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13 ноября 2020 года 09:36

Brent - $42,91 за баррель

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в четверг. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в пятницу. Цены на нефть эталонных снижаются в ходе торгов в пятницу.

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в четверг на фоне беспокойства инвесторов по поводу роста заболеваемости COVID-19 и введения новых ограничений для сдерживания распространения инфекции.

Эйфория, которая охватила фондовый рынок ранее на этой неделе на новостях об успехе испытаний вакцины от коронавируса, разработанной американской компанией Pfizer Inc. (SPB: PFE) и германской BioNTech, по-видимому, ослабевает, пишет The Wall Street Journal.

В США в среду было зафиксировано рекордное с начала пандемии количество госпитализаций с COVID-19, а число новых случаев заражения превышает отметку в 100 тыс. последние девять дней подряд.

Хотя большинство экспертов и участников рынка сходятся во мнении, что вакцина от COVID-19, вероятно, является самым быстрым путем к преодолению пандемии, они задаются вопросом, когда вакцина может стать доступной для широкого применения.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, США занимают первое место в мире по количеству случаев COVID-19 и по смертности - соответственно свыше 10,8 млн и более 248,3 тыс. летальных исходов.

Опубликованные в четверг данные министерства труда США показали, что потребительские цены (индекс CPI) в стране в октябре выросли на 1,2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 1,4% в сентябре. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 1,3%, согласно данным Trading Economics.

Министерство труда также сообщило, что количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 48 тыс., до 709 тыс. человек. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составило 757 тыс., а не 751 тыс., как сообщалось ранее. Эксперты в среднем ожидали снижения числа заявок до 735 тыс., свидетельствуют данные Trading Economics.

Наибольшие потери в четверг понесли акции компаний туристического сектора и банков. Котировки бумаг United Airlines Holdings (SPB: UAL) Inc. упали на 4,3%, Carnival Corp. (SPB: CCL) - на 7,9%. Бумаги JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM), Citigroup Inc. (SPB: C) и Wells Fargo & Co. (SPB: WFC) потеряли в цене более 1%.

Акции Southwest Airlines Co. (SPB: LUV) подешевели на 3%. Американская авиакомпания ожидает замедления тенденций восстановления выручки к концу текущего года из-за недавнего скачка заболеваемости коронавирусом.

Цена бумаг американского производителя батареек Energizer Holdings Inc. упала на 14,8%. Скорректированная прибыль компании в четвертом финансовом квартале не оправдала ожиданий, тогда как выручка выросла сильнее прогнозов.

Бумаги американской Jaws Acquisition Corp., сооснователем которой является инвестор Барри Штернлихт, подскочили в цене на 15,8%. Jaws Acquisition, являющаяся специализированной компанией по целевым слияниям и поглощениям (special purpose acquisition company, SPAC), договорилась об объединении с сетью медицинских центров для пожилых людей Cano Health Llc, стоимость которой в рамках сделки оценена в $4,4 млрд.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка опустился на 317,46 пункта (1,08%) и составил 29080,17 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 35,65 пункта (1%) - до 3537,01 пункта.

Nasdaq Composite потерял 76,84 пункта (0,65%) и составил 11709,59 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в пятницу на фоне растущих опасений, что рост количества заболеваний COVID-19 в различных регионах мира приведет к новым ограничительным мерам, что негативно скажется на экономике.

Сообщения о все большем числе случаев заболевания оказали отрезвляющее влияние на рынки, которые росли в последние дни в надежде на скорое появление вакцины от коронавирусной инфекции, пишет MarketWatch.

Японский индекс Nikkei 225 по итогам торгов опустился на 0,65% после того, как на этой неделе он достиг максимума более чем за 29 лет.

Котировки акций Rakuten Inc., владельца мессенджера Viber, снизились на 2,5% на новости об операционном убытке компании в январе-сентябре.

Капитализация инвестиционно-технологической SoftBank Group сократилась на 0,3%, автомобильной Toyota Motor - на 1,6%, производителя шин Bridgestone Corp. - на 5,2%.

Между тем бумаги Nissan Motor подорожали на 8% и стали лидером рынка. Автопроизводитель завершил первое полугодие 2020 финансового года (апрель-сентябрь) с чистым убытком, однако повысил годовой прогноз.

Цена акций крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing выросла на 3,3%, производителя потребительской электроники Sony - на 1,5%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 9:00 МСК снизился на 1,4%, гонконгский Hang Seng - на 0,6%.

Президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий с 11 января 2021 года физическим и юрлицам из США покупку ценных бумаг компаний, связанных с военными КНР. Список компаний пока не приводится.

В ходе торгов в Гонконге наиболее существенно дешевеют бумаги нефтепроизводителей CNOOC (-6%) и PetroChina (-3,6%), а также телекоммуникационных компаний China Unicom (-8,3%) и China Mobile (-5,8%).

Помимо этого снижается рыночная стоимость ведущих банков страны China Construction Bank Corp. (-3,4%) и Industrial & Commercial Bank of China (-2,9%), а также HSBC (-3,8%).

При этом котировки акций Tencent Holdings Ltd. растут на 3,3%. Интернет-гигант существенно увеличил чистую прибыль и выручку в третьем квартале, причем оба показателя превзошли ожидания рынка, благодаря повышению спроса на онлайн-игры, а также сокращению расходов.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 в пятницу снизился на 0,2%. Тем не менее, по итогам всей недели он прибавил 3,5%.

Рыночная стоимость крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto снизилась на 1,9% и 0,4% соответственно.

В то же время южнокорейский индекс Kospi увеличился за день на 0,6%.

Котировки акций одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. выросли на 3,1%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 1,7%.

Цены на нефть эталонных снижаются в ходе торгов в пятницу на фоне сохраняющегося беспокойства по поводу слабого мирового спроса из-за новой волны коронавируса в США, Европе и Азии.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:21 МСК в четверг составляет $42,91 за баррель, что на $0,62 (1,42%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на $0,25 (0,6%).

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $40,37 за баррель, что на $0,75 (1,82%) ниже уровня предыдущих торгов. В четверг фьючерсы снизились в цене на $0,33 (0,8%).

По итогам недели оба контракта, однако, могут вырасти в цене примерно на 10%, пишет Trading Economics.

Перспективы спроса на энергоносители остаются неопределенными, поскольку заболеваемость COVID-19 по-прежнему растет, и во многих странах вводятся новые ограничительные меры.

На фоне рекордного числа случаев заражения коронавирусом в Чикаго, Детройте и Калифорнии возобновили ограничительные меры, призванные сдержать распространение инфекции. В странах Европы обсуждается необходимость сохранения ограничений в связи со сложной эпидемиологической ситуаций. В Японии в четверг зафиксирован рекордный суточный прирост случаев коронавируса.

"Хотя мы с нетерпением ждем вакцины в ближайшие месяцы", будет непросто воплотить в жизнь идею возвращения к нормальной жизни, сказал MarketWatch управляющий Tyche Capital Advisors Тарик Захир, добавив, что спрос, вероятно, будет слабее прогнозов, учитывая рекордные показатели заражения, а также новые ограничительные меры.

Данные министерства энергетики США, обнародованные в четверг, показали увеличение запасов нефти в стране за неделю, завершившуюся 6 ноября, на 4,28 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали снижение запасов на 3 млн баррелей.

Запасы нефти в Кушинге, где хранится нефть, торгуемая на NYMEX, сократились за неделю на 518 тыс. баррелей.

Запасы бензина в США на прошлой неделе снизились на 2,31 млн баррелей, дистиллятов - на 5,35 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение на 600 тыс. баррелей и 2 млн баррелей соответственно.

Поддержку нефтяным котировкам на этой неделе оказали новости об успехе испытаний вакцины от COVID-19 американской Pfizer Inc. и германской BioNTech.

Однако Международное энергетическое агентство (МЭА) считает маловероятным рост нефтяного спроса из-за вакцины до конца следующего года. МЭА в четверг повысило прогноз падения спроса на нефть в 2020 году на 0,4 млн баррелей в сутки, до 8,8 млн б/с вместо 8,4 млн б/с, как прогнозировалось месяц назад.

Согласно ежемесячному отчету МЭА, мировые поставки нефти в октябре выросли по сравнению с сентябрем на 0,2 млн б/с - до 91,2 млн б/с. "Мировая добыча нефти может вырасти более чем на 1 млн б/с в ноябре, если Ливия продолжит демонстрировать значительный рост добычи, поскольку США оправятся от ураганов", - прогнозируют в агентстве.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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