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12 ноября 2020 года 19:54

Рубль вечером укрепляется к доллару и слегка снижается к евро, рост нефти оказывает поддержку нацвалюте

Москва. 12 ноября. Доллар США умеренно снижается, а евро слегка подрастает на "Московской бирже" в четверг вечером; рубль относительно стабилен к бивалютной корзине на фоне позитивной динамики нефтяных цен.

Курс доллара США составил 76,91 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 22,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 90,8425 руб./EUR1, подорожав на 3,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась всего на 10,5 копейки - до 83,18 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", укрепление рубля к доллару в четверг вечером является следствием продолжающегося роста нефтяных котировок. Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК в четверг составила $44 за баррель, что на 0,45% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $41,66 за баррель, что на 0,51% выше уровня предыдущих торгов.

Цены на нефть повышаются в ходе торгов в четверг, хотя и растеряли часть завоеванных ранее позиций на данных о неожиданном росте запасов в США на прошлой неделе. Данные министерства энергетики США, обнародованные в четверг, показали увеличение запасов нефти в стране за неделю, завершившуюся 6 ноября, на 4,28 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали снижение запасов на 3 млн баррелей. Запасы нефти в Кушинге, где хранится нефть, торгуемая на NYMEX, сократились за неделю на 518 тыс. баррелей. Запасы бензина в США на прошлой неделе снизились на 2,31 млн баррелей, дистиллятов - на 5,35 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение на 600 тыс. баррелей и 2 млн баррелей соответственно.

С начала этой недели нефть подорожала более чем на 12%, главным образом, на новостях об успехе испытаний вакцины от COVID-19 американской Pfizer и германской BioNTech. Однако МЭА считает маловероятным рост нефтяного спроса из-за вакцины до конца следующего года. МЭА в четверг повысило прогноз падения спроса на нефть в 2020 году на 0,4 млн баррелей в сутки, до 8,8 млн б/с вместо 8,4 млн б/с, как прогнозировалось месяц назад. Согласно ежемесячному отчету МЭА, мировые поставки нефти в октябре выросли по сравнению с сентябрем на 0,2 млн б/с - до 91,2 млн б/с. "Мировая добыча нефти может вырасти более чем на 1 млн б/с в ноябре, если Ливия продолжит демонстрировать значительный рост добычи, поскольку США оправятся от ураганов", - прогнозируют в агентстве.

"Несмотря на то, что в течение дня торги на внутреннем валютном рынке проходили в достаточно широких ценовых диапазонах, вечером котировки рубля как к доллару, так и евро оказались вблизи уровней закрытия среды. В целом рынок сейчас достаточно нервный, с некоторым преобладанием покупателей валюты. Инвесторы нервничают из-за сохраняющихся высоких темпов распространения коронавирусной инфекции, несмотря на поступившие в начале недели позитивные новости о вакцине от COVID-19, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech. Все понимают, что выпуск этой вакцины в промышленных масштабах начнется не завтра, а, скорее всего, лишь в следующем году. Кроме того, не стоит сбрасывать со счетов и историю с президентскими выборами в США, где Дональд Трамп пытается оспорить результаты голосования в ряде ключевых Штатов. Шансы на пересмотр оцениваются в принципе как небольшие, но на самом деле произойти может все что угодно. Вместе с тем цены на нефть продолжают восходящую динамику, что оказывает определенную поддержку рублю", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления конверсионных и межбанковских операций банка "Зенит" (MOEX: ZENT) Александр Карпов.

По мнению директора по инвестициям компании "ЛОКО-Инвест" Дмитрия Полевого, "рубль в данное время выглядит довольно сбалансированно, поэтому валютные торги в четверг проходили у отметки 77 руб./$1". "Данные ЦБ РФ по платежному балансу за октябрь подтвердили, что ускорение оттока капитала частного сектора ($8,9 млрд) перевесило сохраняющийся профицит текущего счета ($5,8 млрд), что лишь частично было компенсировано продажами валюты со стороны Банка России. На текущих уровнях рубль выглядит довольно сбалансированно, и любое дальнейшее ослабление потребует нового негатива с внешних рынков или ухудшения оценки санкционных угроз", - полагает Полевой.

По словам главы инвестиционной группы "Московские партнеры" Евгения Когана, "давление на курс нацвалюты в последнее время стали оказывать иностранные инвесторы, которые начали опасаться усиления дополнительного санкционного давления на Россию при новой администрации США. Кроме того, укрепление рубля сейчас не может сильно радовать и Минфин. Слабый рубль способствует увеличению доходной части бюджета. И, наконец, ЦБ только залил новый триллион в финансовые организации. После достаточно сильного укрепления пошли немного слабеть и мексиканский песо, и южноафриканский ранд. Поэтому наш рубль здесь находится в общем тренде для валют развивающихся стран. До инвесторов потихоньку начинает доходить тот факт, что энтузиазм по поводу вакцины от Pfizer был излишне восторженный. Исключение из тренда составляет только турецкая лира, однако это - отдельная история, и вряд ли укрепление лиры - надолго".

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 13 ноября на 90,73 копейки, до 77,1148 руб./$1, и поднял курс евро на 76,36 копейки, до 90,8104 руб./EUR1. Основной причиной заметного роста официальных курсов стало повышение доллара и евро на торгах "Московской биржи" во второй половине дня среды, уже после установления Банком России курсов на 12 ноября.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" вырос в четверг на 68,69 копейки по отношению к вторнику (11 ноября торги данными контрактами не проводились в связи с праздничным днем в США) и составил 77,0591 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК прибавил 62,49 копейки и составил 77,0725 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 401,441 млн, из которых $1 млрд 110,525 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 290,916 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" 12 ноября вырос на 88,95 копейки, до 90,7713 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 87,15 копейки и составил 90,9582 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR592,01 млн, из которых EUR228,572 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR363,438 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке как краткосрочных, так и среднесрочных (1-6 месяцев) рублевых межбанковских кредитов (МБК) 12 ноября лишь незначительно изменились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" подросла на 2 базисных пункта (б.п.) - до 4,40% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок выросла всего на 1 б.п. - до 4,48% годовых. Вместе с тем ставка на срок 3 месяца снизилась на 2 б.п. - до 4,67% годовых, а ставки на срок 1 месяц и 6 месяцев не изменились за день и составили 4,54% и 4,74% годовых, соответственно.

Как отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка компании "Велес Капитал" Юрий Кравченко, "к утру четверга профицит ликвидности в банковском секторе опустился до уровня, минимального с конца августа 2017 года, составив 171 млрд рублей. Резкое сокращение профицита стало результатом сочетания сразу двух факторов - возврата в систему средств с однодневных депозитов "тонкой настройки" ЦБ (аукцион по ним проводился во вторник) и увеличения задолженности банков по операциям одномесячного репо с ЦБ (соответствующий аукцион проводился в понедельник). Остатки ликвидности на корсчетах при этом пополнились за счет поступления средств из вышеуказанных источников и достигли отметки в 3 трлн рублей, выше которой в последний раз они находились около двух с половиной недель назад".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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