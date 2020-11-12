Утренние прогнозы: небольшая коррекция для снятия технической перекупленности

Аналитики прогнозируют негативное начало торгов на российском фондовом рынке в четверг. Индекс Мосбиржи может вернуться под отметку 3000 пунктов.

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным отклонением в пределах 0,1-0,4%, в диапазоне 3005-3025 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3000, 2990 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3030, 3050 пунктов. После близкого к нейтральному открытия индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует смешанное утреннее состояние внешнего фона".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Утром четверга возможно начало небольшой коррекции на рынке акций РФ для снятия технической перекупленности".

Промсвязьбанк (Евгений Локтюхов): "Учитывая ослабление оптимизма на глобальных рынках, мы не исключаем охлаждения и на российском рынке акций, уже также несколько перегретом - индекс Мосбиржи может попытаться вернуться под отметку 3000 пунктов".

"Атон": "Отечественный фондовый рынок в четверг откроется на отрицательной территории - снижение составит 1%".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России слабо негативный. В начале торгов индекс Мосбиржи может вернуться к отметке 3000 пунктов и "попробовать" её на прочность поддержки".