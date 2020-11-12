Ренессанс Капитал поднял оценку "обычки" и "префов" Ростелекома на 8%, сохранив рекомендацию "держать"

Инвестиционная компания "Ренессанс Капитал" повысила прогнозную стоимость обыкновенных акций "Ростелекома" (MOEX: RTKM) со 100 рублей до 108 рублей за штуку и привилегированных акций компании с 90 рублей до 97 рублей за штуку в свете публикации сильных финансовых показателей за третий квартал 2020 года, сообщается в обзоре инвесткомпании.

Между тем рекомендация "держать" для этих бумаг аналитиками была оставлена без изменения. Эксперты отмечают сохраняющуюся, по их мнению, неопределенность относительно долгосрочной стратегии "Ростелекома" и подхода компании к эффективности капвложений, а также дивидендов. "Мы ожидаем некоторой ясности после презентации компанией новой стратегии в конце первого квартала 2021 года", - пишут они.

Оценки и рекомендации аналитиков (цены в рублях):

Прогнозная цена Ростелеком - 108 (текущая цена - 95,9), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Ростелеком прив. - 97 (текущая цена - 85,9), рекомендация - держать.