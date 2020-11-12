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12 ноября 2020 года 09:21
Возможно начало небольшой коррекции вниз на рынке акций РФ - "Алор Брокер"
Утром четверга возможно начало небольшой коррекции на рынке акций РФ для снятия технической перекупленности, говорится в комментарии "Алор Брокер". Утром четверга на полпроцента снижаются американские фьючерсы, откатилась от района 45 долларов за баррель нефть, слабо подрастает доллар на мировом рынке. В целом, по мнению главного аналитика компании Алексея Антонова, сложились все предпосылки для начала небольшой коррекции и снятия технической перекупленности на рынке акций. "Агрессивным инвесторам можно попробовать заработать на "шортах по нефтянке". Последний рост нефти носил больше эмоциональный характер, локальный профицит нефти никуда с рынка не делся и начнет сниматься лишь после возвращения Европы к нормальной жизнедеятельности. При этом ожидаемая многими пролонгация нынешних квот на добычу нефти странами ОПЕК+ позволит лишь не увеличивать объем предложения на рынке. Скорее всего, нефть вернется в свой привычный для последнего времени коридор 39-43,5 долларов за баррель. Причем после неудачного пробоя верхней границы по логике должно последовать тестирование низов диапазона", - пишет Антонов. Также эксперт рекомендует потихоньку "подбирать" акции "черных металлургов". "Размер их дивидендов вполне может быть на уровне прошлого года, а этот сектор является наименее пострадавшим от коронавируса. Кроме того, наметилась тенденция роста мировых цен на сталь", - указывает Антонов. К перспективным бумагам, по его мнению, стоит отнести и сильно просевшие в последние дни акции золотодобывающих компаний, падение которых было обусловлено как удешевлением золота, так и укреплением курса рубля. "Не видим фундаментальных причин для снижения стоимости золота. Продолжение накачки мировой финансовой системы деньгами все больше и больше будет увеличивать инфляционные риски, лучшей защитой от которых является золото. По-прежнему не исключаем, что еще в этом году котировки золота достигнут отметки 2000 долларов за унцию", - отмечает специалист "Алор Брокер".
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12 ноября 2020 года 19:54
Рубль вечером укрепляется к доллару и слегка снижается к евро, рост нефти оказывает поддержку нацвалюте
Москва. 12 ноября. Доллар США умеренно снижается, а евро слегка подрастает на "Московской бирже" в четверг вечером; рубль относительно стабилен к бивалютной корзине на фоне позитивной динамики нефтяных цен. читать дальше
.12 ноября 2020 года 19:35
Москва. 12 ноября. Рынок акций РФ завершил торги в четверг ростом индексов вслед за развернувшейся вверх нефтью, в то время как внешние фондовые площадки подавали коррекционные сигналы; индекс МосБиржи на закрытие торгов обновил максимум с конца августа, при этом лидерами роста выступили акции ВТБ. читать дальше
.12 ноября 2020 года 19:14
Инвесторы готовы фиксировать прибыль в акциях РФ по мере приближения индекса РТС к уровню 1240 пунктов - BCS GM
BCS Global Markets (BCS GM) провел анализ операций своих клиентов с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 11 ноября 2020 года, сообщается в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева. По... читать дальше
.12 ноября 2020 года 18:55
Индекс Мосбиржи, скорее всего, проведет торги в пятницу в диапазоне 2950-3060 пунктов - "Велес Капитал"
Индекс Мосбиржи, скорее всего, проведет торги в пятницу в диапазоне 2950-3060 пунктов, говорится в комментарии "Велес Капитала". "Индексы Мосбиржи и РТС в четверг пытались устоять в плюсе и удержать поддержки 2980 и 1225 пунктов соответственно. Возможно, рынку удастся снять перекупленность... читать дальше
.12 ноября 2020 года 18:43
Москва. 12 ноября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в четверг умеренно подросли благодаря сохранившемуся спросу глобальных инвесторов на рисковые активы, в том числе на нефть. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также подросли в цене, но более скромными темпами, чем отечественные бумаги, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.12 ноября 2020 года 18:25
Акции Cisco могут стать привлекательной инвестицией на фоне оживления спроса на IT-услуги - Sberbank CIB
Компания Cisco Systems, скорее всего, достаточно быстро восстановит продажи после снятия глобального карантина и оживления корпоративного спроса на IT-услуги, что делает ее акции привлекательной инвестицией, сообщается в аналитическом материале Sberbank CIB. Как говорится в нем, этому будут... читать дальше
.12 ноября 2020 года 17:52
Нефтяной рынок по-прежнему существует в условиях повышенных рисков дальнейшего падения спроса на нефть из-за повторных локдаунов и роста предложения некоторыми странами ОПЕК, говорится в обзоре Промсвязьбанка. "Цены на нефть Brent сумели в начале ноября вернуться в диапазон $40-44/барр. и... читать дальше
.12 ноября 2020 года 16:52
Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" рекомендуют покупать акции Vertex не дороже $230 с целью $265 и стоп-лоссом $205 в рамках инвестидеи, говорится в комментарии инвестбанка. По мнению экспертов, в пользу данной рекомендации свидетельствуют следующие факторы: - Падение акций из-за неудачного... читать дальше
.12 ноября 2020 года 16:36
Российский рынок акций продолжит демонстрировать неуверенность на фоне неопределённости динамики нефти и слабости внешних рынков, говорится в комментарии "Открытие Брокер". Ведущий аналитик по глобальным исследованиям Андрей Кочетков констатирует, что в первой половине четверга отечественный... читать дальше
.12 ноября 2020 года 16:10
Индекс S&P500 склонен к краткосрочной коррекции, так как баланс рисков на текущих ценовых уровнях смещен в сторону снижения, говорится в комментарии "Фридом Финанс". "За сессию в среду техническая картина по индексу не изменилась. На графике все еще доминирует паттерн "бычья ловушка", который... читать дальше
.12 ноября 2020 года 15:49
Нефть пытается возобновить рост, получив поддержку от снижения доллара, отмечается в комментарии аналитика BCS Express Дмитрия Бабина. "Нефтяные цены в начале дня корректировали провал среды, но затем возобновили движение, - комментирует эксперт инвесткомпании. - Незадолго до нашего открытия... читать дальше
.12 ноября 2020 года 15:07
убль имеет большие шансы укрепиться до уровня ниже 75 руб./$1 в начале 2021г, говорится в обзоре Райффайзенбанка. Как полагает аналитик банка Денис Порывай, в начале следующего года из-за сезонно низкого импорта и вероятного запуска вакцины (или при наличии сильных ожиданий, что в самое ближайшее... читать дальше
.12 ноября 2020 года 14:12
Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" обновили состав ТОП-10 акций США, увеличив долю наиболее пострадавших от COVID секторов, говорится в комментарии инвестбанка. "Мы обновили состав ТОП-10 акций США, увеличив экспозицию в секторах, которые наиболее пострадали в ходе эпидемии и имеют больший... читать дальше
.12 ноября 2020 года 12:56
Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" рекомендуют покупать акции ММК не дороже 42 руб. с целью 48 руб. и стоп-лоссом 36 руб. в рамках инвестидеи, говорится в комментарии инвестбанка. По мнению экспертов, в пользу данной рекомендации свидетельствуют следующие факторы: - Отставание в динамике. Акции... читать дальше
.12 ноября 2020 года 12:22
Sova Capital подняла оценку "обычки" и "префов" Ростелекома на 9-4%, подтвердив рекомендацию "покупать"
Инвестиционная компания Sova Capital повысила прогнозную стоимость обыкновенных акций "Ростелекома" (MOEX: RTKM) со 107,7 рубля до 117 рублей за штуку и привилегированных акций компании с 97,7 рубля до 101,5 рубля за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании. Рекомендация "покупать" для этих... читать дальше
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