12 ноября 2020 года 09:45
Утренние прогнозы: небольшая коррекция для снятия технической перекупленности
Аналитики прогнозируют негативное начало торгов на российском фондовом рынке в четверг. Индекс Мосбиржи может вернуться под отметку 3000 пунктов.
ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным отклонением в пределах 0,1-0,4%, в диапазоне 3005-3025 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3000, 2990 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3030, 3050 пунктов. После близкого к нейтральному открытия индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует смешанное утреннее состояние внешнего фона".
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Утром четверга возможно начало небольшой коррекции на рынке акций РФ для снятия технической перекупленности".
Промсвязьбанк (Евгений Локтюхов): "Учитывая ослабление оптимизма на глобальных рынках, мы не исключаем охлаждения и на российском рынке акций, уже также несколько перегретом - индекс Мосбиржи может попытаться вернуться под отметку 3000 пунктов".
"Атон": "Отечественный фондовый рынок в четверг откроется на отрицательной территории - снижение составит 1%".
"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России слабо негативный. В начале торгов индекс Мосбиржи может вернуться к отметке 3000 пунктов и "попробовать" её на прочность поддержки".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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12 ноября 2020 года 19:54
Москва. 12 ноября. Доллар США умеренно снижается, а евро слегка подрастает на "Московской бирже" в четверг вечером; рубль относительно стабилен к бивалютной корзине на фоне позитивной динамики нефтяных цен. читать дальше
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12 ноября 2020 года 19:35
Москва. 12 ноября. Рынок акций РФ завершил торги в четверг ростом индексов вслед за развернувшейся вверх нефтью, в то время как внешние фондовые площадки подавали коррекционные сигналы; индекс МосБиржи на закрытие торгов обновил максимум с конца августа, при этом лидерами роста выступили акции ВТБ. читать дальше
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12 ноября 2020 года 19:14
BCS Global Markets (BCS GM) провел анализ операций своих клиентов с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 11 ноября 2020 года, сообщается в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева.
По... читать дальше
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12 ноября 2020 года 18:55
Индекс Мосбиржи, скорее всего, проведет торги в пятницу в диапазоне 2950-3060 пунктов, говорится в комментарии "Велес Капитала".
"Индексы Мосбиржи и РТС в четверг пытались устоять в плюсе и удержать поддержки 2980 и 1225 пунктов соответственно. Возможно, рынку удастся снять перекупленность... читать дальше
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12 ноября 2020 года 18:43
Москва. 12 ноября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в четверг умеренно подросли благодаря сохранившемуся спросу глобальных инвесторов на рисковые активы, в том числе на нефть. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также подросли в цене, но более скромными темпами, чем отечественные бумаги, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
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12 ноября 2020 года 18:25
Компания Cisco Systems, скорее всего, достаточно быстро восстановит продажи после снятия глобального карантина и оживления корпоративного спроса на IT-услуги, что делает ее акции привлекательной инвестицией, сообщается в аналитическом материале Sberbank CIB.
Как говорится в нем, этому будут... читать дальше
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12 ноября 2020 года 17:52
Нефтяной рынок по-прежнему существует в условиях повышенных рисков дальнейшего падения спроса на нефть из-за повторных локдаунов и роста предложения некоторыми странами ОПЕК, говорится в обзоре Промсвязьбанка.
"Цены на нефть Brent сумели в начале ноября вернуться в диапазон $40-44/барр. и... читать дальше
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12 ноября 2020 года 16:52
Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" рекомендуют покупать акции Vertex не дороже $230 с целью $265 и стоп-лоссом $205 в рамках инвестидеи, говорится в комментарии инвестбанка.
По мнению экспертов, в пользу данной рекомендации свидетельствуют следующие факторы:
- Падение акций из-за неудачного... читать дальше
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12 ноября 2020 года 16:36
Российский рынок акций продолжит демонстрировать неуверенность на фоне неопределённости динамики нефти и слабости внешних рынков, говорится в комментарии "Открытие Брокер".
Ведущий аналитик по глобальным исследованиям Андрей Кочетков констатирует, что в первой половине четверга отечественный... читать дальше
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12 ноября 2020 года 16:10
Индекс S&P500 склонен к краткосрочной коррекции, так как баланс рисков на текущих ценовых уровнях смещен в сторону снижения, говорится в комментарии "Фридом Финанс".
"За сессию в среду техническая картина по индексу не изменилась. На графике все еще доминирует паттерн "бычья ловушка", который... читать дальше
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12 ноября 2020 года 15:49
Нефть пытается возобновить рост, получив поддержку от снижения доллара, отмечается в комментарии аналитика BCS Express Дмитрия Бабина.
"Нефтяные цены в начале дня корректировали провал среды, но затем возобновили движение, - комментирует эксперт инвесткомпании. - Незадолго до нашего открытия... читать дальше
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12 ноября 2020 года 15:07
убль имеет большие шансы укрепиться до уровня ниже 75 руб./$1 в начале 2021г, говорится в обзоре Райффайзенбанка.
Как полагает аналитик банка Денис Порывай, в начале следующего года из-за сезонно низкого импорта и вероятного запуска вакцины (или при наличии сильных ожиданий, что в самое ближайшее... читать дальше
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12 ноября 2020 года 14:12
Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" обновили состав ТОП-10 акций США, увеличив долю наиболее пострадавших от COVID секторов, говорится в комментарии инвестбанка.
"Мы обновили состав ТОП-10 акций США, увеличив экспозицию в секторах, которые наиболее пострадали в ходе эпидемии и имеют больший... читать дальше
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12 ноября 2020 года 12:56
Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" рекомендуют покупать акции ММК не дороже 42 руб. с целью 48 руб. и стоп-лоссом 36 руб.
в рамках инвестидеи, говорится в комментарии инвестбанка.
По мнению экспертов, в пользу данной рекомендации свидетельствуют следующие факторы:
- Отставание в динамике. Акции... читать дальше
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12 ноября 2020 года 12:22
Инвестиционная компания Sova Capital повысила прогнозную стоимость обыкновенных акций "Ростелекома" (MOEX: RTKM) со 107,7 рубля до 117 рублей за штуку и привилегированных акций компании с 97,7 рубля до 101,5 рубля за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании.
Рекомендация "покупать" для этих... читать дальше
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