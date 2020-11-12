Рубль рискует ослабнуть к 77,5 руб./$1 под влиянием внешнего негатива - BCS Express

Рубль в четверг рискует ослабнуть к 77,5 руб./$1 под влиянием внешнего негативного фона, отмечается в комментарии эксперта BCS Express Михаила Зельцера.

"Российский рубль в среду, как и ожидалось, вновь подходил в район 76 за доллар США, однако не нашел в себе сил продолжить укрепление, - напоминает Зельцер. - Спрос на рисковые активы ослабевает по мере накопления перекупленности финансовых инструментов. Развивающийся характер рынка предопределил восходящее движение валютных пар на опережение к основным бенчмаркам".

По мнению эксперта, в четверг под влиянием негативного внешнего фона рубль рискует ослабнуть к 77,5 за доллар США, где проходит технический разрыв 6 ноября. "При ограниченной коррекции на глобальных площадках и отсутствии развития геополитических конфликтов диапазон 77,5-78 может устоять. Среднесрочные оценки подразумевают уход и, главное, закрепление USD/RUB под 76", - прогнозирует Зельцер.