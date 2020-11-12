Brent может снова подорожать до $45,1/барр. - Sberbank CIB

Нефть марки Brent может снова подорожать до $45,1 за баррель, говорится в аналитическом материале Sberbank CIB.

Котировки нефти марки Brent в среду не сумели закрепиться выше $45,1/барр., и теперь высока вероятность отступления до $42,2-42,9/барр., тем более что ежемесячный обзор от МЭА, вероятно, будет неблагоприятным, указывают аналитики Sberbank CIB. Тем не менее, отмечают они, ожидаемо оптимистичный недельный отчёт Управления энергетической информации США может переломить негативную динамику и подвести котировки к отметке $44,3/барр. Если цена Brent преодолеет этот рубеж, то может восстановиться до $45,1/барр., считают в Sberbank CIB.

Эксперты полагают, что в четверг может появиться повышенный спрос на рубль после его избыточного ослабления в среду, и тогда ему удастся восстановиться до 76,5 руб./$1. Впрочем, указывают они, для более существенного роста в ситуации, когда эпидемиологическая ситуация в США и Европе остается напряжённой, поводов пока нет.

Также аналитики обращаю внимание, что на фоне ухудшающейся эпидемиологической ситуации спрос на госбумаги в локальных валютах развивающихся стран в четверг утром снижается, и рублевые бумаги, вероятно, не станут исключением. По итогам четверга их доходность может вырасти на 2-3 б.п.

По мнению экспертов Sberbank CIB, в четверг можно ожидать нейтральной динамики российских акций. В среду на американских площадках произошел разворот: акции технологического сектора стали расти в цене, а бумаги компаний, зависящих от восстановления экономики, наоборот, дешевели. Несмотря на успехи в разработке вакцины от COVID-19, рынки по-прежнему находятся под давлением, так как прирост заболеваемости каждый день обновляет рекорды.