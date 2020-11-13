Котировки Brent в пятницу могут отступить до $42,2–42,9/барр. - Sberbank CIB

Котировки нефти марки Brent в пятницу могут отступить до $42,2–42,9 за баррель, так как глобальный интерес к риску снижается, говорится в аналитическом материале Sberbank CIB.

Эксперты Sberbank CIB считают, что в пятницу котировки нефти марки Brent могут отступить до $42,2–42,9 за баррель, так как глобальный интерес к риску снижается из-за ускорения роста заболеваемости коронавирусом в США, а дополнительное давление на рынок могут оказать данные по числу буровых установок в США.

Главы ведущих центробанков в четверг заявили, что недавний оптимизм, вызванный новостями о вакцине, может быть преждевременным, и на этом фоне рубль в пятницу может ослабнуть до 77,8 руб./$1, так как геополитическая премия за риск пока не снижается и вряд ли снизится в ближайшее время, указывают в Sberbank CIB.

Также, по мнению специалистов Sberbank CIB, на умеренно негативном фоне, который в пятницу сохраняется на глобальных рынках, вряд ли можно ожидать существенного снижения доходности ОФЗ - скорее всего, она будет колебаться около текущих уровней.

Аналитики Sberbank CIB ожидают коррекции российского рынка акций в пятницу ввиду умеренно негативного внешнего фона. Ралли американских акций, начавшееся после выборов, приостановилось в четверг североамериканские индексы снизились. Настрой инвесторов ухудшился, так как заболеваемость COVID-19 продолжает расти, а сроки, когда вакцина станет общедоступной, по-прежнему неопределённые.