.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль, державшийся большую часть дня стабильно благодаря растущей нефти, к вечеру среды сдал позиции
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в октябре в РФ составила 0,4%
В России в октябре цены выросли на 0,4% после снижения на 0,1% в сентябре, сообщил Росстат. Динамика показателя совпала с прогнозами. В годовом выражении инфляция ускорилась до 4%
 
Надо тщательно взвесить, когда использовать пространство для смягчения ДКП - Набиуллина
Пространство для смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) в базовом сценарии еще остается, но надо тщательно взвесить, когда его использовать, заявляет председатель Банка России Эльвира Набиуллина. "Мы полагаем, что в рамках базового сценария у...
 
Банки предлагают изменить порядок подключения к СБП
Банки предложили регулятору создать единое IT-решение для внедрения основных функций в системе быстрых платежей - переводов по номеру телефона и оплаты по QR-кодам. По действующим правилам системы быстрых платежей (СБП), банк с лицензией на работу с...
 
Антикартельные поправки в законодательство создают риски для бизнеса
Правительство внесло в Госдуму поправки в Уголовный кодекс (УК), Уголовно-исполнительный кодекс и КоАП, предусматривающие серьезное ужесточение наказаний за картельный сговор. После их принятия, чтобы отправить предпринимателей в тюрьму на срок до...
 
11 ноября 2020 года 20:24

Рубль, державшийся большую часть дня стабильно благодаря растущей нефти, к вечеру среды сдал позиции

Москва. 11 ноября. Доллар США и евро умеренно подрастают на "Московской бирже" в среду вечером; рубль, державшийся большую часть дня стабильно по отношению к бивалютной корзине благодаря растущей нефти, к вечеру сдал позиции на фоне некоторого охлаждения "аппетита к риску" у глобальных инвесторов.

Курс доллара США составил 77,0575 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 50,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 90,5925 руб./EUR1, подорожав на 19,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 36,6 копейки - до 83,15 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", поддержку курсу рубля в ходе торгов 11 ноября оказывали растущие цены на нефть, которые продолжили повышаться, несмотря на рост заболеваемости COVID-19 как в Европе, так и в США, и введение новых ограничительных мер во многих странах мира. При этом цены на нефть сократили прирост в среду вечером после ухудшения прогноза спроса ОПЕК. Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК в среду составила $44,31 за баррель, что на 1,6% выше цены на закрытие предыдущей сессии (в ходе торгов цена Brent поднималась выше $45 за баррель впервые со 2 сентября). Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $42,13 за баррель, что на 1,86% выше уровня предыдущих торгов.

ОПЕК в среду понизила прогноз мирового спроса на нефть в 2020 году на 300 тыс. баррелей в сутки - до 90,01 млн б/с. Месяц назад ОПЕК прогнозировала падение спроса на нефть с 99,76 млн б/с в 2019 году до 90,29 млн б/с в 20201 году, то есть, на 9,75 млн б/с. Оценка понижена из-за более слабого спроса в странах ОЭСР в третьем квартале 2020 года и недавно объявленных мер по противодействию распространению COVID-19 рядом стран Европы. В 2021 году спрос на нефть вырастет на 6,25 млн б/с - до 96,26 млн б/с, теперь полагают в ОПЕК, тогда как месяц назад прогнозировалось, что спрос вырастет на 6,54 млн б/с - до 96,84 млн б/с.

За предыдущие две сессии цены на нефть выросли на 11%, во-первых, благодаря новостям о победе кандидата от Демократической партии Джо Байдена на президентских выборах в США, и, во-вторых, на новостях об успехе испытаний вакцины от COVID-19 американской Pfizer и германской BioNTech. Росту цен на нефть в среду также способствуют данные Американского института нефти (API) о снижении запасов в США. Согласно данным API, запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 5,15 млн баррелей, запасы бензина - на 3,3 млн баррелей, дистиллятов - на 5,62 млн баррелей. Официальный доклад Минэнерго США о запасах будет обнародован в четверг из-за Дня ветеранов. Опрошенные Bloomberg аналитики в среднем ожидают снижения запасов на 1,9 млн баррелей.

"Сегодня динамика российского рубля к бивалютной корзине в течение большей части дня была относительно стабильной. Основной причиной стабильности курса нацвалюты выступали растущие цены на нефть, в частности котировки Brent сегодня достигали отметки $45 за баррель. Кроме того, поддержку валютам развивающихся стран, в том числе и рублю, оказывают новости о высокой эффективности вакцины от коронавируса, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на валютном рынке ведущий аналитик по международным рынкам компании "Открытие брокер" Алексей Корнилов.

По словам аналитика компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой, с технической точки зрения как американская, так и европейская валюты еще обладают некоторым потенциалом среднесрочной отрицательной коррекции против рубля, но находятся на грани его исчерпания. Так, при способности доллара закрепиться ниже 75 руб./$1 можно будет говорить о перспективах слома тренда на нисходящий для американской валюты и возможного ускорения падения вплоть до 70 руб./$1. По евро ключевая поддержка расположена у отметки 88 руб./EUR1, способность рубля взять ее будет говорить о перспективе снижения евро до 82-84 руб./EUR1. "При более негативном для рубля сценарии ближайшие поддержки валютных пар станут фундаментом для новой волны ослабления", - полагает Кожухова.

По мнению гендиректора компании "Русс-Инвест" Александра Бычкова, избрание Байдена в качестве президента США на ближайшие четыре года может несколько ослабить точки напряженности в торговых отношениях с Китаем. Возможно, пересмотра первой фазы торговых отношений с Китаем удастся избежать и соглашение будет выполняться, но вот переговоры по второй фазе скорее всего будут отменены или поставлены на долгую паузу. Это, безусловно, благоприятно скажется на глобальном финансовом рынке и снимет значительную долю неопределенности по поводу возможной конфронтации между двумя крупнейшими экономиками. Что касается новых санкций в отношении России, то существует возможность активизации действий по сравнению с подходом президента Трампа. Но сценарий "адских санкций", которыми так долго пугали рынки, представляется маловероятным даже при менее лояльном к России президенте в силу непростой экономической ситуации в мире из-за пандемии.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ снизил официальный курс доллара на 12 ноября на 19,03 копейки, до 76,2075 руб./$1, и опустил курс евро на 30,89 копейки, до 90,0468 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК снизился на 8,13 копейки и составил 76,3879 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 904,425 млн. При этом торги долларовыми контрактами расчетами "сегодня" в среду не проводились в связи с праздничным днем в США (День ветеранов).

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" 11 ноября снизился на 35 копеек, до 89,8818 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 32,53 копейки и составил 89,9787 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR554,533 млн, из которых EUR202,127 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR352,406 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК) 11 ноября выросли по сравнению с предыдущим торговым днем, в то время как стоимость среднесрочных (1-6 месяцев) кредитов слегка снизилась. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" подросла на 17 базисных пунктов (б.п.) - до 4,38% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок выросла на 4 б.п. - до 4,47% годовых. Вместе с тем ставки на срок 1 месяц, 3 месяца и 6 месяцев снизились на 1 б.п. - до 4,54%, 4,69% и 4,74% годовых, соответственно.


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
11 ноября 2020 года 19:39
Рынок акций РФ вырос седьмые торги подряд по индексу МосБиржи, превысившему 3000п
Москва. 11 ноября. Рынок акций РФ в среду вырос седьмые торги подряд по индексу Мосбиржи, превысившему рубеж 3000 пунктов на фоне ралли нефти и подъема внешних фондовых площадок, подогретых на текущей неделе новостями об успешном испытании компаниями Pfizer и BioNTech вакцины от COVID-19; лидерами роста выступили акции "Магнитогорского металлургического комбината", несмотря на их исключение из индекса MSCI Russia.    читать дальше
.
11 ноября 2020 года 19:05
Явный сигнал к выходу на рынок вакцины от COVID-19 запустит ослабление доллара США - Saxo Bank
Явный сигнал к выходу на рынок вакцины от COVID-19 запустит ослабление доллара США, полагает главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди. Как отмечается в комментарии, у эксперта нет уверенности в том, что рост доллара США продлится даже в краткосрочной перспективе, разве рынок станет...    читать дальше
.
11 ноября 2020 года 18:50
Рубль в краткосрочной перспективе будет торговаться в диапазоне 76,0-77,0 руб./$1 - "Универ Капитал"
Рубль в краткосрочной перспективе останется в диапазоне 76,0-77,0 руб./$1 и на уровне 90,0-91,0 в паре с европейской валютой, говорится в комментарии исполнительного директора департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова. "Рубль продолжает укрепление к доллару и евро на фоне...    читать дальше
.
11 ноября 2020 года 18:32
BCS GM начал анализ М.Видео с рекомендацией "покупать" для акций этой компании
BCS Global Markets (BCS GM) начал анализ ПАО "М.Видео" (MOEX: MVID) (группа "М.Видео-Эльдорадо"), сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Дмитрия Скрябина и Марии Лукиной. Прогнозная стоимость акций "М.Видео", рассчитанная аналитиками BCS GM, составляет 1100 рублей за штуку, рекомендация для...    читать дальше
.
11 ноября 2020 года 18:10
Индекс Мосбиржи продолжит колебания около уровня 3000 пунктов до конца недели - "Фридом Финанс"
Индекс Мосбиржи закрепился выше 3000 пунктов, до конца недели вероятны его колебания у достигнутого уровня, говорится в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Валерия Емельянова. "Индекс Мосбиржи в среду умеренно растет, прибавляя в пределах 0,5% на фоне стабильного рубля. Рынок удерживается...    читать дальше
.
11 ноября 2020 года 17:35
Финансовый сектор, вероятно, будет среди лидеров фондового ралли в конце года - Julius Baer
Julius Baer ожидает в конце года ралли на фондовом рынке с финансовым сектором среди лидеров, говорится в комментарии эксперта банка Патрика Ланга. "Европейские и американские финансовые компании отчитались о неожиданно сильных результатах за 3 квартал 2020 года, - отмечает Ланг. - В...    читать дальше
.
11 ноября 2020 года 17:05
GDR MD Medical Group подходят для долгосрочных инвестиций и диверсификации портфеля - BCS Express
Глобальные депозитарные расписки (GDR) MD Medical Group, головной компании крупнейшей в России частной сети медицинских центров "Мать и дитя", подходят для долгосрочных инвестиций и диверсификации портфеля, говорится в аналитическом материале BCS Express. "Мать и дитя" - редкая для российского...    читать дальше
.
11 ноября 2020 года 16:32
Goldman ожидает рост S&P 500 до 4300 пунктов к концу 2021г, до 4600 пунктов в 2022г
Вакцина против коронавирусной инфекции является более важным событием для экономики и рынков, чем предполагаемая политика президентства Джо Байдена, полагают аналитики Goldman Sachs. "Вызывающая разногласия президентская кампания в США фактически стала фоном для главного события: кризиса...    читать дальше
.
11 ноября 2020 года 16:10
Краткосрочная перекупленность рынка акций РФ все более очевидна - "Велес Капитал"
Рынок акций РФ при поддержке зарубежных площадок еще какое-то время может идти вверх, но краткосрочная перекупленность все более очевидна, говорится в комментарии "Велес Капитала". Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии в среду поднялись к новым пикам с августа (3031 пункт по индексу...    читать дальше
.
11 ноября 2020 года 15:39
Инвестиционная привлекательность долгосрочных ОФЗ повысилась на фоне снижения волатильности на рынках - Sberbank CIB
нвестиционная привлекательность долгосрочных ОФЗ повысилась на фоне снижения волатильности на рынках, считают аналитики Sberbank CIB. Как говорится в обзоре инвестбанка, в период высокой волатильности в преддверии выборов президента США длинные выпуски ОФЗ пострадали сильнее, чем среднесрочные,...    читать дальше
.
11 ноября 2020 года 15:09
Доллар и евро еще обладают некоторым потенциалом среднесрочной коррекции против рубля - "Велес Капитал"
Доллар и евро, с технической точки зрения, еще обладают некоторым потенциалом среднесрочной коррекции против рубля, говорится в комментарии "Велес Капитала". Рубль к середине сессии в среду прибавлял порядка 0,5-0,7% против доллара и евро, констатирует аналитик инвесткомпании Елена Кожухова....    читать дальше
.
11 ноября 2020 года 14:45
Газпромбанк поднял оценку акций Юнипро на 3%, подтвердив рекомендацию "на уровне рынка"
Газпромбанк (MOEX: GZPR) повысил прогнозную стоимость акций "Юнипро" (MOEX: UPRO) с 3 рублей до 3,1 рубля за штуку, сообщается в обзоре аналитика банка Игоря Гончарова. Рекомендация "на уровне рынка" для этих бумаг была сохранена. Как отмечается в обзоре, неопределенность относительно...    читать дальше
.
11 ноября 2020 года 14:28
"ФИНАМ" рекомендует покупать акции Boston Scientific с целевым уровнем $42,75/акция
"ФИНАМ" считает акции Boston Scientific перспективным и недооцененным вложением на ближайший год и рекомендует покупать акции с расчетом на целевой уровень $42,75/акция, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Зарины Саидовой. "Разработки Boston Scientific в области сердечного ритма и...    читать дальше
.
11 ноября 2020 года 13:57
Опасения по поводу избытка предложения на рынке нефти снижаются - BCS Express
Опасения по поводу избытка предложения на рынке нефти снижаются, поскольку китайский спрос поддерживает цены на фоне вводимых ограничений в Европе в связи с пандемией, отмечается в комментарии BCS Express. "Котировки фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов среды превысили отметку в $45 за...    читать дальше
.
11 ноября 2020 года 12:38
Лидерами роста в среду будут акции циклических компаний нефтегазового и банковского секторов - Альфа-банк
Аналитики Альфа-банка полагают, что в лидерах роста на рынке акций РФ в среду будут бумаги циклических компаний нефтегазового и банковского секторов, сообщается в обзоре банка. "Мы ожидаем, что рост российского рынка акций в среду продолжится на фоне восстановления рынков. Ротация инвесторов из...    читать дальше
.
Страница 1 из 9
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.