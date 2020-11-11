Явный сигнал к выходу на рынок вакцины от COVID-19 запустит ослабление доллара США - Saxo Bank

Явный сигнал к выходу на рынок вакцины от COVID-19 запустит ослабление доллара США, полагает главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди.

Как отмечается в комментарии, у эксперта нет уверенности в том, что рост доллара США продлится даже в краткосрочной перспективе, разве рынок станет по-настоящему волатильным.

"Единой валюте пойдет на пользу, если вакцина Pfizer и другие средства оправдают надежды, хотя укрепление может оказаться скромным, ведь проциклический коэффициент бета здесь ниже, чем у сырьевых валют и валют развивающихся стран", - считает Харди.

Также валютный стратег банка полагает, что пока рынок празднует улучшение перспектив экономического роста в глобальном масштабе, движение заметно скорее в кроссах с JPY (в сторону снижения иены), чем в USDJPY.

Что же касается GBP, то тут, по мнению эксперта Saxo Bank, требуются новости о прорыве в переговорах по Брекзиту, и если надежды на вакцину от COVID-19 оправдаются, то пара EUR/GBP сможет быстро продвинуться до 0,8600, а для GBP/USD важным ориентиром остается отметка 1,3500, которая может открыть путь даже к 1,4000.

"Швейцарскому франку нелегко, ведь доходности мировых облигаций растут, а золото перестает быть предпочитаемой безопасной гаванью. Если мы преодолеем COVID-19, переговоры по Брекзиту и увидим хороший фискальный пакет в ЕС, может появиться пространство для серьезной коррекции вверх в EUR/CHF. Пока что ближайшим препятствием является уровень 1,0900", - прогнозирует Харди.