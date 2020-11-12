Рынок акций РФ завершил торги ростом вслед за нефтью, лидерами выступили бумаги ВТБ

Москва. 12 ноября. Рынок акций РФ завершил торги в четверг ростом индексов вслед за развернувшейся вверх нефтью, в то время как внешние фондовые площадки подавали коррекционные сигналы; индекс МосБиржи на закрытие торгов обновил максимум с конца августа, при этом лидерами роста выступили акции ВТБ.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3025,83 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1238,45 пункта (+0,4%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) продемонстрировали смешанную динамику в пределах 5,4%.

Доллар просел до 76,96 рубля (-0,18 рубля), золото выросло до $1878,2 за унцию (+0,9%).

Подорожали акции банка ВТБ (+5,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+3,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+2,5%), Polymetal (MOEX: POLY) (+2,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,4%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,6% и +0,8% "префы"), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,3%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,9%).

Подешевели акции "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,9%), "Сургутнефтегаза" (-1,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,8%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,3%), "Московской Биржи" (-0,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,2%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,2%).

Чистая прибыль "АЛРОСА" по МСФО в январе-сентябре снизилась в 4,7 раза, или на 79%, и составила 10,9 млрд рублей, следует из отчетности компании. Чистая прибыль в третьем квартале увеличилась до 7,6 млрд рублей по сравнению с 0,3 млрд рублей во втором квартале, что обусловлено ростом выручки, несмотря на негативное влияние обменного курса (-10 млрд рублей). По сравнению с третьим кварталом прошлого года показатель снизился в 1,8 раза.

Скорректированная EBITDA ПАО "Полюс" в третьем квартале 2020 года выросла на 56% в годовом выражении и составила рекордные $1,103 млрд, сообщила компания. По сравнению с предыдущим кварталом показатель увеличился на 28%. Аналитики накануне ожидали роста EBITDA "Полюса" на 52% год к году, до $1,075 млрд.

Скорректированная чистая прибыль "Полюса" в третьем квартале составила $771 млн, что на 68% выше уровня годовой давности и на 59% выше показателя второго квартала.

ГДР TCS Group (MOEX: TCSG) просели на 1,5% (до 2244 рублей) после обновления утром исторического максимума (цена поднималась до 2366 рублей) на фоне публикации неплохого отчета за третий квартал и новостей о дивидендах.

TCS Group в третьем квартале увеличила чистую прибыль по МСФО на 29,8% (до 12,6 млрд рублей), за 9 месяцев прибыль выросла на 26,9% (до 31,9 млрд рублей). Эти результаты превзошли консенсус-прогноз аналитиков, предполагавший рост чистой прибыли в третьем квартале на 16,5% (до 11,3 млрд рублей), за 9 месяцев - на 21,9% (до 30,6 млрд рублей). Кроме того, TCS Group повысила прогноз по прибыли на 2020 год - теперь компания ожидает ее на уровне не ниже 42 млрд рублей.

Также TCS Group планирует выплатить промежуточные дивиденды в размере $0,25 на одну акцию или ГДР (соответствует одной акции класса А), отсечка реестра - 25 ноября. Всего на выплаты будет направлено $49,8 млн, говорится в сообщении группы.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, в первой половине дня отечественный рынок преимущественно торговался в "минусе", отражая неуверенность на внешних площадках, но возобновившая рост нефть оказала поддержку рынку вечером. Объемы торгов оставались выше средних, что говорит о достаточно большом числе желающих зафиксировать прибыль. Сектор нефти и газа был наиболее слабым, при этом вырос сектор металлов и добычи за счет акций золотодобывающих компаний и некоторых сталеваров. Также наблюдалось оживление покупателей в бумагах "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (+3,1%), что может быть связано с надеждами на вакцинную атаку на коронавирус и восстановление спроса на новые самолеты.

В Европе преобладали коррекционные настроения. Предварительная оценка показала, что ВВП Великобритании вырос на 15,5% относительно предыдущего квартала, но в годовом выражении падение составляет 9,6%. В сентябре промышленное производство было на 6,3% ниже прошлогоднего объема. В целом можно говорить, что заявление Pfizer и BioNTech перестало "лечить" рынок. В плане самой вакцины от данного альянса есть неудобные детали, которые не позволят быстро провести массовую вакцинацию: вакцину необходимо транспортировать при температуре -80 градусов Цельсия, что явно не способствует ее сильным экспортным перспективам. Эффект от массовой вакцинации проявится лишь ближе к концу I квартала 2021 года, а до этого сохранятся риски жестких мер социальной дистанции.

Международное энергетическое агентство полагает, что в I половине 2021 года влияние вакцин против коронавируса будет незначительным, чтобы связывать с ними устойчивое восстановление спроса на нефть. Соответственно, слабые прогнозы и увеличение добычи в ряде стран не располагают к созданию платформы для роста котировок нефти. Прогноз МЭА немного отличается в цифрах от оценок ОПЕК, но в смысле тенденций повторяет доклад нефтяного картеля. Рынок отреагировал на ежемесячный отчет МЭА небольшим снижением котировок. В самом деле, текущий баланс на рынке пока не способствует росту цены, тем более, если учитывать дополнительные 1 млн баррелей суточных поставок из Ливии, отмечает Кочетков.

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, инвесторы пытаются понять, какими могут быть сигналы от картеля ОПЕК+ - будет ли отложено запланированное на начало следующего года снятие части ограничений на добычу нефти, или нет.

Пока новости о вакцине вкупе с ростом числа заражений, скорее, добавляют неопределенности в вопросе перспектив спроса на энергоносители. Заболеваемость COVID-19 по-прежнему растет, как в Европе, так и в США, поэтому во многих странах вводятся новые ограничительные меры. Большинство трейдеров на мировых рынках предпочитают пока сохранять осторожность в ожидании новостей относительно перспектив разработки и распространения вакцины от коронавируса.

Что касается отчета "АЛРОСА", то он носит нейтральный характер для акций компании, поскольку столь мощное снижение прибыли и финансовых результатов за 9 месяцев было вызвано влиянием эффекта пандемии. Третий квартал показал рост выручки по причине плавно восстанавливающегося спроса на алмазы, что дает надежду на незначительное снижение прибыли по итогам всего 2020 года, считает Абелев.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, акции ВТБ в четверг подскочили без очевидных фундаментальных причин, поддержку "Полюсу" оказал отчет (EBITDA достигла рекорда, превысив $1 млрд) и понижение прогноза по годовым общим денежным затратам до диапазона $375-425 на унцию против предыдущей оценки в $400-450. Тем не менее, неспособность золота закрепиться выше $1900 за унцию ограничивала оптимизм в акциях золотодобытчика.

Акции "АЛРОСА" в четверг просели, несмотря на сильные квартальные финансовые результаты по МСФО. При этом в СМИ появились сообщения о возможной выплате дивидендов за весь текущий год в размере 100% свободного денежного потока при высоких продажах в декабре и текущем уровне долга.

На биржах США в четверг сложился неоднозначный настрой, лучше рынка вновь чувствовал себя высокотехнологичный сектор. Неплохие данные с рынка труда США подали умеренно позитивный сигнал для экономики, однако статистика была нивелирована данными о замедлении потребительской инфляции в октябре.

В целом покупатели во второй половине недели, после ралли в начале ноября, проявляют некоторую неуверенность, так как предыдущие драйверы краткосрочного роста (победа Байдена на выборах и новости в отношении вакцины) постепенно теряют актуальность. Сезон квартальных отчетностей также подходит к концу, и это означает, что рынкам в дальнейшем придется вновь опираться на стимулирующие меры и макроэкономические данные.

Индексы МосБиржи и РТС сохранили поддержки 2980 и 1225 пунктов. Возможно, рынку удастся снять перекупленность периодом консолидации, а затем продолжить движение к августовским максимумам 3081 пункт и 1336 пунктов. Рассчитывать на подобный вариант на данный момент, однако, было бы достаточно оптимистичным. Ориентир по индексу МосБиржи на пятницу - 2950-3060 пунктов, считает Кожухова.

По словам эксперта компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, энтузиазм по поводу успешных испытаний вакцины сменился осознанием того, что ее массовое применение начнется не ранее следующего года, а позитивное влияние всеобщей вакцинации на экономику - еще позже.

Кроме того, нежелание действующего президента США Трампа признать свое поражение на выборах и оспаривание их результатов в судах создает определенные политические риски. Также инвесторы опасаются намерений США и Китая начать жесткое антимонопольное регулирование в IT-секторе, вплоть до разделения гигантов индустрии.

Нефть не оставляет попыток роста, Brent вновь превысила $44 за баррель. Поддержку всем сырьевым товарам оказывает снижение доллара. Сдерживающим фактором для нефти выступает ухудшения прогноза спроса в ежемесячных отчетах МЭА и ОПЕК.

В США в среду индексы акций показали смешанную динамику: повысились S&P 500 (+0,8%) и Nasdaq (+2%), просел Dow Jones (-0,1%).

Ранее на этой неделе новость об успехе испытаний вакцины от COVID-19, разработанной американской компанией Pfizer и германской BioNTech, привела к тому, что инвесторы стали продавать акции технологических компаний и покупать циклические акции, которые зависят от экономического восстановления, что объясняет отставание Nasdaq на этой неделе, пишет CNBC.

В четверг в Азии преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,7%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,1%, гонконгский Hang Seng - на 0,2%), "минусует" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 теряют 0,7-1,2%) на фоне возобновившихся опасений по поводу коронавируса, и нет единого вектора в США (индекс S&P 500 просел на 0,2%, Nasdaq растет на 0,4%).

Утром негативом стали известия, что США угрожают Пекину новыми санкциями за нарушение международных обязательств по Гонконгу. Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что Пекин нарушил свои международные обязательства по Гонконгу и ответит за это.

По его словам, принцип "Одна страна, две системы" - это теперь просто фиговый лист, прикрывающий расширяющуюся однопартийную диктатуру КПК в Гонконге".

В США в четверг вышла неплохая макростатистика. Число новых заявок на пособие по безработице на прошлой неделе составило 709 тыс. при ожидавшихся 735 тыс., а потребительские цены в октябре выросли на 1,2% при прогнозах роста на 1,3%.

Нефть вечером в четверг возобновила подъем, игроки продолжают оценивать сигналы о том, что страны ОПЕК+ могут отложить запланированное на начало следующего года снятие части ограничений на добычу нефти; цена Brent к 18:50 МСК находилась всего на $0,1 ниже уровня суточной давности. Стоимость январских фьючерсов на Brent составила $44,42 за баррель (+1,4% и +0,4% в среду), декабрьская цена WTI - $42,13 за баррель (+1,6% и +0,2% накануне).

С начала этой недели нефть подорожала более чем на 12%, главным образом на новостях об успехе испытаний вакцины от COVID-19 американской компании Pfizer и германской BioNTech. Тем временем, перспективы спроса на энергоносители остаются неопределенными, поскольку заболеваемость COVID-19 по-прежнему растет, как в Европе, так и в США, и во многих странах вводятся новые ограничительные меры.

Источники агентства Bloomberg сообщают, что страны ОПЕК+ намерены отложить снятие части ограничений на добычу нефти, запланированное на начало следующего года, на три-шесть месяцев. Очередная встреча представителей ОПЕК+ пройдет в конце ноября.

Сохранение участниками сделки ОПЕК+ по ограничению нефтедобычи ее текущих условий, то есть увеличение добычи нефти на 2 млн б/с с января 2021 года, означает почти нулевое изменение коммерческих запасов нефти в первом квартале 2021 года, сообщило в четверг МЭА в своем ежемесячном отчете.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" выросли акции ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+6,3%), банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+3,9%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (+3,9%), "ВСМПО-Ависма" (+3,1%), ГДР "Ленты" (MOEX: LNTA) (+3%), "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (+2,5%), ГДР Globaltrans (MOEX: GLTR) (+2,1%).

Поддержку акциям "Детского мира" (MOEX: DSKY) (+0,3%, до 115,88 рубля) оказали новости о том, что совет директоров рекомендовал акционерам утвердить дивиденды по итогам 9 месяцев 2020 года в размере 5,08 рубля на акцию. Общая сумма выплат может составить 3,754 млрд рублей. Датой закрытия реестра акционеров для получения дивидендов рекомендовано установить 28 декабря.

Лидерами отката выступили акции ПАО "Ковровский механический завод" (MOEX: KMEZ) (-3%), "Квадры" (MOEX: TGKD) (-1,7%), ПАО "ОР" (MOEX: OBUV) (-1,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 111,84 млрд рублей (из них 34,39 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 11,52 млрд рублей - на бумаги "Газпрома", 8,57 млрд рублей - на акции "ЛУКОЙЛа").