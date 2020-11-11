Рубль, державшийся большую часть дня стабильно благодаря растущей нефти, к вечеру среды сдал позиции

Москва. 11 ноября. Доллар США и евро умеренно подрастают на "Московской бирже" в среду вечером; рубль, державшийся большую часть дня стабильно по отношению к бивалютной корзине благодаря растущей нефти, к вечеру сдал позиции на фоне некоторого охлаждения "аппетита к риску" у глобальных инвесторов.

Курс доллара США составил 77,0575 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 50,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 90,5925 руб./EUR1, подорожав на 19,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 36,6 копейки - до 83,15 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", поддержку курсу рубля в ходе торгов 11 ноября оказывали растущие цены на нефть, которые продолжили повышаться, несмотря на рост заболеваемости COVID-19 как в Европе, так и в США, и введение новых ограничительных мер во многих странах мира. При этом цены на нефть сократили прирост в среду вечером после ухудшения прогноза спроса ОПЕК. Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК в среду составила $44,31 за баррель, что на 1,6% выше цены на закрытие предыдущей сессии (в ходе торгов цена Brent поднималась выше $45 за баррель впервые со 2 сентября). Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $42,13 за баррель, что на 1,86% выше уровня предыдущих торгов.

ОПЕК в среду понизила прогноз мирового спроса на нефть в 2020 году на 300 тыс. баррелей в сутки - до 90,01 млн б/с. Месяц назад ОПЕК прогнозировала падение спроса на нефть с 99,76 млн б/с в 2019 году до 90,29 млн б/с в 20201 году, то есть, на 9,75 млн б/с. Оценка понижена из-за более слабого спроса в странах ОЭСР в третьем квартале 2020 года и недавно объявленных мер по противодействию распространению COVID-19 рядом стран Европы. В 2021 году спрос на нефть вырастет на 6,25 млн б/с - до 96,26 млн б/с, теперь полагают в ОПЕК, тогда как месяц назад прогнозировалось, что спрос вырастет на 6,54 млн б/с - до 96,84 млн б/с.

За предыдущие две сессии цены на нефть выросли на 11%, во-первых, благодаря новостям о победе кандидата от Демократической партии Джо Байдена на президентских выборах в США, и, во-вторых, на новостях об успехе испытаний вакцины от COVID-19 американской Pfizer и германской BioNTech. Росту цен на нефть в среду также способствуют данные Американского института нефти (API) о снижении запасов в США. Согласно данным API, запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 5,15 млн баррелей, запасы бензина - на 3,3 млн баррелей, дистиллятов - на 5,62 млн баррелей. Официальный доклад Минэнерго США о запасах будет обнародован в четверг из-за Дня ветеранов. Опрошенные Bloomberg аналитики в среднем ожидают снижения запасов на 1,9 млн баррелей.

"Сегодня динамика российского рубля к бивалютной корзине в течение большей части дня была относительно стабильной. Основной причиной стабильности курса нацвалюты выступали растущие цены на нефть, в частности котировки Brent сегодня достигали отметки $45 за баррель. Кроме того, поддержку валютам развивающихся стран, в том числе и рублю, оказывают новости о высокой эффективности вакцины от коронавируса, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на валютном рынке ведущий аналитик по международным рынкам компании "Открытие брокер" Алексей Корнилов.

По словам аналитика компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой, с технической точки зрения как американская, так и европейская валюты еще обладают некоторым потенциалом среднесрочной отрицательной коррекции против рубля, но находятся на грани его исчерпания. Так, при способности доллара закрепиться ниже 75 руб./$1 можно будет говорить о перспективах слома тренда на нисходящий для американской валюты и возможного ускорения падения вплоть до 70 руб./$1. По евро ключевая поддержка расположена у отметки 88 руб./EUR1, способность рубля взять ее будет говорить о перспективе снижения евро до 82-84 руб./EUR1. "При более негативном для рубля сценарии ближайшие поддержки валютных пар станут фундаментом для новой волны ослабления", - полагает Кожухова.

По мнению гендиректора компании "Русс-Инвест" Александра Бычкова, избрание Байдена в качестве президента США на ближайшие четыре года может несколько ослабить точки напряженности в торговых отношениях с Китаем. Возможно, пересмотра первой фазы торговых отношений с Китаем удастся избежать и соглашение будет выполняться, но вот переговоры по второй фазе скорее всего будут отменены или поставлены на долгую паузу. Это, безусловно, благоприятно скажется на глобальном финансовом рынке и снимет значительную долю неопределенности по поводу возможной конфронтации между двумя крупнейшими экономиками. Что касается новых санкций в отношении России, то существует возможность активизации действий по сравнению с подходом президента Трампа. Но сценарий "адских санкций", которыми так долго пугали рынки, представляется маловероятным даже при менее лояльном к России президенте в силу непростой экономической ситуации в мире из-за пандемии.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ снизил официальный курс доллара на 12 ноября на 19,03 копейки, до 76,2075 руб./$1, и опустил курс евро на 30,89 копейки, до 90,0468 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК снизился на 8,13 копейки и составил 76,3879 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 904,425 млн. При этом торги долларовыми контрактами расчетами "сегодня" в среду не проводились в связи с праздничным днем в США (День ветеранов).

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" 11 ноября снизился на 35 копеек, до 89,8818 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 32,53 копейки и составил 89,9787 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR554,533 млн, из которых EUR202,127 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR352,406 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК) 11 ноября выросли по сравнению с предыдущим торговым днем, в то время как стоимость среднесрочных (1-6 месяцев) кредитов слегка снизилась. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" подросла на 17 базисных пунктов (б.п.) - до 4,38% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок выросла на 4 б.п. - до 4,47% годовых. Вместе с тем ставки на срок 1 месяц, 3 месяца и 6 месяцев снизились на 1 б.п. - до 4,54%, 4,69% и 4,74% годовых, соответственно.