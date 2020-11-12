Акции Cisco могут стать привлекательной инвестицией на фоне оживления спроса на IT-услуги - Sberbank CIB

Компания Cisco Systems, скорее всего, достаточно быстро восстановит продажи после снятия глобального карантина и оживления корпоративного спроса на IT-услуги, что делает ее акции привлекательной инвестицией, сообщается в аналитическом материале Sberbank CIB.

Как говорится в нем, этому будут способствовать улучшенный портфель продуктов и ориентир на ПО для облачных вычислений.

"С августа по конец октября текущего года акции компании заметно подешевели. Дело в том, что менеджмент Cisco дал весьма консервативный прогноз по продажам на 4К20, сигнализируя о замедлении роста отрасли из-за пандемии коронавируса. При этом, по оценке аналитиков, опрошенных Bloomberg, справедливая стоимость Cisco составляет 3600 руб. за акцию (по курсу на 10 ноября), что предполагает потенциал роста 22% на ближайшие 12 месяцев", - отмечают эксперты Sberbank CIB.

Денежные средства на балансе значительно превышают все обязательства компании, что позволяет Cisco осуществлять приобретения, выкупать свои акции и устойчиво повышать дивидендные выплаты, указывают специалисты Sberbank CIB.

Cisco Systems — ведущий производитель сетевого оборудования и программного обеспечения, которое используется для обмена данными по интернету и корпоративным сетям. Также компания производит устройства для обеспечения безопасности, системы интернет-конференций и другое сетевое оборудование для предприятий и госучреждений.