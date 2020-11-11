.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Индекс Мосбиржи продолжит колебания около уровня 3000 пунктов до конца недели - "Фридом Финанс"
.
11 ноября 2020 года 18:10
Индекс Мосбиржи продолжит колебания около уровня 3000 пунктов до конца недели - "Фридом Финанс"
Индекс Мосбиржи закрепился выше 3000 пунктов, до конца недели вероятны его колебания у достигнутого уровня, говорится в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Валерия Емельянова. "Индекс Мосбиржи в среду умеренно растет, прибавляя в пределах 0,5% на фоне стабильного рубля. Рынок удерживается выше 3000, хотя накануне закрыл сессию ниже этой планки. Не исключено, что до конца недели мы будем наблюдать колебания около данной высоты. При умеренном внешнем фоне коридор движения индекса может составить 2980-3030 пунктов", - отмечает Емельянов. Индекс РТС успешно протестировал уровень 1250 пунктов, но задержаться на нем не сумел. Текущий рабочий диапазон для российского рынка, по мнению эксперта, составляет 1220-1250 пунктов индекса РТС. "Без подпитки свежими новостями в данном коридоре движение рынка может задержаться на несколько ближайших сессий. Основной сценарий на четверг - консолидация в верхней части указанного коридора", - прогнозирует Емельянов. Среди отдельных акций своей динамикой в среду выделяются: АФК Система (+4,3%), Русагро (+4,2%), TCS (+4.2%), Россети (+4%) Распадская (+3,8%). На взгляд аналитика "Фридом Финанс", инвесторы не отдают явных предпочтений какой-либо конкретной отрасли, меняя состав портфелей в ожидании дальнейшего роста по всему спектру рынка. Акции Сбербанка поднялись выше 245 рублей за штуку, побив августовский максимум. В данное время "фишка" находится на докризисных высотах, и Емельянов не исключает коррекцию на ближайших сессиях, которая может составить до 5%. Аутсайдеры дня - цветные металлурги и сетевой ретейл: Полюс (-4,5%), Магнит (-3,3%), X5 Retail Group (-2,6%), Полиметалл (-2,5%). "Золотодобытчики снижаются на фоне общего падения спроса на защитные бумаги. Падение бумаг торговых сетей может быть связано с риском усиления карантинных мер. На наш взгляд, данная просадка может быть использована для удачного вхождения в расписки X5. Они сейчас на 14% ниже своих локальных пиков. Вероятное повторение сценария с закупками россиян перед самоизоляцией способно поднять бумаги ретейлеров как минимум на 10% от текущих уровней всего за неделю", - полагает эксперт "Фридом Финанс".
.
Компании упоминаемые в новости: Сбербанк России
.
11 ноября 2020 года 20:24
Рубль, державшийся большую часть дня стабильно благодаря растущей нефти, к вечеру среды сдал позиции
Москва. 11 ноября. Доллар США и евро умеренно подрастают на "Московской бирже" в среду вечером; рубль, державшийся большую часть дня стабильно по отношению к бивалютной корзине благодаря растущей нефти, к вечеру сдал позиции на фоне некоторого охлаждения "аппетита к риску" у глобальных инвесторов. читать дальше
.11 ноября 2020 года 19:39
Москва. 11 ноября. Рынок акций РФ в среду вырос седьмые торги подряд по индексу Мосбиржи, превысившему рубеж 3000 пунктов на фоне ралли нефти и подъема внешних фондовых площадок, подогретых на текущей неделе новостями об успешном испытании компаниями Pfizer и BioNTech вакцины от COVID-19; лидерами роста выступили акции "Магнитогорского металлургического комбината", несмотря на их исключение из индекса MSCI Russia. читать дальше
.11 ноября 2020 года 19:05
Явный сигнал к выходу на рынок вакцины от COVID-19 запустит ослабление доллара США, полагает главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди. Как отмечается в комментарии, у эксперта нет уверенности в том, что рост доллара США продлится даже в краткосрочной перспективе, разве рынок станет... читать дальше
.11 ноября 2020 года 18:50
Рубль в краткосрочной перспективе будет торговаться в диапазоне 76,0-77,0 руб./$1 - "Универ Капитал"
Рубль в краткосрочной перспективе останется в диапазоне 76,0-77,0 руб./$1 и на уровне 90,0-91,0 в паре с европейской валютой, говорится в комментарии исполнительного директора департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова. "Рубль продолжает укрепление к доллару и евро на фоне... читать дальше
.11 ноября 2020 года 18:32
BCS Global Markets (BCS GM) начал анализ ПАО "М.Видео" (MOEX: MVID) (группа "М.Видео-Эльдорадо"), сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Дмитрия Скрябина и Марии Лукиной. Прогнозная стоимость акций "М.Видео", рассчитанная аналитиками BCS GM, составляет 1100 рублей за штуку, рекомендация для... читать дальше
.11 ноября 2020 года 17:35
Julius Baer ожидает в конце года ралли на фондовом рынке с финансовым сектором среди лидеров, говорится в комментарии эксперта банка Патрика Ланга. "Европейские и американские финансовые компании отчитались о неожиданно сильных результатах за 3 квартал 2020 года, - отмечает Ланг. - В... читать дальше
.11 ноября 2020 года 17:05
Глобальные депозитарные расписки (GDR) MD Medical Group, головной компании крупнейшей в России частной сети медицинских центров "Мать и дитя", подходят для долгосрочных инвестиций и диверсификации портфеля, говорится в аналитическом материале BCS Express. "Мать и дитя" - редкая для российского... читать дальше
.11 ноября 2020 года 16:32
Вакцина против коронавирусной инфекции является более важным событием для экономики и рынков, чем предполагаемая политика президентства Джо Байдена, полагают аналитики Goldman Sachs. "Вызывающая разногласия президентская кампания в США фактически стала фоном для главного события: кризиса... читать дальше
.11 ноября 2020 года 16:10
Рынок акций РФ при поддержке зарубежных площадок еще какое-то время может идти вверх, но краткосрочная перекупленность все более очевидна, говорится в комментарии "Велес Капитала". Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии в среду поднялись к новым пикам с августа (3031 пункт по индексу... читать дальше
.11 ноября 2020 года 15:39
Инвестиционная привлекательность долгосрочных ОФЗ повысилась на фоне снижения волатильности на рынках - Sberbank CIB
нвестиционная привлекательность долгосрочных ОФЗ повысилась на фоне снижения волатильности на рынках, считают аналитики Sberbank CIB. Как говорится в обзоре инвестбанка, в период высокой волатильности в преддверии выборов президента США длинные выпуски ОФЗ пострадали сильнее, чем среднесрочные,... читать дальше
.11 ноября 2020 года 15:09
Доллар и евро еще обладают некоторым потенциалом среднесрочной коррекции против рубля - "Велес Капитал"
Доллар и евро, с технической точки зрения, еще обладают некоторым потенциалом среднесрочной коррекции против рубля, говорится в комментарии "Велес Капитала". Рубль к середине сессии в среду прибавлял порядка 0,5-0,7% против доллара и евро, констатирует аналитик инвесткомпании Елена Кожухова.... читать дальше
.11 ноября 2020 года 14:45
Газпромбанк (MOEX: GZPR) повысил прогнозную стоимость акций "Юнипро" (MOEX: UPRO) с 3 рублей до 3,1 рубля за штуку, сообщается в обзоре аналитика банка Игоря Гончарова. Рекомендация "на уровне рынка" для этих бумаг была сохранена. Как отмечается в обзоре, неопределенность относительно... читать дальше
.11 ноября 2020 года 14:28
"ФИНАМ" считает акции Boston Scientific перспективным и недооцененным вложением на ближайший год и рекомендует покупать акции с расчетом на целевой уровень $42,75/акция, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Зарины Саидовой. "Разработки Boston Scientific в области сердечного ритма и... читать дальше
.11 ноября 2020 года 13:57
Опасения по поводу избытка предложения на рынке нефти снижаются, поскольку китайский спрос поддерживает цены на фоне вводимых ограничений в Европе в связи с пандемией, отмечается в комментарии BCS Express. "Котировки фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов среды превысили отметку в $45 за... читать дальше
.11 ноября 2020 года 12:38
Лидерами роста в среду будут акции циклических компаний нефтегазового и банковского секторов - Альфа-банк
Аналитики Альфа-банка полагают, что в лидерах роста на рынке акций РФ в среду будут бумаги циклических компаний нефтегазового и банковского секторов, сообщается в обзоре банка. "Мы ожидаем, что рост российского рынка акций в среду продолжится на фоне восстановления рынков. Ротация инвесторов из... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.