Возможна стабилизация Brent в диапазоне $42-44/барр. - Промсвязьбанк

Аналитики Промсвязьбанка в четверг ждут стабилизации цены на нефть марки Brent в диапазоне 42-44 долларов за баррель, сообщается в комментарии банка.

"Спрос на нефть снижается, потенциальный успех вакцины от коронавируса не избавит рынок нефти от текущего дисбаланса, и мы считаем рост цен избыточным. В четверг ждем стабилизации цены на нефть марки Brent в диапазоне 42-44 долларов за баррель", - указывает управляющий эксперт банка Екатерина Крылова.

Специалист отмечает, что в четверг в фокусе будут статистика по запасам нефти и нефтепродуктов от Минэнерго, а также ежемесячный отчет МЭА, который может подчеркнуть слабость спроса на энергоносители. ОПЕК в опубликованном в среду ежемесячном обзоре ухудшила прогноз по спросу на нефть на этот год.