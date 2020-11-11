Опасения по поводу избытка предложения на рынке нефти снижаются - BCS Express

Опасения по поводу избытка предложения на рынке нефти снижаются, поскольку китайский спрос поддерживает цены на фоне вводимых ограничений в Европе в связи с пандемией, отмечается в комментарии BCS Express.

"Котировки фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов среды превысили отметку в $45 за баррель, прибавляя еще 3%. Этот рубеж был достигнут впервые за последние 10 недель, то есть с момента очевидного нарастания второй волны пандемии в мире", - констатируют эксперты инвесткомпании.

Буквально несколько дней назад цена была на пятимесячных минимумах в районе $35,8, но ряд позитивных новостей развернул нисходящую тенденцию. Главным образом нефтетрейдеры реагировали на предварительные итоги выборов в США, заявления Pfizer об успехах в испытании вакцины от COVID-19 и вербальные интервенции представителей ОПЕК+, заявлявших о готовности продлевать действующие ограничения по добыче нефти.

"Наблюдается сужение спредов между месячными контрактами, сигнализируя о том, что опасения по поводу избытка предложения снижаются. В отличие от весеннего периода китайский спрос на нефть поддерживает цены на фоне вводимых ограничений в Европе в связи с пандемией", - указывают аналитики BCS Express.