Диапазон Brent в $42-44/барр. в текущих условиях выглядит справедливым - "БКС Мир инвестиций"

Диапазон в $42-44 за баррель нефти марки Brent в текущих условиях в целом выглядит справедливым, хотя и не исключается кратковременный всплеск к $45 при благоприятном информационном фоне, говорится в комментарии эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игоря Галактионова.

Управление энергетической информации при Минэнерго США (EIA) во вторник опубликовало очередной ежемесячный краткосрочный обзор по рынку нефти (Short-term Energy Outlook, STEO). В обзоре приводятся обновленные прогнозы на 2020-2021 гг., и отмечается высокий уровень неопределенности, связанный со второй волной COVID-19. Прогноз по добыче нефти в США был пересмотрен в сторону понижения. EIA ожидает падение на 860 тыс. б/с в 2020 г. до уровня 11,39 млн б/с. В предыдущем прогнозе ожидалось падение на 800 тыс. б/с. В 2021 г. ожидается снижение добычи до 11 млн б/с во II квартале и восстановление до 11,3 млн б/с к концу года. Средний уровень добычи в 2021 г. ожидается около 11,1 млн б/с, что на 70 тыс. б/с выше предыдущего прогноза.

Также во вторник была опубликована статистика от Американского института нефти (API), оказавшаяся гораздо лучше ожиданий, констатирует Галактионов. По данным API, запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 5,1 млн баррелей по сравнению с прогнозами снижения на 0,9 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге упали на 1,2 баррелей. Запасы бензина упали на 3,3 млн баррелей (прогноз -0,26 млн), запасы дистиллятов снизились на 5,6 млн баррелей (прогноз -1,9 млн). Импорт нефти сократился на 109 000 б/с.

Вечером четверга (18:00 мск) будет опубликована официальная статистика по запасам нефти от EIA.