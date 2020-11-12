Российский рынок акций продолжит демонстрировать неуверенность - "Открытие Брокер"

Российский рынок акций продолжит демонстрировать неуверенность на фоне неопределённости динамики нефти и слабости внешних рынков, говорится в комментарии "Открытие Брокер".

Ведущий аналитик по глобальным исследованиям Андрей Кочетков констатирует, что в первой половине четверга отечественный рынок акций преимущественно торговался в минусе, отражая неуверенность на внешних площадках. Объём торгов на основной секции "Московской биржи" превысил 53 млрд рублей к середине торгов.

"Подобные объёмы после бурного роста говорят о достаточно большом числе желающих зафиксировать прибыль. Сектор нефти и газа был наиболее слабым, снижаясь более чем на 1%, а вот потребительский торговался в сильном плюсе - почти на 1,7%. Металлы и добыча также показывал неплохой рост (более 0,5%) за счёт золотодобывающих компаний и некоторых сталеваров. Также наблюдается оживление в бумагах "ВСМПО-Ависма". Последнее может быть связано с надеждами на вакцинную атаку на коронавирус и восстановление спроса на новые самолёты", - отмечает Кочетков.