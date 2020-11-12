"ВТБ Мои Инвестиции" увеличил в топ-10 акций США долю наиболее пострадавших от COVID секторов

Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" обновили состав ТОП-10 акций США, увеличив долю наиболее пострадавших от COVID секторов, говорится в комментарии инвестбанка.

"Мы обновили состав ТОП-10 акций США, увеличив экспозицию в секторах, которые наиболее пострадали в ходе эпидемии и имеют больший потенциал роста на фоне успехов в создании вакцин, - отмечают эксперты. - Мы фиксируем прибыль в акциях Corteva и Newmont, которые с момента включения в модельный портфель выросли на 23% и 16% соответственно. Также были исключены акции Dollar General, NortonLifeLock и Activision Blizzard".

Аналитики инвестбанка увеличили экспозицию на финансовый сектор и включаем в подборку акции одного из лидирующих инвестиционных банков Goldman Sachs, который получит выгоду от продолжающейся волатильности на финансовых рынках.

Акции ATVI были заменены на бумаги другого разработчика видеоигр Electronic Arts, имеющего больший потенциал роста в 4 квартале 2020 г.

Были добавлены акции Southwest Airlines, крупнейшего авиаперевозчика с фокусом исключительно на внутренний рынок.

Также в топ-10 включили акции Capri на фоне стремительного восстановления спроса на люксовую одежду и аксессуары и акции Comcast под нормализацию маркетинговых трат в крупном бизнесе.

Новый состав ТОП-10 акций США: Див. доходность на 12 мес.: Потенц. доход:

Boston Scientific Corp 0,0% 17,0%

Capri Holdings Ltd 0,0% 3,1%

Comcast Corp 2,0% 9,5%

Electronic Arts Inc 0,0% 27,0%

Foot Locker Inc 1,9% -8,4%

Goldman Sachs Group 2,3% 17,3%

JPMorgan Chase & Co 3,2% -0,3%

Lumentum Holdings Inc 0,0% 24,5%

NRG Energy Inc 3,7% 34,6%

Southwest Airlines Co 0,4% 6,7%

Индекс S&P 500 1,7% 9,6%