Цены рублевых корпоративных бондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 12 ноября. Цены рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, полагают эксперты.

Фондовые индексы США изменились разнонаправленно по итогам торгов в среду: S&P 500 и Nasdaq повысились, в то время как Dow Jones слабо опустился после двухдневного роста. Ранее на этой неделе новость об успехе испытаний вакцины от COVID-19, разработанной американской компанией Pfizer и германской BioNTech, привела к тому, что инвесторы стали продавать акции технологических компаний и покупать циклические акции, которые зависят от экономического восстановления, что объясняет отставание Nasdaq на этой неделе. Помимо этого, фармкомпания Eli Lilly получила разрешение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) на использование ее препарата от коронавируса в чрезвычайных ситуациях.

Тем временем среднее количество новых случаев заражения коронавирусом в США за последние семь дней в понедельник достигло рекордных 108,96 тыс., что на 37% больше, чем неделей ранее, сообщает CNBC со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в основном снижаются в ходе торгов в четверг за исключением японского Nikkei 225 на фоне возобновившихся опасений по поводу коронавируса. Nikkei 225 вырос на 0,66%. Китайский индекс Shanghai Composite теряет 0,2%, как и гонконгский Hang Seng. Южнокорейский Kospi опускается на 0,4%. Австралийский индекс S&P/ASX по итогам торгов потерял 0,5%.

В свою очередь цены на нефть снижаются в четверг, рынок ждет данных о запасах в США и оценивает сигналы о том, что страны ОПЕК+ могут отложить запланированное на начало следующего года снятие части ограничений на добычу нефти. С начала этой недели нефть подорожала более чем на 12%, главным образом, на новостях об успехе испытаний вакцины от COVID-19 американской компании Pfizer и германской BioNTech. Тем временем, перспективы спроса на энергоносители остаются неопределенными, поскольку заболеваемость COVID-19 по-прежнему растет, как в Европе, так и в США, и во многих странах вводятся новые ограничительные меры.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК в четверг составила $43,63 за баррель, что на 0,39% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на 0,4%. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $41,28 за баррель, что на 0,41% ниже уровня предыдущих торгов. В среду фьючерсы выросли в цене на 0,2%.

В центре внимания нефтяного рынка в четверг - данные о запасах энергоносителей в США, которые будут обнародованы министерством энергетики в 19:00 МСК в четверг. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают, что снижение запасов нефти в США на прошлой неделе составило 3 млн баррелей, бензина - 600 тыс. баррелей, дистиллятов - 2 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду выросла в 2,6 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась вблизи средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 12,405 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,811 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 11 ноября снизился всего на 0,01% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 110,71 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,01%, поднявшись до 712,16 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "ЕвроХим-001P-06" (+0,2%), "Газпром БО-22" (+0,14%) и "АФК Система-1Р-13" (+0,12%), а в лидерах снижения - облигации "Газпромбанк-001Р-13Р" (-0,33%), "Сегежа-001P-01R" (-0,2%) и "РЖД-001P-20R" (-0,13%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АФК "Система" (MOEX: AFKS) повысила ориентир цены вторичного размещения облигаций серии 001P-04 объемом 4,3 млрд рублей до не ниже 100,15% от номинала с не ниже 100% от номинала. Сбор заявок проходил 11 ноября, в день исполнения оферты по выпуску. Компания разместила 10-летний выпуск бондов на 6,5 млрд рублей в ноябре 2016 года по ставке 9,8% годовых. Ставка текущего купона до следующей оферты с исполнением 9 ноября 2023 года установлена на уровне 6,35% годовых.

ООО "ХК Финанс" (SPV-компания Home Credit Group) 13 ноября планирует начать размещение 3-летних облигаций серии 001Р-05 объемом 3 млрд рублей. Выпуск будет размещен по открытой подписке. Ставки 1-12-го купонов установлены на уровне 7,5% годовых, купоны квартальные. Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций компании серии 001P объемом до 50 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться сроком до 10 лет.

Банк "Зенит" (MOEX: ZENT) выставил безотзывную оферту по приобретению облигаций серии БО-001Р-05 объемом 5 млрд рублей. Период предъявления бумаг - с 9:00 МСК 17 ноября по 18:00 МСК 19 ноября. Дата приобретения - 23 ноября. Цена приобретения - 101,16% от номинальной стоимости. Банк "Зенит" полностью разместил облигации серии БО-001Р-05 в декабре 2019 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 7,65% годовых. Ставки 2-4-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Купоны полугодовые. Срок обращения - 3 года. Бонды размещались по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объем 50 млрд рублей. Срок обращения бумаг, размещаемых в рамках программы, составляет до 30 лет.