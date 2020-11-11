Сохраняются предпосылки для укрепления рубля минимум до 75,00 руб./$1 - "Открытие Брокер"

Сохраняются предпосылки для укрепления рубля минимум до 75,00 руб./$1, сообщается в аналитическом материале начальника отдела глобальных исследований "Открытие Брокер" Михаила Шульгина. По его мнению, попытки ослабления рубля до 78,00 за доллар в данное время выглядят как возможность войти в длинные позиции с первоначальной целью около 75,00 руб./$1.

"Рубль к доллару подешевел на 0,4% во вторник, - констатирует эксперт. - Мы уже несколько раз подчеркивали, что российской валюте необходимо завершить один из ближайших торговых дней, а желательно и неделю ниже 76,00, чтобы технически подтвердить слом "бычьего" тренда в паре USD/RUB, который наблюдался с июня по ноябрь".

Для этого, на взгляд Шульгина, есть предпосылки. Цены на нефть Brent достигли $44,20/барр., что является максимумом с 4 сентября. Американский институт нефти ночью опубликовал отчет, согласно которому за неделю до 6 ноября запасы нефти упали на 5,15 млн баррелей, что существенно выше прогнозных оценок. При этом запасы бензина и дистиллятов также сократились по отраслевому отчету. Перед аукционами Минфина по продаже ОФЗ рубль традиционно ощущает некоторую поддержку.

"Мы хотели бы отметить опубликованный накануне отчет Fitch Solutions, согласно которому увеличение квот на импорт нефти в Китай для негосударственных компаний, а также запуски новых НПЗ приведут к росту объемов импорта нефти КНР в 2021 году на 9% относительно текущего года, - указывает эксперт "Открытие Брокер". - При этом в 2020 г. импорт нефти в КНР увеличится на 6,8% г/г до 10 млн баррелей в день, прогнозирует Fitch Solutions. Соответственно, спрос со стороны Китая в том числе и для пополнения стратегических резервов будет оказывать умеренную поддержку ценам на нефть в 2021 году. Подобные перспективы уже сейчас могут позитивно влиять на нефтяные котировки и косвенно благоприятно отражаться на рубле".

Шульгин также напоминает, что со следующей недели стартует активная фаза ноябрьского налогового периода. Таким образом, сейчас попытки ослабления рубля до 78,00 за единицу валюты США выглядят как возможность войти в длинные позиции с первоначальной целью около 75,00.