Brent подорожала до $43,93 за баррель

Фондовые индексы США изменились разнонаправленно по итогам торгов в среду. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов в четверг. Цены на нефть поднимаются в четверг.

Фондовые индексы США изменились разнонаправленно по итогам торгов в среду: S&P 500 и Nasdaq повысились, в то время как Dow Jones слабо опустился после двухдневного роста.

Ранее на этой неделе новость об успехе испытаний вакцины от COVID-19, разработанной американской компанией Pfizer Inc. (SPB: PFE) и германской BioNTech, привела к тому, что инвесторы стали продавать акции технологических компаний и покупать циклические акции, которые зависят от экономического восстановления, что объясняет отставание Nasdaq на этой неделе, пишет CNBC.

Помимо этого, фармкомпания Eli Lilly получила разрешение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) на использование ее препарата от коронавируса в чрезвычайных ситуациях.

В среду акции технологических компаний продемонстрировали восстановление. Бумаги Apple Inc. (SPB: AAPL) прибавили в цене 3%, Netflix Inc. (SPB: NFLX) - 2,2%, Facebook Inc. (SPB: FB) и Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - по 1,5%. Котировки Microsoft Corp. (SPB: MSFT) повысились на 2,6%.

Тем временем среднее количество новых случаев заражения коронавирусом в США за последние семь дней в понедельник достигло рекордных 108,96 тыс., что на 37% больше, чем неделей ранее, сообщает CNBC со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса.

Эксперты Goldman Sachs повысили прогноз фондового индекса Standard & Poor's 500 на конец текущего года до 3700 пунктов с ранее ожидавшихся 3600 пунктов. По итогам торгов во вторник его значение составляло 3545,53 пункта. Также они ожидают, что до конца следующего года S&P 500 может вырасти до 4300 пунктов, а к концу 2022 года достичь 4600 пунктов.

Акции Lyft Inc. (SPB: LYFT) в среду подорожали на 1%. Американский сервис заказа такси улучшил показатели в третьем квартале по сравнению с предыдущим кварталом благодаря снятию в ключевых для компании городах карантинных мер, введенных для сдерживания распространения коронавируса.

Цена бумаг китайской Alibaba Group Holding Ltd. (SPB: BABA) в Нью-Йорке снизилась на 0,3% после падения на 8,3% накануне на новостях о том, что власти Китая готовятся ужесточить регулирование деятельности интернет-платформ.

Котировки Aurora Cannabis Inc. упали на 7,7% после того, как компания объявила о планируемой докапитализации на $125 млн.

Акции Revlon Inc. подорожали на 22,5% на фоне надежд инвесторов на достижение соглашения между компанией и владельцами ее облигаций о реструктуризации долга.

Индекс Dow Jones Industrial Average опустился на 23,29 пункта (0,08%) и составил 29397,63 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 27,13 пункта (0,77%) - до 3572,66 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 232,57 пункта (2,01%) и составил 11786,43 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в ходе торгов в четверг за исключением японского Nikkei 225 на фоне возобновившихся опасений по поводу коронавируса.

Nikkei 225 растет на 0,3%.

Цены производителей в Японии снизились на 2,1% в годовом выражении в октябре после снижения на 0,8% месяцем ранее, свидетельствуют официальные статданные. Падение стало сильнейшим за пять месяцев. Показатель совпал с консенсус-прогнозом аналитиков, согласно Trading Economics.

В лидерах роста находятся бумаги производителя машиностроительного оборудования Amada Co., которые прибавляют в цене 5%.

Цена бумаг инвестиционно-технологической SoftBank Group увеличивается на 1,4%, крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing - на 1,2%, производителя потребительской электроники Sony - на 0,6%.

Китайский индекс Shanghai Composite теряет 0,2%, как и гонконгский Hang Seng.

Акции китайской телекоммуникационной компании China Unicom (Hong Kong) Ltd. опускаются на 4,5% и являются лидерами падения. Капитализация страховой компании AIA Group Ltd. уменьшается на 3,6%, акции телекоммуникационного оператора China Mobile (SPB: CHL) Ltd. дешевеют на 2,7%.

В то же время акции интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. находятся в лидерах роста, прибавляя 5,2%, акции автопроизводителя Geely Automobile Holdings Ltd. дорожают на 4,2%. Цена бумаг онлайн-ритейлера Alibaba Group Holding Ltd. (SPB: BABA) увеличивается на 3%, котировки акций производителя электроники Xiaomi Corp. растут на 3,1%.

Южнокорейский индекс Kospi опускается на 0,4%.

Импортные цены в Южной Корее в октябре упали на 11,6% в годовом выражении по сравнению с падением на пересмотренные 11,3% месяцем ранее, свидетельствуют официальные статданные. Эксперты в среднем ожидали сокращения показателя на 10%, согласно Trading Economics.

Экспортные цены снизились на 6,4%, аналитики в среднем ожидали их уменьшения на 5,6%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей электроники Samsung Electronics Co. уменьшается на 0,65%, автопроизводителя Hyundai Motor Co. - на 0,6%.

Австралийский индекс S&P/ASX по итогам торгов потерял 0,5%.

Акции нефтяной компании Oil Search Ltd. подешевели на 0,3%, бумаги Beach Energy Ltd. выросли на 1%.

Котировки акций банка Westpac Banking Corp. снизились на 1,9%, Commonwealth Bank of Australia - на 1,8%, Australia & New Zealand Banking Group - на 1,1%.

Цены на нефть поднимаются в четверг, рынок ждет данных о запасах в США и оценивает сигналы о том, что страны ОПЕК+ могут отложить запланированное на начало следующего года снятие части ограничений на добычу нефти.

С начала этой недели нефть подорожала более чем на 12%, главным образом, на новостях об успехе испытаний вакцины от COVID-19 американской компании Pfizer Inc. и германской BioNTech.

Тем временем, перспективы спроса на энергоносители остаются неопределенными, поскольку заболеваемость COVID-19 по-прежнему растет, как в Европе, так и в США, и во многих странах вводятся новые ограничительные меры.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК в четверг составляет $43,93 за баррель, что на $0,13 (0,3%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на $0,19 (0,4%).

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $41,61 за баррель, что на $0,16 (0,39%) выше уровня предыдущих торгов. В среду фьючерсы выросли в цене на $0,09 (0,2%).

"Мы ждем подъема цен на нефть в краткосрочной перспективе", - говорит аналитик CMC Markets Майкл МакКарти. "Вакцина не повлияет на спрос до тех пор, пока не начнется ее использование, однако изменение настроя рынка само по себе позволит ценам на нефть удержаться на достигнутых уровнях", - приводит слова МакКарти агентство Bloomberg.

Источники агентства сообщают, что страны ОПЕК+ намерены отложить снятие части ограничений на добычу нефти, запланированное на начало следующего года, на три-шесть месяцев. Очередная встреча представителей ОПЕК+ пройдет в конце ноября.

В центре внимания нефтяного рынка в четверг - данные о запасах энергоносителей в США, которые будут обнародованы министерством энергетики в 19:00 МСК в четверг.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают, что снижение запасов нефти в США на прошлой неделе составило 3 млн баррелей, бензина - 600 тыс. баррелей, дистиллятов - 2 млн баррелей.