Утром четверга вероятно удержание парой доллар/рубль позиций в районе 77,1 руб./$1 - Промсвязьбанк

Утром четверга вероятно удержание парой доллар/рубль позиций в районе 77,1 руб./$1, сообщается в комментарии Промсвязьбанка.

Фактором давления на рубль в четверг выступит умеренное ослабление валют развивающихся стран, считает главный аналитик банка Богдан Зварич. При этом стабилизация рынка энергоносителей чуть ниже 44 долларов за баррель, по его мнению, нивелирует данный фактор.

"В результате в начале торгов ожидаем консолидации рубля по отношению к основным мировым валютам, что приведет к удержанию парой доллар/рубль позиций в районе 77,1 руб./$1. В дальнейшем на фоне возможного ухудшения ситуация на рынке энергоносителей и отступления ближайшего фьючерса на нефть марки Brent в середину диапазона 42-44 доллара за баррель рубль может перейти к ослаблению, в результате чего доллар протестирует отметку 77,5 руб./$1. Однако пока мы не видим поводов для выхода американской валюты из коридора 75-77,5 руб./$1", - пишет Зварич.