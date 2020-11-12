.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цены евробондов РФ в четверг умеренно подросли благодаря спросу на рисковые активы
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в октябре в РФ составила 0,4%
В России в октябре цены выросли на 0,4% после снижения на 0,1% в сентябре, сообщил Росстат. Динамика показателя совпала с прогнозами. В годовом выражении инфляция ускорилась до 4%
 
Снижение ВВП РФ в 3-м квартале замедлилось до 3,6% - Росстат
ВВП РФ в 3-м квартале 2020 года в годовом выражении снизился на 3,6% после падения на 8% во 2-м квартале и роста на 1,6% в 1-м квартале. Такую предварительную оценку опубликовала Федеральная служба госстатистики (Росстат). Данные Росстата...
 
Какие операции с цифровой валютой нужно будет декларировать
Об операциях с цифровой валютой сверх суммы, эквивалентной 600 тыс. рублей в год, необходимо будет сообщать в налоговые органы. А за нарушение будут предусмотрены штрафы и наказание в виде лишения свободы, Соответствующие поправки в Налоговый,...
 
Новый способ мошенничества - с поездкой клиента в банк
Мошенники усложнили схему обмана клиентов с помощью методов социальной инженерии, рассказали "Известиям" в компании "Инфосистемы Джет". Эта компания в последние две недели зафиксировала несколько десятков попыток увести деньги с использованием новой...
 
12 ноября 2020 года 18:43

Цены евробондов РФ в четверг умеренно подросли благодаря спросу на рисковые активы

Москва. 12 ноября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в четверг умеренно подросли благодаря сохранившемуся спросу глобальных инвесторов на рисковые активы, в том числе на нефть. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также подросли в цене, но более скромными темпами, чем отечественные бумаги, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК выросла на 25 базисных пунктов по отношению к закрытию 11 ноября и составила 115,75% от номинала, что соответствует доходности 1,95% годовых (снижение на 9 базисных пунктов к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries выросла за день на 0,4 базисного пункта, составив 101,88% от номинала (доходность снизилась на 1 базисный пункт и составила 0,125% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США сузился на 8 пунктов, составив 182,5 базисного пункта.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году выросли на 17 базисных пунктов по отношению к предыдущему закрытию, составив 141,35% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт - до 3,285% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году выросли в цене на 19 базисных пунктов, поднявшись до 136,53% от номинала (доходность снизилась также на 1 пункт и составила 3,245% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подорожали на 8 базисных пунктов, до 115,51% от номинала (доходность снизилась на 2 пункта, до 1,79% годовых), с погашением в 2023 году - на 13 базисных пунктов, до 110,02% от номинала (их доходность снизилась на 5,5 пункта и составила 1,26% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году не изменился в цене, которая, как и днем ранее, составила 135,5% от номинала (доходность - 3,25% годовых), а десятилетний выпуск с погашением в 2027 году вырос в цене на 3 базисных пункта - до 113,51% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт, до 2,05% годовых).

"Сегодня Минфин РФ собирал книгу заявок на размещение семи- и двенадцатилетних еврооблигаций, номинированных в евро. Но это не оказало какого-либо значимого давления на рынок, где преобладают бумаги, номинированные в долларах. Сейчас на рынке обращается всего один пятилетний выпуск, номинированный в евро. В целом же на рынок российских еврооблигаций большее влияние оказывала динамика US Treasuries, а также растущие цены на нефть, что было позитивным для отечественных евробондов. Российский фондовый рынок также не падает, консолидируясь после роста предыдущих дней. Все это оказывает поддержку евробондам РФ, котировки которых немного отошли от максимумов начала недели, когда появилась новость об американской вакцине от COVID-19, но все же рынок в целом сейчас довольно стабильный", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник казначейства Металлинвестбанка Селим Агарзаев.

Финальный ориентир доходности 7-летнего транша евробондов РФ в евро установлен на уровне 1,125% годовых, 12-летнего - на уровне 1,85% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах. Россия в четверг открыла книгу заявок на два транша евробондов со сроком обращения 7 и 12 лет. Первоначальные ориентиры доходности составляли 1,25% и 2% соответственно, затем они были снижены до уровня около 1,125% и около 1,875%. Общий спрос на еврооблигации России, по последним данным, превысил 2,7 млрд евро. Финальные параметры сделки планируется определить в течение сегодняшнего дня.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
12 ноября 2020 года 19:54
Рубль вечером укрепляется к доллару и слегка снижается к евро, рост нефти оказывает поддержку нацвалюте
Москва. 12 ноября. Доллар США умеренно снижается, а евро слегка подрастает на "Московской бирже" в четверг вечером; рубль относительно стабилен к бивалютной корзине на фоне позитивной динамики нефтяных цен.    читать дальше
.
12 ноября 2020 года 19:35
Рынок акций РФ завершил торги ростом вслед за нефтью, лидерами выступили бумаги ВТБ
Москва. 12 ноября. Рынок акций РФ завершил торги в четверг ростом индексов вслед за развернувшейся вверх нефтью, в то время как внешние фондовые площадки подавали коррекционные сигналы; индекс МосБиржи на закрытие торгов обновил максимум с конца августа, при этом лидерами роста выступили акции ВТБ.    читать дальше
.
12 ноября 2020 года 19:14
Инвесторы готовы фиксировать прибыль в акциях РФ по мере приближения индекса РТС к уровню 1240 пунктов - BCS GM
BCS Global Markets (BCS GM) провел анализ операций своих клиентов с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 11 ноября 2020 года, сообщается в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева. По...    читать дальше
.
12 ноября 2020 года 18:55
Индекс Мосбиржи, скорее всего, проведет торги в пятницу в диапазоне 2950-3060 пунктов - "Велес Капитал"
Индекс Мосбиржи, скорее всего, проведет торги в пятницу в диапазоне 2950-3060 пунктов, говорится в комментарии "Велес Капитала". "Индексы Мосбиржи и РТС в четверг пытались устоять в плюсе и удержать поддержки 2980 и 1225 пунктов соответственно. Возможно, рынку удастся снять перекупленность...    читать дальше
.
12 ноября 2020 года 18:25
Акции Cisco могут стать привлекательной инвестицией на фоне оживления спроса на IT-услуги - Sberbank CIB
Компания Cisco Systems, скорее всего, достаточно быстро восстановит продажи после снятия глобального карантина и оживления корпоративного спроса на IT-услуги, что делает ее акции привлекательной инвестицией, сообщается в аналитическом материале Sberbank CIB. Как говорится в нем, этому будут...    читать дальше
.
12 ноября 2020 года 17:52
Нефтяной рынок по-прежнему подвержен повышенным рискам - Промсвязьбанк
Нефтяной рынок по-прежнему существует в условиях повышенных рисков дальнейшего падения спроса на нефть из-за повторных локдаунов и роста предложения некоторыми странами ОПЕК, говорится в обзоре Промсвязьбанка. "Цены на нефть Brent сумели в начале ноября вернуться в диапазон $40-44/барр. и...    читать дальше
.
12 ноября 2020 года 16:52
"ВТБ Мои Инвестиции" открыл торговую идею: покупать акции Vertex не дороже $230 с целью $265
Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" рекомендуют покупать акции Vertex не дороже $230 с целью $265 и стоп-лоссом $205 в рамках инвестидеи, говорится в комментарии инвестбанка. По мнению экспертов, в пользу данной рекомендации свидетельствуют следующие факторы: - Падение акций из-за неудачного...    читать дальше
.
12 ноября 2020 года 16:36
Российский рынок акций продолжит демонстрировать неуверенность - "Открытие Брокер"
Российский рынок акций продолжит демонстрировать неуверенность на фоне неопределённости динамики нефти и слабости внешних рынков, говорится в комментарии "Открытие Брокер". Ведущий аналитик по глобальным исследованиям Андрей Кочетков констатирует, что в первой половине четверга отечественный...    читать дальше
.
12 ноября 2020 года 16:10
S&P500 склонен к краткосрочной коррекции - "Фридом Финанс"
Индекс S&P500 склонен к краткосрочной коррекции, так как баланс рисков на текущих ценовых уровнях смещен в сторону снижения, говорится в комментарии "Фридом Финанс". "За сессию в среду техническая картина по индексу не изменилась. На графике все еще доминирует паттерн "бычья ловушка", который...    читать дальше
.
12 ноября 2020 года 15:49
Нефть пытается возобновить рост - BCS Express
Нефть пытается возобновить рост, получив поддержку от снижения доллара, отмечается в комментарии аналитика BCS Express Дмитрия Бабина. "Нефтяные цены в начале дня корректировали провал среды, но затем возобновили движение, - комментирует эксперт инвесткомпании. - Незадолго до нашего открытия...    читать дальше
.
12 ноября 2020 года 15:07
Рубль имеет большие шансы укрепиться до уровня ниже 75 руб./$1 в начале 2021г - Райффайзенбанк
убль имеет большие шансы укрепиться до уровня ниже 75 руб./$1 в начале 2021г, говорится в обзоре Райффайзенбанка. Как полагает аналитик банка Денис Порывай, в начале следующего года из-за сезонно низкого импорта и вероятного запуска вакцины (или при наличии сильных ожиданий, что в самое ближайшее...    читать дальше
.
12 ноября 2020 года 14:12
"ВТБ Мои Инвестиции" увеличил в топ-10 акций США долю наиболее пострадавших от COVID секторов
Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" обновили состав ТОП-10 акций США, увеличив долю наиболее пострадавших от COVID секторов, говорится в комментарии инвестбанка. "Мы обновили состав ТОП-10 акций США, увеличив экспозицию в секторах, которые наиболее пострадали в ходе эпидемии и имеют больший...    читать дальше
.
12 ноября 2020 года 12:56
"ВТБ Мои Инвестиции" открыл торговую идею: покупать акции ММК не дороже 42 руб. с целью 48 руб.
Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" рекомендуют покупать акции ММК не дороже 42 руб. с целью 48 руб. и стоп-лоссом 36 руб. в рамках инвестидеи, говорится в комментарии инвестбанка. По мнению экспертов, в пользу данной рекомендации свидетельствуют следующие факторы: - Отставание в динамике. Акции...    читать дальше
.
12 ноября 2020 года 12:22
Sova Capital подняла оценку "обычки" и "префов" Ростелекома на 9-4%, подтвердив рекомендацию "покупать"
Инвестиционная компания Sova Capital повысила прогнозную стоимость обыкновенных акций "Ростелекома" (MOEX: RTKM) со 107,7 рубля до 117 рублей за штуку и привилегированных акций компании с 97,7 рубля до 101,5 рубля за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании. Рекомендация "покупать" для этих...    читать дальше
.
12 ноября 2020 года 11:58
Рубль рискует ослабнуть к 77,5 руб./$1 под влиянием внешнего негатива - BCS Express
Рубль в четверг рискует ослабнуть к 77,5 руб./$1 под влиянием внешнего негативного фона, отмечается в комментарии эксперта BCS Express Михаила Зельцера. "Российский рубль в среду, как и ожидалось, вновь подходил в район 76 за доллар США, однако не нашел в себе сил продолжить укрепление, -...    читать дальше
.
Страница 1 из 8
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.