Коррекция рынка акций вниз носит умеренный характер благодаря росту ряда бумаг, индекс МосБиржи отыграл рубеж 3000п

Москва. 12 ноября. Рынок акций РФ утром в четверг просел вслед за мировыми рынками после ралли с начала недели, подогретого новостями об успешном испытании компаниями Pfizer и BioNTech вакцины от COVID-19; коррекция носит умеренный характер благодаря росту ряда бумаг на корпоративных новостях, на этом фоне индекс МосБиржи смог отыграть рубеж 3000 пунктов.

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 3006,2 пункта (-0,3%, в начале торгов индекс МосБиржи опускался ниже 2990 пунктов), индекс РТС - 1227,59 пункта (-0,5%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 3,1%.

Доллар стоит 77,12 рубля (-0,01 рубля), золото - $1866,2 за унцию (+0,3%).

Подешевели акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (-3,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-2,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,6%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-1,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,9%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,5%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,4%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,2%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,2%).

Подорожали акции Polymetal (MOEX: POLY) (+2,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,4%), "Московской Биржи" (+0,2%), "префы" Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,1%) и "Сургутнефтегаза" (+0,1%).

Скорректированная EBITDA ПАО "Полюс" в III квартале 2020 года выросла на 56% в годовом выражении и составила рекордные $1,103 млрд, сообщила компания. По сравнению с предыдущим кварталом показатель увеличился на 28%. Аналитики накануне ожидали роста EBITDA "Полюса" на 52% год к году, до $1,075 млрд.

Скорректированная чистая прибыль "Полюса" в III квартале составила $771 млн, что на 68% выше уровня годовой давности и на 59% выше показателя II квартала.

ГДР TCS Group (MOEX: TCSG) Holding (+1,3%, до 2309 рублей) обновили свои максимумы после публикации неплохого отчета за III квартал и новостях о дивидендах.

TCS Group в III квартале увеличила чистую прибыль по МСФО на 29,8% (до 12,6 млрд рублей), за 9 месяцев прибыль выросла на 26,9% (до 31,9 млрд рублей). Эти результаты превзошли консенсус-прогноз аналитиков, предполагавший рост чистой прибыли в III квартале на 16,5% (до 11,3 млрд рублей), за 9 месяцев - на 21,9% (до 30,6 млрд рублей). Кроме того, TCS Group повысила прогноз по прибыли на 2020 г. - теперь компания ожидает ее на уровне не ниже 42 млрд руб.

Также TCS Group планирует выплатить промежуточные дивиденды в размере $0,25 на одну акцию или ГДР (соответствует одной акции класса А), отсечка реестра - 25 ноября. Всего на выплаты будет направлено $49,8 млн, говорится в сообщении группы.

По оценке ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, в краткосрочной перспективе возможна консолидация по индексу РТС. Движение вверх на мировых рынках акций приостановилось из-за усиления рисков, связанных распространением COVID-19 (рост заболеваемости и смертности в отдельных странах подразумевает возможность усиления ограничительных мер). Вместе с тем, ожидания продления сделки ОПЕК+ оказывают поддержку ценам на нефть и, соответственно, спросу на бумаги нефтегазовых компаний.

Главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов также полагает, что на рынке акций РФ сложились все предпосылки для небольшой коррекции и снятия технической перекупленности.

Агрессивным инвесторам можно попробовать заработать на "коротких" позициях по "нефтянке". Недавний взлет нефти носил больше эмоциональный характер, локальный профицит сырья никуда с рынка не делся и начнет сниматься лишь после возвращения Европы к нормальной жизнедеятельности. При этом ожидаемая многими пролонгация нынешних квот на добычу нефти странами ОПЕК+ позволит лишь не увеличивать объем предложения на рынке.

Скорее всего, нефть Brent вернется в свой привычный для последнего времени коридор $39-43,5 за баррель. Причем после неудачного пробоя верхней границы по логике должно последовать тестирование низов диапазона.

В то же время Антонов отмечает, что на российский рынок акций начался мощный приток средств, в том числе, судя по динамике Сбербанка, и иностранных инвесторов (это способно увести акции банка на новые локальные максимумы). Стоит постепенно "подбирать" акции черных металлургов - размер их дивидендов вполне может быть на уровне прошлого года, а этот сектор является наименее пострадавшим от коронавируса. Кроме того, наметилась тенденция роста мировых цен на сталь.

К перспективным бумагам стоит отнести и сильно просевшие в последние дни акции золотодобывающих компаний, падение которых было обусловлено как снижением золота, так и укреплением рубля. Не исключено, что еще в этом году котировки золота достигнут отметки $2000 за унцию, полагает Антонов.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов считает, что на фоне ослабления эйфории на мировых рынках индекс МосБиржи будет тяготеть к возврату ниже 3000 пунктов.

Импульс к росту мировых рынков, усиленный в начале недели новостями о прогрессе в тестировании вакцины от Pfizer и BioNtech, начал ослабляться. Рынки частично заложились на сценарий появления эффективной вакцины от COVID-19, однако отдаленность перспективы полной вакцинаций населения в условиях продолжающегося распространения "второй волны" пандемии и непростого состояния мировой экономики побудили инвесторов начать частично фиксировать краткосрочную прибыль. Накануне ряд штатов в США, вслед за европейскими странами, начал постепенно ужесточать карантинные ограничения, отвечая на всплеск заболеваемости новым коронавирусом.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, нефтяной рынок волнует вопрос позиции ОПЕК+. Накануне министр нефти Алжира заявил, что в ОПЕК+ рассматривают как вариант продления текущих ограничений на добычу в I квартале 2021 года, так и расширение ограничений. В ежемесячном докладе ОПЕК было больше пессимизма, чем надежд на вакцины. Спрос в текущем году упадет на 9,8 млн баррелей в сутки, а в будущем году восстановится на 6,2 млн б/с (до 96,3 млн б/с).

По словам эксперта компании "БКС Мир инвестиций" Игоря Галактионова, ближние фьючерсы на Brent в среду впервые за два месяца поднимались выше $45 за баррель, но к концу сессии растеряли большую часть дневного прироста. В целом, сантимент остается оптимистичным, однако на краткосрочном горизонте информационный фон будут определять отчеты аналитических агентств. На этой неделе уже представили свои обновленные прогнозы EIA и ОПЕК, в четверг ежемесячный обзор опубликует МЭА.

Добыча картеля ОПЕК в октябре выросла на 0,32 млн б/с за счет роста производства в Ливии, Ираке и Нигерии. Аналитики ОПЕК отмечают, что, несмотря на прогресс в разработке вакцины, в ближайшие месяцы давление на спрос из-за эпидемии COVID-19 будет сохраняться.

В целом диапазон $42-44 за баррель Brent в текущих условиях выглядит справедливым, хотя волатильность в ближайшие дни может оставаться повышенной, считает Галактионов.

В США в среду индексы акций показали смешанную динамику: повысились S&P 500 (+0,8%) и Nasdaq (+2%), просел Dow Jones (-0,1%).

Ранее на этой неделе новость об успехе испытаний вакцины от COVID-19, разработанной американской компанией Pfizer и германской BioNTech, привела к тому, что инвесторы стали продавать акции технологических компаний и покупать циклические акции, которые зависят от экономического восстановления, что объясняет отставание Nasdaq на этой неделе, пишет CNBC.

Тем временем среднее количество новых случаев заражения коронавирусом в США за последние семь дней в понедельник достигло рекордных 108,96 тыс., что на 37% больше, чем неделей ранее, сообщает CNBC со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса.

Эксперты Goldman Sachs повысили прогноз фондового индекса S&P 500 на конец текущего года до 3700 пунктов с ранее ожидавшихся 3600 пунктов. Также они ожидают, что до конца следующего года S&P 500 может вырасти до 4300 пунктов, а к концу 2022 года достичь 4600 пунктов.

В четверг в Азии преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,7%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,1%, гонконгский Hang Seng теряет 0,3%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, CAC40 теряют 1-1,1%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,5%) на фоне возобновившихся опасений по поводу коронавируса.

Также негативом стали известия, что США угрожают Пекину новыми санкциями за нарушение международных обязательств по Гонконгу. Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что Пекин нарушил свои международные обязательства по Гонконгу и ответит за это.

По его словам, принцип "Одна страна, две системы" - это теперь просто фиговый лист, прикрывающий расширяющуюся однопартийную диктатуру КПК в Гонконге".

Нефть утром в четверг делает попытки возобновить рост, игроки продолжают оценивать сигналы о том, что страны ОПЕК+ могут отложить запланированное на начало следующего года снятие части ограничений на добычу нефти; цена Brent находится на $0,65 ниже уровня, что отмечался при закрытии основных торгов "Мосбиржи" в среду. Стоимость январских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК составила $43,87 за баррель (+0,2% и +0,4% в среду), декабрьская цена WTI - $41,49 за баррель (+0,1% и +0,2% накануне).

С начала этой недели нефть подорожала более чем на 12%, главным образом, на новостях об успехе испытаний вакцины от COVID-19 американской компании Pfizer и германской BioNTech. Тем временем, перспективы спроса на энергоносители остаются неопределенными, поскольку заболеваемость COVID-19 по-прежнему растет, как в Европе, так и в США, и во многих странах вводятся новые ограничительные меры.

Источники агентства Bloomberg сообщают, что страны ОПЕК+ намерены отложить снятие части ограничений на добычу нефти, запланированное на начало следующего года, на три-шесть месяцев. Очередная встреча представителей ОПЕК+ пройдет в конце ноября.

В центре внимания нефтяного рынка в четверг - данные о запасах энергоносителей в США, которые будут обнародованы министерством энергетики в 19:00 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают, что снижение запасов нефти в США на прошлой неделе составило 3 млн баррелей, бензина - 600 тыс. баррелей, дистиллятов - 2 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили "префы" "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-2,7%), акции ПАО "ОР" (MOEX: OBUV) (-1,6%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (-0,9%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-0,9%).

Подорожали бумаги ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+6,1%), банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+3,3%), ГДР "Ленты" (MOEX: LNTA) (+2,5%), "Детского мира" (MOEX: DSKY) (+2,1%, до 117,96 рубля), Petropavlovsk (MOEX: POGR) (+1,9%), ГДР Ros Agro (MOEX: AGRO) (+1,8%), акции "Акрона" (MOEX: AKRN) (+1,5%).

Поддержку акциям "Детского мира" оказали новости о том, что совет директоров рекомендовал акционерам утвердить дивиденды по итогам 9 месяцев 2020 года в размере 5,08 рубля на акцию. Общая сумма выплат может составить 3,754 млрд рублей. Датой закрытия реестра акционеров для получения дивидендов рекомендовано установить 28 декабря.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 21,59 млрд рублей (из них 7,12 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,03 млрд рублей - на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 1,73 млрд рублей - на акции "Газпрома" (MOEX: GAZP)).