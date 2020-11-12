Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов четверга на фоне развернувшейся вниз нефти

Москва. 12 ноября. Доллар США и евро умеренно подросли на "Московской бирже" в четверг утром, рубль снизился к бивалютной корзине на фоне развернувшейся вниз нефти и некоторого охлаждения "аппетита к риску" у глобальных инвесторов.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 77,27-77,45 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 77,4075 руб./$1 (+27,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подорожал до 91,075 руб./EUR1 (+27 копеек). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 27,3 копейки к уровню закрытия среды, до 83,56 рубля.

Доллар при этом оказался на 1,2 рубля выше уровня действующего официального курса, евро - на 1,03 рубля выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", снижение валютного курса рубля к доллару и евро на старте торгов четверга является следствием ухудшения ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках. Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК в четверг составила $43,78 за баррель, что на 0,05% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на 0,4%. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $41,39 за баррель, что на 0,14% ниже уровня предыдущих торгов. В среду фьючерсы выросли в цене на 0,2%.

Цены на нефть снижаются в четверг утром, рынок ждет данных о запасах в США и оценивает сигналы о том, что страны ОПЕК+ могут отложить запланированное на начало следующего года снятие части ограничений на добычу нефти. Перспективы спроса на энергоносители остаются неопределенными, поскольку заболеваемость COVID-19 по-прежнему растет, как в Европе, так и в США, и во многих странах вводятся новые ограничительные меры. В центре внимания нефтяного рынка в четверг - данные о запасах энергоносителей в США, которые будут обнародованы министерством энергетики в 19:00 МСК в четверг. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают, что снижение запасов нефти в США на прошлой неделе составило 3 млн баррелей, бензина - 600 тыс. баррелей, дистиллятов - 2 млн баррелей.