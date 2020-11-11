Рубль в краткосрочной перспективе будет торговаться в диапазоне 76,0-77,0 руб./$1 - "Универ Капитал"

Рубль в краткосрочной перспективе останется в диапазоне 76,0-77,0 руб./$1 и на уровне 90,0-91,0 в паре с европейской валютой, говорится в комментарии исполнительного директора департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова.

"Рубль продолжает укрепление к доллару и евро на фоне общего позитива рынков после президентских выборов в США, роста интереса к рисковым активам, новости о скором появлении вакцины от коронавируса и благодаря растущим котировкам нефти. ОПЕК+ может рассмотреть возможность продления ограничений по добыче на более долгий срок, чем первый квартал 2021 года. Кроме того, на цену нефти повлияли данные о снижении запасов в США на 5,15 млн баррелей. Факторами давления остается динамика пандемии в странах Европы, некоторые страны уже заявляют об ограничениях и карантинных мерах на полгода. Кроме того, растет добыча в Ливии, которая уже составляет 1,1 млн баррелей в сутки", - пишет Тузов.

Январские фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 2,38% (44,65 долларов за баррель), декабрьские контракты WTI прибавили 2,47% (42,38 долларов за баррель).