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12 ноября 2020 года 10:08
Brent может снова подорожать до $45,1/барр. - Sberbank CIB
Нефть марки Brent может снова подорожать до $45,1 за баррель, говорится в аналитическом материале Sberbank CIB. Котировки нефти марки Brent в среду не сумели закрепиться выше $45,1/барр., и теперь высока вероятность отступления до $42,2-42,9/барр., тем более что ежемесячный обзор от МЭА, вероятно, будет неблагоприятным, указывают аналитики Sberbank CIB. Тем не менее, отмечают они, ожидаемо оптимистичный недельный отчёт Управления энергетической информации США может переломить негативную динамику и подвести котировки к отметке $44,3/барр. Если цена Brent преодолеет этот рубеж, то может восстановиться до $45,1/барр., считают в Sberbank CIB. Эксперты полагают, что в четверг может появиться повышенный спрос на рубль после его избыточного ослабления в среду, и тогда ему удастся восстановиться до 76,5 руб./$1. Впрочем, указывают они, для более существенного роста в ситуации, когда эпидемиологическая ситуация в США и Европе остается напряжённой, поводов пока нет. Также аналитики обращаю внимание, что на фоне ухудшающейся эпидемиологической ситуации спрос на госбумаги в локальных валютах развивающихся стран в четверг утром снижается, и рублевые бумаги, вероятно, не станут исключением. По итогам четверга их доходность может вырасти на 2-3 б.п. По мнению экспертов Sberbank CIB, в четверг можно ожидать нейтральной динамики российских акций. В среду на американских площадках произошел разворот: акции технологического сектора стали расти в цене, а бумаги компаний, зависящих от восстановления экономики, наоборот, дешевели. Несмотря на успехи в разработке вакцины от COVID-19, рынки по-прежнему находятся под давлением, так как прирост заболеваемости каждый день обновляет рекорды.
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12 ноября 2020 года 19:54
Рубль вечером укрепляется к доллару и слегка снижается к евро, рост нефти оказывает поддержку нацвалюте
Москва. 12 ноября. Доллар США умеренно снижается, а евро слегка подрастает на "Московской бирже" в четверг вечером; рубль относительно стабилен к бивалютной корзине на фоне позитивной динамики нефтяных цен. читать дальше
.12 ноября 2020 года 19:35
Москва. 12 ноября. Рынок акций РФ завершил торги в четверг ростом индексов вслед за развернувшейся вверх нефтью, в то время как внешние фондовые площадки подавали коррекционные сигналы; индекс МосБиржи на закрытие торгов обновил максимум с конца августа, при этом лидерами роста выступили акции ВТБ. читать дальше
.12 ноября 2020 года 19:14
Инвесторы готовы фиксировать прибыль в акциях РФ по мере приближения индекса РТС к уровню 1240 пунктов - BCS GM
BCS Global Markets (BCS GM) провел анализ операций своих клиентов с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 11 ноября 2020 года, сообщается в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева. По... читать дальше
.12 ноября 2020 года 18:55
Индекс Мосбиржи, скорее всего, проведет торги в пятницу в диапазоне 2950-3060 пунктов - "Велес Капитал"
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.12 ноября 2020 года 18:43
Москва. 12 ноября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в четверг умеренно подросли благодаря сохранившемуся спросу глобальных инвесторов на рисковые активы, в том числе на нефть. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также подросли в цене, но более скромными темпами, чем отечественные бумаги, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.12 ноября 2020 года 18:25
Акции Cisco могут стать привлекательной инвестицией на фоне оживления спроса на IT-услуги - Sberbank CIB
Компания Cisco Systems, скорее всего, достаточно быстро восстановит продажи после снятия глобального карантина и оживления корпоративного спроса на IT-услуги, что делает ее акции привлекательной инвестицией, сообщается в аналитическом материале Sberbank CIB. Как говорится в нем, этому будут... читать дальше
.12 ноября 2020 года 17:52
Нефтяной рынок по-прежнему существует в условиях повышенных рисков дальнейшего падения спроса на нефть из-за повторных локдаунов и роста предложения некоторыми странами ОПЕК, говорится в обзоре Промсвязьбанка. "Цены на нефть Brent сумели в начале ноября вернуться в диапазон $40-44/барр. и... читать дальше
.12 ноября 2020 года 16:52
Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" рекомендуют покупать акции Vertex не дороже $230 с целью $265 и стоп-лоссом $205 в рамках инвестидеи, говорится в комментарии инвестбанка. По мнению экспертов, в пользу данной рекомендации свидетельствуют следующие факторы: - Падение акций из-за неудачного... читать дальше
.12 ноября 2020 года 16:36
Российский рынок акций продолжит демонстрировать неуверенность на фоне неопределённости динамики нефти и слабости внешних рынков, говорится в комментарии "Открытие Брокер". Ведущий аналитик по глобальным исследованиям Андрей Кочетков констатирует, что в первой половине четверга отечественный... читать дальше
.12 ноября 2020 года 16:10
Индекс S&P500 склонен к краткосрочной коррекции, так как баланс рисков на текущих ценовых уровнях смещен в сторону снижения, говорится в комментарии "Фридом Финанс". "За сессию в среду техническая картина по индексу не изменилась. На графике все еще доминирует паттерн "бычья ловушка", который... читать дальше
.12 ноября 2020 года 15:49
Нефть пытается возобновить рост, получив поддержку от снижения доллара, отмечается в комментарии аналитика BCS Express Дмитрия Бабина. "Нефтяные цены в начале дня корректировали провал среды, но затем возобновили движение, - комментирует эксперт инвесткомпании. - Незадолго до нашего открытия... читать дальше
.12 ноября 2020 года 15:07
убль имеет большие шансы укрепиться до уровня ниже 75 руб./$1 в начале 2021г, говорится в обзоре Райффайзенбанка. Как полагает аналитик банка Денис Порывай, в начале следующего года из-за сезонно низкого импорта и вероятного запуска вакцины (или при наличии сильных ожиданий, что в самое ближайшее... читать дальше
.12 ноября 2020 года 14:12
Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" обновили состав ТОП-10 акций США, увеличив долю наиболее пострадавших от COVID секторов, говорится в комментарии инвестбанка. "Мы обновили состав ТОП-10 акций США, увеличив экспозицию в секторах, которые наиболее пострадали в ходе эпидемии и имеют больший... читать дальше
.12 ноября 2020 года 12:56
Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" рекомендуют покупать акции ММК не дороже 42 руб. с целью 48 руб. и стоп-лоссом 36 руб. в рамках инвестидеи, говорится в комментарии инвестбанка. По мнению экспертов, в пользу данной рекомендации свидетельствуют следующие факторы: - Отставание в динамике. Акции... читать дальше
.12 ноября 2020 года 12:22
Sova Capital подняла оценку "обычки" и "префов" Ростелекома на 9-4%, подтвердив рекомендацию "покупать"
Инвестиционная компания Sova Capital повысила прогнозную стоимость обыкновенных акций "Ростелекома" (MOEX: RTKM) со 107,7 рубля до 117 рублей за штуку и привилегированных акций компании с 97,7 рубля до 101,5 рубля за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании. Рекомендация "покупать" для этих... читать дальше
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