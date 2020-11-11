GDR MD Medical Group подходят для долгосрочных инвестиций и диверсификации портфеля - BCS Express

Глобальные депозитарные расписки (GDR) MD Medical Group, головной компании крупнейшей в России частной сети медицинских центров "Мать и дитя", подходят для долгосрочных инвестиций и диверсификации портфеля, говорится в аналитическом материале BCS Express.

"Мать и дитя" - редкая для российского рынка компания из сектора здравоохранения. Уже это, как минимум, делает ее бумаги интересными, с точки зрения диверсификации инвестиционного портфеля. Еще одним значительным плюсом можно отметить отличное финансовое состояние: растущие операционные метрики, продолжающееся развитие бизнеса, низкая долговая нагрузка", - указывает эксперт BCS Express Дмитрий Пучкарев.

Специалист отмечает, что коронавирус оказал влияние на компанию (показатели некоторых направлений просели в острую фазу пандемии), но при этом диверсифицированная структура бизнеса помогла ей пройти этот этап безболезненно, даже более того, финансовые метрики улучшились, так как группа принимала участие в лечении больных COVID-19.

Дополнительно Пучкарев советует учесть стабильные дивидендные выплаты, а также перспективы улучшения финансовых показателей в ближайшие годы в связи с запуском второй очереди госпиталя ("Лапино-2").

"Из слабостей можно отметить, что, хотя компания стоит дешевле аналогов с развитых рынков, оценка для российского актива относительно справедлива. Сдерживающим фактором для некоторых инвесторов также может стать сравнительно низкая дивидендная доходность и невысокая ликвидность торгов", - пишет эксперт.

"В итоге можно сказать, что потенциала краткого роста капитализации у "Мать и дитя" в ближайшие годы нет, но постепенный подъем котировок на длинной дистанции вполне возможен. При этом финансовый профиль компании устойчивый, а бизнес диверсифицированный и в какой-то степени "защитный". Дивиденды в ближайшие годы могут увеличиться, но о сильном росте речи не идет. Вероятно, уровни дивидендной доходности на обозначенном горизонте будут ниже среднерыночных значений", - заключает Пучкарев.