Возможно начало небольшой коррекции вниз на рынке акций РФ - "Алор Брокер"

Утром четверга возможно начало небольшой коррекции на рынке акций РФ для снятия технической перекупленности, говорится в комментарии "Алор Брокер".

Утром четверга на полпроцента снижаются американские фьючерсы, откатилась от района 45 долларов за баррель нефть, слабо подрастает доллар на мировом рынке. В целом, по мнению главного аналитика компании Алексея Антонова, сложились все предпосылки для начала небольшой коррекции и снятия технической перекупленности на рынке акций.

"Агрессивным инвесторам можно попробовать заработать на "шортах по нефтянке". Последний рост нефти носил больше эмоциональный характер, локальный профицит нефти никуда с рынка не делся и начнет сниматься лишь после возвращения Европы к нормальной жизнедеятельности. При этом ожидаемая многими пролонгация нынешних квот на добычу нефти странами ОПЕК+ позволит лишь не увеличивать объем предложения на рынке. Скорее всего, нефть вернется в свой привычный для последнего времени коридор 39-43,5 долларов за баррель. Причем после неудачного пробоя верхней границы по логике должно последовать тестирование низов диапазона", - пишет Антонов.

Также эксперт рекомендует потихоньку "подбирать" акции "черных металлургов". "Размер их дивидендов вполне может быть на уровне прошлого года, а этот сектор является наименее пострадавшим от коронавируса. Кроме того, наметилась тенденция роста мировых цен на сталь", - указывает Антонов.

К перспективным бумагам, по его мнению, стоит отнести и сильно просевшие в последние дни акции золотодобывающих компаний, падение которых было обусловлено как удешевлением золота, так и укреплением курса рубля. "Не видим фундаментальных причин для снижения стоимости золота. Продолжение накачки мировой финансовой системы деньгами все больше и больше будет увеличивать инфляционные риски, лучшей защитой от которых является золото. По-прежнему не исключаем, что еще в этом году котировки золота достигнут отметки 2000 долларов за унцию", - отмечает специалист "Алор Брокер".