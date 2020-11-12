Старт торгов индекса Мосбиржи в четверг пройдет в диапазоне 3005-3025 пунктов - "Алго Капитал"

Старт торгов индекса Мосбиржи в четверг пройдет в диапазоне 3005-3025 пунктов с переходом в состояние консолидации из-за смешанного внешнего фона, говорится в комментарии "Алго Капитала".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным отклонением в пределах 0,1-0,4%, в диапазоне 3005-3025 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3000, 2990 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3030, 3050 пунктов. После близкого к нейтральному открытия индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует смешанное утреннее состояние внешнего фона", - указывает старший риск-менеджер Виталий Манжос.

Основным внешним ориентиром для участников локальных торгов во второй половине четверга станет динамика нефтяных котировок, однако перенесенная на четверг публикация еженедельной статистики по изменению запасов нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США состоится уже после завершения основных торгов в России (19:00 мск), отмечает Манжос. Косвенное влияние на локальный рынок акций, по его мнению, может оказать публикация еженедельных данных по количеству первичных заявок на пособия по безработице в США (16:30 мск).