испытаний вакцины от коронавируса, разработанной американской компанией Pfizer и германской BioNTech, ослабевает. Хотя большинство экспертов и участников рынка сходятся во мнении, что вакцина от COVID-19, вероятно, является самым быстрым путем к преодолению пандемии, они задаются вопросом, когда вакцина может стать доступной для широкого применения.

В США в среду было зафиксировано рекордное с начала пандемии количество госпитализаций с COVID-19, а число новых случаев заражения превышает отметку в 100 тыс. последние девять дней подряд. Согласно данным статистического сайта Worldometers, США занимают первое место в мире по количеству случаев COVID-19 и по смертности - соответственно свыше 10,8 млн и более 248,3 тыс. летальных исходов.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в пятницу на фоне растущих опасений, что рост количества заболеваний COVID-19 в различных регионах мира приведет к новым ограничительным мерам, что негативно скажется на экономике. Сообщения о все большем числе случаев заболевания оказали отрезвляющее влияние на рынки, которые росли в последние дни в надежде на скорое появление вакцины от коронавирусной инфекции, пишет MarketWatch.

Японский индекс Nikkei 225 по итогам торгов опустился на 0,58% после того, как на этой неделе он достиг максимума более чем за 29 лет. Китайский индекс Shanghai Composite к 9:00 МСК снизился на 1,4%, гонконгский Hang Seng - на 0,6%. Президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий с 11 января 2021 года физическим и юрлицам из США покупку ценных бумаг компаний, связанных с военными КНР (список компаний пока не приводится). Австралийский индекс S&P/ASX 200 в пятницу снизился на 0,2%. В то же время южнокорейский индекс Kospi увеличился за день на 0,6%.

В свою очередь цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу на фоне сохраняющегося беспокойства по поводу слабого мирового спроса из-за новой волны коронавируса в США, Европе и Азии. Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК в четверг составила $43,02 за баррель, что на 1,17% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на 0,6%. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $40,53 за баррель, что на 1,43% ниже уровня предыдущих торгов. В четверг фьючерсы снизились в цене на 0,8%.

Перспективы спроса на энергоносители остаются неопределенными, поскольку заболеваемость COVID-19 по-прежнему растет, и во многих странах вводятся новые ограничительные меры. На фоне рекордного числа случаев заражения коронавирусом в Чикаго, Детройте и Калифорнии возобновили ограничительные меры, призванные сдержать распространение инфекции. В странах Европы обсуждается необходимость сохранения ограничений в связи со сложной эпидемиологической ситуацией. В Японии в четверг зафиксирован рекордный суточный прирост случаев коронавируса.

Данные министерства энергетики США, обнародованные в четверг, показали увеличение запасов нефти в стране за неделю, завершившуюся 6 ноября, на 4,28 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали снижение запасов на 3 млн баррелей. Запасы нефти в Кушинге, где хранится нефть, торгуемая на NYMEX, сократились за неделю на 518 тыс. баррелей. Запасы бензина в США на прошлой неделе снизились на 2,31 млн баррелей, дистиллятов - на 5,35 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение на 600 тыс. и 2 млн баррелей соответственно.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг выросла в 1,2 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась немного выше средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 15,1 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,579 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 12 ноября вырос всего на 0,01% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 110,72 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,03%, поднявшись до 712,35 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Газпромбанк-001Р-13Р" (+0,41%), "РУСАЛ Братск-001Р-03" (+0,26%) и "Ростелеком-002P-02R" (MOEX: RTKM) (+0,21%), а в лидерах снижения - облигации "Металлоинвест БО-04" (-0,53%), "ЕвроХим-001P-06" (-0,36%) и "МТС-001P-13" (-0,24%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Сбербанк (MOEX: SBER) России разместил 42,4% выпуска инвестиционных облигаций ИОС_PRT_SBERPRPT-5Y-001Р-374R на 424 млн рублей номинальным объемом 1 млрд рублей и 37,76% серии ИОС_PRT_SBERPRPT-5Y-001Р-373R на 377,6 млн рублей номинальным объемом 1 млрд рублей. По выпускам предусмотрен один купон, ставка купона - 0,01% годовых. Предусмотрена также выплата дополнительного дохода. Облигации размещены в рамках программы биржевых облигаций объемом до 1,7 трлн рублей.

АО "МаксимаТелеком" установило ориентир ставки 1-го купона облигаций серии БО-П02 со сроком обращения 3,5 года объемом 2,5 млрд рублей на уровне 9,5-10,0% годовых. Ориентиру соответствует доходность к call-опциону через год в диапазоне 9,73-10,25% годовых. Сбор заявок пройдет с 11:00 МСК 12 ноября до 15:00 МСК 16 ноября. Техразмещение запланировано на 19 ноября. По выпуску предусмотрена выплата 7 полугодовых купонов, а также call-опцион в дату окончания 2-го купона. Оферта не предусмотрена.

ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" (MOEX: CHEP) (ЧТПЗ) в последней декаде ноября планирует собирать заявки инвесторов на 3-летние облигации серии 001Р-06 объемом 10 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона будет объявлен позднее. Купоны квартальные. В предыдущий раз ЧТПЗ выходил на долговой рынок в июле текущего года, тогда он разместил выпуск 5-летних облигаций серии 001Р-05 объемом 10 млрд рублей по ставке квартального купона 6,6% годовых.

Совет директоров АО "ЛК "Европлан" утвердил программу биржевых облигаций серии 001Р объемом до 50 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет. Программа станет первой для компании. В обращении находится 6 выпусков биржевых облигаций компании на 26 млрд рублей.

АО "ДОМ.РФ" определило ставку 23-го купона облигаций серии А14 в размере 6,75% годовых. Величина ставки купона определяется как сумма ключевой ставки Банка России на соответствующую дату (на 13 ноября - 6,5% годовых) и премии в размере 2,5% годовых. Компания разместила облигации серии А14 объемом 7 млрд рублей в августе 2009 года. Ставка текущего купона - 10,25% годовых. Купоны полугодовые, дата погашения займа - 15 мая 2023 года.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 16-го купона биржевых облигаций серии БО-18 в размере 4,99% годовых. РЖД разместили облигации серии БО-18 объемом 25 млрд рублей в июне 2013 года на 30 лет. Ставка 1-го купона была установлена по результатам book building в размере 8,2% годовых. Ставки 2-60-го купонов рассчитываются как индекс потребительских цен в РФ в годовом выражении + 1% годовых. При этом процентная ставка не может быть меньше 0,01% годовых.

ООО "Икс 5 финанс" (SPV-компания X5 Retail (MOEX: FIVE) Group) установило ставку 8-13-го купонов выпуска облигаций серии 001P-02 объемом 10 млрд рублей на уровне 5,65% годовых. Сбор заявок на бумаги прошел 24 мая 2017 года. По 15-летним бумагам предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 8,45% годовых. Ставки 2-7-го купонов были приравнены к ставке 1-го купона.

ООО "ДелоПортс" установило ставку 11-14-го купонов облигаций 1-й серии на уровне 0,01% годовых. Эмитент завершил размещение 10-летних дебютных бондов на 3 млрд рублей в ноябре 2015 года. Ставка текущего купона составляет 0,01% годовых. Купонный период - полгода. По бондам 26 ноября предстоит оферта.

Росбанк (MOEX: ROSB) принял решение полностью досрочно погасить выпуск облигаций серии БО-14 объемом 10 млрд рублей и сроком обращения 10 лет. Банк разместил его в мае 2016 года. Ставка текущего купона - 1% годовых.