Ключевые события четверга в РФ и мире - Sberbank CIB

Аналитики Sberbank CIB обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут комментарии центробанков, макростатистика и отчётность компаний:

- Результаты по МСФО представят "АЛРОСА", TCS Group и "Полюс";

- В России в 19:00 мск выйдут данные по ВВП за 3К20;

- Главы ЕЦБ, ФРС США и Банка Англии выступят в четверг на ежегодном форуме ЕЦБ;

- В США будут опубликованы еженедельный отчёт по товарным запасам углеводородов, данные по инфляции и заявкам на пособие по безработице.