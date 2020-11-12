12 ноября 2020 года 10:21
Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов четверга на фоне развернувшейся вниз нефти
Москва. 12 ноября. Доллар США и евро умеренно подросли на "Московской бирже" в четверг утром, рубль снизился к бивалютной корзине на фоне развернувшейся вниз нефти и некоторого охлаждения "аппетита к риску" у глобальных инвесторов.
Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 77,27-77,45 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 77,4075 руб./$1 (+27,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подорожал до 91,075 руб./EUR1 (+27 копеек). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 27,3 копейки к уровню закрытия среды, до 83,56 рубля.
Доллар при этом оказался на 1,2 рубля выше уровня действующего официального курса, евро - на 1,03 рубля выше официального курса.
По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", снижение валютного курса рубля к доллару и евро на старте торгов четверга является следствием ухудшения ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках. Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК в четверг составила $43,78 за баррель, что на 0,05% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на 0,4%. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $41,39 за баррель, что на 0,14% ниже уровня предыдущих торгов. В среду фьючерсы выросли в цене на 0,2%.
Цены на нефть снижаются в четверг утром, рынок ждет данных о запасах в США и оценивает сигналы о том, что страны ОПЕК+ могут отложить запланированное на начало следующего года снятие части ограничений на добычу нефти. Перспективы спроса на энергоносители остаются неопределенными, поскольку заболеваемость COVID-19 по-прежнему растет, как в Европе, так и в США, и во многих странах вводятся новые ограничительные меры. В центре внимания нефтяного рынка в четверг - данные о запасах энергоносителей в США, которые будут обнародованы министерством энергетики в 19:00 МСК в четверг. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают, что снижение запасов нефти в США на прошлой неделе составило 3 млн баррелей, бензина - 600 тыс. баррелей, дистиллятов - 2 млн баррелей.
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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12 ноября 2020 года 19:54
Москва. 12 ноября. Доллар США умеренно снижается, а евро слегка подрастает на "Московской бирже" в четверг вечером; рубль относительно стабилен к бивалютной корзине на фоне позитивной динамики нефтяных цен. читать дальше
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12 ноября 2020 года 19:35
Москва. 12 ноября. Рынок акций РФ завершил торги в четверг ростом индексов вслед за развернувшейся вверх нефтью, в то время как внешние фондовые площадки подавали коррекционные сигналы; индекс МосБиржи на закрытие торгов обновил максимум с конца августа, при этом лидерами роста выступили акции ВТБ. читать дальше
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12 ноября 2020 года 19:14
BCS Global Markets (BCS GM) провел анализ операций своих клиентов с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 11 ноября 2020 года, сообщается в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева.
По... читать дальше
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12 ноября 2020 года 18:55
Индекс Мосбиржи, скорее всего, проведет торги в пятницу в диапазоне 2950-3060 пунктов, говорится в комментарии "Велес Капитала".
"Индексы Мосбиржи и РТС в четверг пытались устоять в плюсе и удержать поддержки 2980 и 1225 пунктов соответственно. Возможно, рынку удастся снять перекупленность... читать дальше
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12 ноября 2020 года 18:43
Москва. 12 ноября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в четверг умеренно подросли благодаря сохранившемуся спросу глобальных инвесторов на рисковые активы, в том числе на нефть. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также подросли в цене, но более скромными темпами, чем отечественные бумаги, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
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12 ноября 2020 года 18:25
Компания Cisco Systems, скорее всего, достаточно быстро восстановит продажи после снятия глобального карантина и оживления корпоративного спроса на IT-услуги, что делает ее акции привлекательной инвестицией, сообщается в аналитическом материале Sberbank CIB.
Как говорится в нем, этому будут... читать дальше
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12 ноября 2020 года 17:52
Нефтяной рынок по-прежнему существует в условиях повышенных рисков дальнейшего падения спроса на нефть из-за повторных локдаунов и роста предложения некоторыми странами ОПЕК, говорится в обзоре Промсвязьбанка.
"Цены на нефть Brent сумели в начале ноября вернуться в диапазон $40-44/барр. и... читать дальше
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12 ноября 2020 года 16:52
Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" рекомендуют покупать акции Vertex не дороже $230 с целью $265 и стоп-лоссом $205 в рамках инвестидеи, говорится в комментарии инвестбанка.
По мнению экспертов, в пользу данной рекомендации свидетельствуют следующие факторы:
- Падение акций из-за неудачного... читать дальше
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12 ноября 2020 года 16:36
Российский рынок акций продолжит демонстрировать неуверенность на фоне неопределённости динамики нефти и слабости внешних рынков, говорится в комментарии "Открытие Брокер".
Ведущий аналитик по глобальным исследованиям Андрей Кочетков констатирует, что в первой половине четверга отечественный... читать дальше
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12 ноября 2020 года 16:10
Индекс S&P500 склонен к краткосрочной коррекции, так как баланс рисков на текущих ценовых уровнях смещен в сторону снижения, говорится в комментарии "Фридом Финанс".
"За сессию в среду техническая картина по индексу не изменилась. На графике все еще доминирует паттерн "бычья ловушка", который... читать дальше
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12 ноября 2020 года 15:49
Нефть пытается возобновить рост, получив поддержку от снижения доллара, отмечается в комментарии аналитика BCS Express Дмитрия Бабина.
"Нефтяные цены в начале дня корректировали провал среды, но затем возобновили движение, - комментирует эксперт инвесткомпании. - Незадолго до нашего открытия... читать дальше
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12 ноября 2020 года 15:07
убль имеет большие шансы укрепиться до уровня ниже 75 руб./$1 в начале 2021г, говорится в обзоре Райффайзенбанка.
Как полагает аналитик банка Денис Порывай, в начале следующего года из-за сезонно низкого импорта и вероятного запуска вакцины (или при наличии сильных ожиданий, что в самое ближайшее... читать дальше
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12 ноября 2020 года 14:12
Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" обновили состав ТОП-10 акций США, увеличив долю наиболее пострадавших от COVID секторов, говорится в комментарии инвестбанка.
"Мы обновили состав ТОП-10 акций США, увеличив экспозицию в секторах, которые наиболее пострадали в ходе эпидемии и имеют больший... читать дальше
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12 ноября 2020 года 12:56
Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" рекомендуют покупать акции ММК не дороже 42 руб. с целью 48 руб. и стоп-лоссом 36 руб.
в рамках инвестидеи, говорится в комментарии инвестбанка.
По мнению экспертов, в пользу данной рекомендации свидетельствуют следующие факторы:
- Отставание в динамике. Акции... читать дальше
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12 ноября 2020 года 12:22
Инвестиционная компания Sova Capital повысила прогнозную стоимость обыкновенных акций "Ростелекома" (MOEX: RTKM) со 107,7 рубля до 117 рублей за штуку и привилегированных акций компании с 97,7 рубля до 101,5 рубля за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании.
Рекомендация "покупать" для этих... читать дальше
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