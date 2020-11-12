Первая цель вероятного роста пары доллар/рубль - район 79 руб./$1 - "Алор Брокер"

Первой целью вероятного роста пары доллар/рубль выступает район 79 руб./$1, говорится в комментарии "Алор Брокер".

"Пара доллар/рубль завершила торги в среду выше отметки 77 руб./$1. Поддержка на уровне 76,2 руб./$1 осталась не пройденной. Таким образом, сценарий укрепления "россиянина" в район 75 руб./$1 откладывается. Может быть, на недели, а может, и навсегда. Сейчас первой целью роста пары доллар/рубль выступает район 79 руб./$1 - там проходит нижняя граница восходящего канала, в котором пара торговалась с начала июня по конец октября", - отмечает главный аналитик компании Алексей Антонов.