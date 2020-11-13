Индекс Мосбиржи начнет торги в пятницу с понижения в пределах 0,4-0,9% - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи начнет торги в пятницу с понижения в пределах 0,4-0,9%, отыгрывая ухудшение внешнего фона, говорится в комментарии "Алго Капитала".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с понижением в пределах 0,4-0,9%, в диапазоне 3000-3015 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него вновь выступят уровни 3000, 2990 пунктов. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 3030, 3050 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет заметное утреннее ухудшение внешнего фона. Позднее он может временно стабилизироваться около ближайшего значимого уровня 3000 пунктов", - указывает старший риск-менеджер инвесткомпании Виталий Манжос.

Эксперт отмечает, что во второй половине пятницы в Европе и в США выйдет большое количество второстепенных по значимости статистических показателей. Они с большой долей вероятности будут иметь смешанный характер и не укажут фондовым рынкам явного направления движения, предполагает Манжос. Среди них он рекомендует обратить внимание лишь на предварительное ноябрьское значение индекса потребительского доверия в США от Мичиганского университета (18:00 мск).