"ВТБ Мои Инвестиции" открыл торговую идею: покупать акции Vertex не дороже $230 с целью $265

Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" рекомендуют покупать акции Vertex не дороже $230 с целью $265 и стоп-лоссом $205 в рамках инвестидеи, говорится в комментарии инвестбанка.

По мнению экспертов, в пользу данной рекомендации свидетельствуют следующие факторы:

- Падение акций из-за неудачного испытания одного из препаратов представляет возможность покупки с существенным дисконтом к справедливой цене.

- В конце 2019 года компания начала продажи нового препарата от муковисцидоза, увеличив охват пациентов с 55% до 90%+. По прогнозам, доходы от этого лекарства вырастут с $4 млрд в 2019 г. до $6 млрд в 2020 г. и $9 млрд в середине 2020-х. Это обеспечивает надёжно растущий денежный поток и справедливую оценку акции компании на уровне $270.

- Неудача с испытанием первого препарата (VX-814) по лечению генетического заболевания AADT может быть компенсирована результатами испытаний второго (VX-864) в 1 пол. 2021г.

- До конца 2020 г. ожидаются результаты 2 фазы испытаний препарата CTX-001 для лечения серповидноклеточной анемии и гемолитической анемии, которые могут стать катализатором роста акций Vertex.