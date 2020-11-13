Доходность 10-летних ОФЗ в пятницу, скорее всего, сохранится в диапазоне 5,8-5,9% годовых - Промсвязьбанк

Доходность 10-летних ОФЗ в пятницу, скорее всего, сохранится в диапазоне 5,8-5,9% годовых, сообщается в комментарии Промсвязьбанка.

Главный аналитик банка Дмитрий Монастыршин отмечает, что давление на рынок ОФЗ может оказать снижение нефтяных цен и ослабление склонности к риску на глобальных рынках на фоне продолжающегося роста заболеваемости Covid-19.

"В четверг доходность 10-летних ОФЗ снизилась до 5,81% годовых (-3 б.п.). При противоречивом внешнем фоне позитивной новостью стало размещение Минфином РФ евробондов в объеме 2 млрд евро. Финальный ориентир доходности 7-летнего выпуска на сумму 0,75 млрд евро составил 1,125%, а 12-летнего на 1,25 млрд евро - 1,85%. Удлинение дюрации долга, диверсификация базы инвесторов, низкая стоимость заимствований положительно отражаются на оценке России как заемщика. Размещение внешнего долга снижает потребности во внутренних заимствованиях, - пишет Монастыршин. - Досрочное выполнение квартального плана по размещению нового локального госдолга и размещение евробондов в совокупности будут поддерживать спроса на ОФЗ на вторичном рынке до конца текущего года".