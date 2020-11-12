Нефтяной рынок по-прежнему подвержен повышенным рискам - Промсвязьбанк

Нефтяной рынок по-прежнему существует в условиях повышенных рисков дальнейшего падения спроса на нефть из-за повторных локдаунов и роста предложения некоторыми странами ОПЕК, говорится в обзоре Промсвязьбанка.

"Цены на нефть Brent сумели в начале ноября вернуться в диапазон $40-44/барр. и тяготеют к его верхней границе на общем позитивном фоне по итогам выборов в США, а также на новостях об успехе вакцин от коронавируса. Тем не менее, рынок нефти по-прежнему существует в условиях повышенных рисков дальнейшего падения спроса на нефть из-за повторных локдаунов в Европе и Америке и роста предложения некоторыми странами ОПЕК (Ливия, Ирак)", - пишет управляющий эксперт банка Екатерина Крылова

Помимо локдаунов, из-за которых, по оценке специалиста Промсвязьбанка, в 4К20 спрос на нефть может просесть еще на 1 млн барр./день, негативное влияние на рынок энергоносителей будет оказывать спад мировой экономики и неясные перспективы ее восстановления в начале 2021 г. по мере исчерпания стимулирующих программ и затяжного разворачивания вакцинации по миру.

"На текущей неделе вышли традиционные ежемесячные отчеты ведущих отраслевых экспертов - Минэнерго США, МЭА и ОПЕК. Последние единогласно повысили оценки падения спроса на нефть на текущий год, что подтверждает наши опасения. Минэнерго США выступает "особняком" по прогнозам на текущий год, а ОПЕК - на 2021 год, - отмечает Крылова. - Мы в свою очередь понизили прогнозы на 2020 г. с учетом низкого наблюдаемого спроса и возобновления распространения пандемии коронавируса в Европе и США, провоцирующую введение новых серий ограничительных мер. На 2021 г. мы незначительно увеличили прогноз (на 0,1 млн барр./день), отразив возможный накопительный эффект от разворачивания вакцинации по миру, но, скорее всего, ближе к концу 2021 г."