Индекс Мосбиржи, скорее всего, проведет торги в пятницу в диапазоне 2950-3060 пунктов - "Велес Капитал"

Индекс Мосбиржи, скорее всего, проведет торги в пятницу в диапазоне 2950-3060 пунктов, говорится в комментарии "Велес Капитала".

"Индексы Мосбиржи и РТС в четверг пытались устоять в плюсе и удержать поддержки 2980 и 1225 пунктов соответственно. Возможно, рынку удастся снять перекупленность периодом консолидации, а затем продолжить движение к августовским максимумам в 3081 пункт и 1336 пунктов. Рассчитывать на подобный вариант на данный момент, однако, было бы достаточно оптимистично. Ориентир по индексу Мосбиржи на пятницу - диапазон 2950-3060 пунктов", - отмечает аналитик инвесткомпании Елена Кожухова.