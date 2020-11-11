Рынок акций РФ вырос седьмые торги подряд по индексу МосБиржи, превысившему 3000п

Москва. 11 ноября. Рынок акций РФ в среду вырос седьмые торги подряд по индексу Мосбиржи, превысившему рубеж 3000 пунктов на фоне ралли нефти и подъема внешних фондовых площадок, подогретых на текущей неделе новостями об успешном испытании компаниями Pfizer и BioNTech вакцины от COVID-19; лидерами роста выступили акции "Магнитогорского металлургического комбината", несмотря на их исключение из индекса MSCI Russia.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3015,03 пункта (+0,6%, нем индекс поднимался выше 3030 пунктов), индекс РТС - 1233,81 пункта (+0,1%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) показали смешанную динамику в пределах 6%.

Доллар подрос до 76,97 рубля (+0,42 рубля), золото просело до $1861,6 за тройскую унцию (-0,8%).

Подорожали акции "ММК" (+6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+4,5%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+3,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+3,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+2,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+2,6% и +1,1% "префы"), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,9%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,7%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,3%).

Подешевели акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-4,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-3,2%), "Московской Биржи" (-2,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,8% и -0,9% "префы"), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,8%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,2%).

Индексный провайдер MSCI, как и ожидалось, включил Mail.ru (MOEX: MAIL) в индекс MSCI Russia и убрал из него ММК в рамках очередного полугодового пересмотра, говорится в сообщении MSCI. Все изменения вступят в силу 30 ноября после закрытия торгов.

ГДР Mail.ru утром росли почти на 4%, но к закрытию торгов просели на 0,1%.

Выручка ПАО "Ростелеком" (MOEX: RTKM) (+0,4%) в третьем квартале составила 134,99 млрд рублей, что на 13% выше аналогичного показателя прошлого года, сообщила компания. Результаты квартала превысили ожидания: согласно консенсус-прогнозу "Интерфакса", рост выручки ожидался на уровне 11,2% (133 млрд рублей).

По итогам 2020 года "Ростелеком" ожидает роста выручки на уровне 9% и более, ранее оператор прогнозировал рост показателя на уровне 5% и выше. Кроме того, "Ростелеком" намерен сохранить выплату дивидендов акционерам на высоком уровне, что в сочетании с ростом бизнеса даст акционерам уникальную инвестиционную возможность в долгосрочной перспективе, сообщил оператор.

По словам аналитика Альфа-банка Джона Волша, ралли на мировых рынках акций несколько ослабло, так как инвесторы переходят из историй роста в циклические сектора. "Бычьи" настроения смягчились после эйфории, вызванной победой Джозефа Байдена в президентских выборах в США и прорывом в разработке вакцины от COVID-19 компанией Pfizer. Этот тренд позитивно отражается, в частности, на активах развивающихся рынков, в том числе российского.

Как отмечает ведущий эксперт по международным рынкам "БКС Мир инвестиций" Оксана Холоденко, мировые рынки акций в среду сохранили восходящий импульс - инвесторы закладывают в цены позитивный экономический эффект, который принесут вакцины от COVID-19. Скорее всего, массовая вакцинация произойдет примерно в середине следующего года, а до этого американская экономика может замедлиться. В четверг будут опубликованы данные по инфляции потребителей и недельная статистика по рынку труда, в пятницу - данные по инфляции производителей и доверию потребителей.

Фактором риска, который может усилить волатильность, является возможность того, что Дональд Трамп обратится в Верховный суд, чтобы оспорить итоги президентских выборов. Другой момент - окончательные итоги выборов в Конгресс могут появиться лишь в январе. Пока предполагается позитивный сценарий, что Сенат останется за республиканцами. Это снизит вероятность повышения налога на прибыль корпораций.

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдан Зварич, основную поддержку рынку акций РФ оказала выросшая нефть - фьючерс на Brent поднялся выше $44,5 за баррель, а в моменте превышал $45 за баррель впервые с сентября. Также позитивные настроения на рынке были поддержаны динамикой западных фондовых площадок. Индекс МосБиржи закрепился выше 3000 пунктов, что создает плацдарм для продолжения восходящей динамики. Однако после столь уверенного роста, когда рынок прибавил более 10% с начала месяца, продолжить подъем будет сложно. Скорее можно говорить о том, что рынок перекуплен и возможно коррекционное снижение, связанное, в частности, с желанием части игроков зафиксировать прибыль. Целью отката может стать район 2850-2900 пунктов, считает аналитик.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, нефтегазовый сектор в середине недели продолжил рост вместе с котировками "черного золота", которые обновили многонедельные пики. Золотодобытчики оставались под давлением ввиду неспособности драгоценного металла подняться выше $1900 за унцию.

Нефть Brent выросла на данных о сокращении запасов, целью роста цен выступает августовский пик $46,53 за баррель. В Европе индексы растут - надежды на поступление первых партий вакцины уже в начале следующего года поддерживают умеренный оптимизм в регионе. Кроме того, на рынке в декабре ждут расширения стимулирования от ЕЦБ, на которое может намекнуть в своих выступлениях Лагард в ближайшие дни, в ходе онлайн-форума регулятора. В США торговля в среду может проходить на пониженных объемах в связи с Днем ветеранов и отсутствием важных макроэкономических данных. Позитивный эффект от ожиданий вакцины и президентства Байдена пока сохраняется.

Индексы МосБиржи и РТС поднимались к новым пикам с августа (3031 пункт) и сентября (1254 пункта) соответственно, при этом немаловажную роль в повышении играл нефтяной сектор. С учетом того, что котировки "черного золота" еще обладают некоторым потенциалом роста, российский рынок при поддержке зарубежных площадок еще какое-то время может идти вверх, но краткосрочная перекупленность становится все более очевидной, считает Кожухова.

Ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков также полагает, что позитивная подпитка для российского рынка пока сохраняется. Продолжается положительное влияние на рынки новостей о скором выходе в массовое применение эффективных вакцин против коронавируса, что меняет риски в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Благодаря этому нефть поднялась к $45 за баррель Brent. Кроме того, специфически важным фактором для российского рынка и рубля стали вести об очередной заморозке армяно-азербайджанского конфликта в НКР, но уже с участием российских миротворцев. Бумаги "Газпрома" просели на фоне сообщений СМИ, что в американском Конгрессе согласовали очередные санкции против "Северного потока 2". На этот раз они касаются страховщиков, которые будут покрывать риски строительства. Впрочем, российский рынок уже давно смирился с тем, что данный проект может быть потерян, поэтому реакция на такие сообщения почти не проявляется.

В сфере нефтяного спроса пока сложно рассчитывать на устойчивое восстановление, так как массовая вакцинация еще в неделях, если не месяцах, от текущего момента, напоминает Кочетков.

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, инвесторы с оптимизмом реагируют на новости вокруг вакцины, поскольку пандемия коронавируса остается основным риском для рынков. Продолжающийся рост заражаемости в Европе и США вынуждает правительства вводить новые ограничения. Это вызывает замедление восстановления экономики, ударяя по многим отраслям и производствам.

Акционеры "М.Видео" (MOEX: MVID) (+2,4%, до 687,2 рубля) одобрили выплату дивидендов за 2019 год из нераспределенной прибыли в размере 30 рублей на одну акцию. Реестр акционеров для получения дивидендов закроется 20 ноября. Всего на выплату дивидендов будет направлено 5,394 млрд рублей. Ранее акционеры "М.Видео" на годовом собрании акционеров 22 июня решили не выплачивать дивиденды по итогам 2019 года. Новость позитивна для бумаг "М.Видео", поскольку сам факт решения собрания акционеров о возврате к выплате дивидендов отражает гибкость и качество бизнес-модели компании, а также высокие темпы роста бизнеса группы в непростых условиях пандемии. Кроме того, инвесторам дан позитивный сигнал от компании, направленный на повышение инвестиционной привлекательности и рост акционерной стоимости, отмечает Абелев.

В США во вторник индексы показали смешанную динамику: вырос Dow Jones (+0,9%), просели S&P 500 (-0,1%) и Nasdaq (-1,3%). Инвесторы продавали акции компаний, которые оказались в выигрыше из-за пандемии коронавируса, и покупали бумаги компаний, зависящих от восстановления экономики.

Оптимизм участников рынка был связан с новостями об успехе испытаний вакцины американской компанией Pfizer и германской BioNTech, а также с результатами президентских выборов в США, указывающими на победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена.

Потенциальная вакцина от коронавируса во время испытаний показала более чем 90%-ную эффективность, сообщили ее производители.

В среду в Азии динамика индексов акций оказалась смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 1,8%, китайский Shanghai Composite просел на 0,5%, гонконгский Hang Seng ушел в минус на 0,3%), но "плюсуют" Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE растут на 0,3-1,2%) и Америка (S&P 500 подрос на 0,5% и превысил 3560 пунктов) на фоне надежд на восстановление мировой экономики с появлением вакцины от коронавируса.

Нефть к вечеру замедлила рост, отыграв данные Американского института нефти (API) о снижении запасов в США; цена Brent к 18:50 МСК находилась на $1,66 выше уровня суточной давности. Стоимость январских фьючерсов на Brent составила $44,52 за баррель (+2,1% и +2,9% во вторник), декабрьская цена WTI - $42,32 за баррель (+2,3% и +2,7% накануне).

Согласно данным API, запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 5,15 млн баррелей (ожидалось снижение на 1,3 млн баррелей), запасы бензина - на 3,3 млн баррелей, дистиллятов - на 5,62 млн баррелей.

Официальный доклад Минэнерго о запасах будет обнародован в четверг, поскольку в среду в США отмечается День ветеранов (биржи работают). Опрошенные Bloomberg аналитики в среднем ожидают снижения запасов на 1,9 млн баррелей.

За предыдущие две сессии цены на нефть выросли на 11% благодаря новостям о победе Байдена на президентских выборах в США и об успехе испытаний вакцины от COVID-19.

Подъем цен на нефть продолжается, несмотря на то, что заболеваемость коронавирусной инфекцией по-прежнему растет, как в Европе, так и в США, и вводятся новые ограничительные меры, пишет Bloomberg.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+10,7%), ГДР MDMG (MOEX: MDMG) (+5,4%), ГДР TCS Group (MOEX: TCSG) (+5,2%), бумаги "Ютэйр" (MOEX: UTAR) (+4,8%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+4,5%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+4%), ГДР Ros Agro (MOEX: AGRO) (+3,8%), банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+2,4%).

Подешевели акции "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (-2,7%), "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (-1,9%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1,6%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (-1,5%), ПАО "Таттелеком" (MOEX: TTLK) (-1,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 156,87 млрд рублей (из них 52,85 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 12,01 млрд рублей - на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 11,19 млрд рублей - на акции "Газпрома").