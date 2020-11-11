Инвестиционная привлекательность долгосрочных ОФЗ повысилась на фоне снижения волатильности на рынках - Sberbank CIB

Инвестиционная привлекательность долгосрочных ОФЗ повысилась на фоне снижения волатильности на рынках, считают аналитики Sberbank CIB.

Как говорится в обзоре инвестбанка, в период высокой волатильности в преддверии выборов президента США длинные выпуски ОФЗ пострадали сильнее, чем среднесрочные, но сразу после 4 ноября они быстро отыграли потери и, вероятно, продолжат расти. Кроме того, в нем отмечается, что Минфин выполнил план по размещению ОФЗ на текущий квартал.

Несмотря на то что ведомство может увеличить размещение номинальных бумаг, эксперты считают, что это не повлияет на котировки на вторичном рынке, а снижение волатильности на мировых рынках станет более значимым фактором, чем относительно небольшой рост предложения.

Аналитики Sberbank CIB обращают внимание на инвестиционную привлекательность двадцатилетних ОФЗ-26230 с погашением в марте 2039 года.