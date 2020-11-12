Цены евробондов РФ в четверг умеренно подросли благодаря спросу на рисковые активы

Москва. 12 ноября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в четверг умеренно подросли благодаря сохранившемуся спросу глобальных инвесторов на рисковые активы, в том числе на нефть. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также подросли в цене, но более скромными темпами, чем отечественные бумаги, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК выросла на 25 базисных пунктов по отношению к закрытию 11 ноября и составила 115,75% от номинала, что соответствует доходности 1,95% годовых (снижение на 9 базисных пунктов к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries выросла за день на 0,4 базисного пункта, составив 101,88% от номинала (доходность снизилась на 1 базисный пункт и составила 0,125% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США сузился на 8 пунктов, составив 182,5 базисного пункта.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году выросли на 17 базисных пунктов по отношению к предыдущему закрытию, составив 141,35% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт - до 3,285% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году выросли в цене на 19 базисных пунктов, поднявшись до 136,53% от номинала (доходность снизилась также на 1 пункт и составила 3,245% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подорожали на 8 базисных пунктов, до 115,51% от номинала (доходность снизилась на 2 пункта, до 1,79% годовых), с погашением в 2023 году - на 13 базисных пунктов, до 110,02% от номинала (их доходность снизилась на 5,5 пункта и составила 1,26% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году не изменился в цене, которая, как и днем ранее, составила 135,5% от номинала (доходность - 3,25% годовых), а десятилетний выпуск с погашением в 2027 году вырос в цене на 3 базисных пункта - до 113,51% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт, до 2,05% годовых).

"Сегодня Минфин РФ собирал книгу заявок на размещение семи- и двенадцатилетних еврооблигаций, номинированных в евро. Но это не оказало какого-либо значимого давления на рынок, где преобладают бумаги, номинированные в долларах. Сейчас на рынке обращается всего один пятилетний выпуск, номинированный в евро. В целом же на рынок российских еврооблигаций большее влияние оказывала динамика US Treasuries, а также растущие цены на нефть, что было позитивным для отечественных евробондов. Российский фондовый рынок также не падает, консолидируясь после роста предыдущих дней. Все это оказывает поддержку евробондам РФ, котировки которых немного отошли от максимумов начала недели, когда появилась новость об американской вакцине от COVID-19, но все же рынок в целом сейчас довольно стабильный", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник казначейства Металлинвестбанка Селим Агарзаев.

Финальный ориентир доходности 7-летнего транша евробондов РФ в евро установлен на уровне 1,125% годовых, 12-летнего - на уровне 1,85% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах. Россия в четверг открыла книгу заявок на два транша евробондов со сроком обращения 7 и 12 лет. Первоначальные ориентиры доходности составляли 1,25% и 2% соответственно, затем они были снижены до уровня около 1,125% и около 1,875%. Общий спрос на еврооблигации России, по последним данным, превысил 2,7 млрд евро. Финальные параметры сделки планируется определить в течение сегодняшнего дня.