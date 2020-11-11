Goldman ожидает рост S&P 500 до 4300 пунктов к концу 2021г, до 4600 пунктов в 2022г

Вакцина против коронавирусной инфекции является более важным событием для экономики и рынков, чем предполагаемая политика президентства Джо Байдена, полагают аналитики Goldman Sachs.

"Вызывающая разногласия президентская кампания в США фактически стала фоном для главного события: кризиса общественного здравоохранения, который трагически унес жизни 240 тыс. человек в США. Однако менее чем через год вакцина была открыта", - отмечается в сообщении банка.

Эксперты Goldman повысили прогноз фондового индекса Standard & Poor's 500 на конец текущего года до 3700 пунктов с ранее ожидавшихся 3600 пунктов. По итогам торгов во вторник его значение составляло 3545,53 пункта.

Также они ожидают, что до конца следующего года S&P 500 может вырасти до 4300 пунктов, а к концу 2022 года достичь 4600 пунктов.

В Goldman оценивают рост ВВП США в 2021 году на уровне 5,3%, в то время как консенсус-прогноз составляет всего 3,8%, отмечает MarketWatch.