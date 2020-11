Рынок акций РФ утром обновил максимум индекса Мосбиржи с конца августа на фоне ралли нефти, лидирует "Система"

Москва. 11 ноября. Рынок акций РФ утром в среду продолжил подъем вслед за мировыми площадками и нефтью, подогретыми новостями об успешном испытании компаниями Pfizer и BioNTech вакцины от COVID-19; индекс Мосбиржи превысил 3000 пунктов и обновил максимум с августа, при этом лидируют акции АФК "Система".

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3015,65 пункта (+0,6%, на пике индекс поднимался утром к 3030 пунктам), индекс РТС - 1244,66 пункта (+1%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 3,8%.

Доллар стоит 76,35 рубля (-0,2 рубля), золото - $1879,9 за тройскую унцию (-0,1%).

Подорожали акции АФК "Система" (+3,8%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+3,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+2,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+2,5%), ГДР Mail.ru (MOEX: MAIL) (+2,2%), бумаги "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,9%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,9%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+1,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,7% и +0,6% "префы"), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,6%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,6%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,5%).

Подешевели акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,5%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,2%).

Индексный провайдер MSCI, как и ожидалось, включил Mail.ru в индекс MSCI Russia и убрал из него ММК в рамках очередного полугодового пересмотра, говорится в сообщении MSCI. Все изменения вступят в силу 30 ноября после закрытия торгов.

Выручка ПАО "Ростелеком" (MOEX: RTKM) (+2,5% и +2,9% "префы") в третьем квартале составила 134,99 млрд рублей, что на 13% выше аналогичного показателя прошлого года, сообщила компания. Результаты квартала превысили ожидания: согласно консенсус-прогнозу "Интерфакса", рост выручки ожидался на уровне 11,2% (133 млрд рублей).

По итогам 2020 года "Ростелеком" ожидает роста выручки на уровне 9% и более, ранее оператор прогнозировал рост показателя на уровне 5% и выше. Кроме того, "Ростелеком" намерен сохранить выплату дивидендов акционерам на высоком уровне, что в сочетании с ростом бизнеса даст акционерам уникальную инвестиционную возможность в долгосрочной перспективе, сообщил оператор.

По оценке ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, на глобальном рынке акций, возможно, происходит ротация из "акций роста" (growth) в "акции стоимости" (value) (за первые два дня текущей недели фондовый индекс S&P 500 Value вырос на 5,3%, а индекс S&P 500 Growth потерял 1,7%) - этот процесс может иметь положительный эффект для российского рынка, на котором сегмент value занимает значительное место.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, на рынках акций происходит фиксация прибыли в бумагах, которые слишком сильно выросли ранее, или в технологичных акциях, которые выигрывали от пандемии. Нефть продолжает дорожать на сокращении запасов в США. В целом рынок уже не испытывает прежнюю безнадежность по поводу COVID-19 и постепенно возвращает внимание к цикличным секторам. Для российского рынка это наиболее актуально, поэтому он может продолжить рост, игнорируя свою перекупленность.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдана Зварича, инвесторы продолжают переоценивать свои ожидания относительно динамики мировой экономики и отдельных секторов в свете новостей о вакцине. Интерес к циклическим секторам может сохраниться на ожиданиях вакцины и возвращения экономики к привычной модели. Отток капиталов из перегретого сектора hi-tech, имеющего большой вес в американских индексах, может негативно отразится на динамике S&P 500 и позволить рынкам развивающихся стран выглядеть лучше рынка США в конце этого - начале следующего года.

При этом в фокусе внимания инвесторов продолжают оставаться принятие различными странами пакетов поддержки экономики, высокая интенсивность роста числа заболевших коронавирусом, а также оспаривание результатов выборов в США.

Нефть Brent поднялась в район $44 за баррель. В США в четверг национальный выходной в связи с празднованием Дня ветеранов, тем не менее торги за океаном пройдут в обычном режиме, за исключением выходного на рынке облигаций. Фактор праздника может привести к снижению активности игроков и волатильности.

В среду индекс МосБиржи попытается закрепиться выше 3000 пунктов, чему может способствовать пониженная активность игроков. Однако индексу МосБиржи будет сложно преодолеть зону 3000-3100 пунктов без коррекционного отката, считает Зварич.

Главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов отмечает, что рост акций Сбербанка (239 рублей) вызван притоком на российский рынок акций средств иностранных инвесторов, которые традиционно начинают свои инвестиции с бумаг банка. Следующим сопротивлением для бумаг является район 242 рубля, но перед этим акциям хорошо бы скорректироваться.

Рост акций нефтяных компаний, как и самой нефти, вызывает удивление. Безусловно, успех в разработке вакцины от коронавируса является позитивным фактором для нефтяных котировок, но пройдут многие месяцы, прежде чем будет привита хотя бы половина населения и эпидемия коронавируса действительно пойдет на спад. Кроме того, с рынка никуда не ушла "лишняя" нефть, а это около 2 млн баррелей в сутки в результате сокращения потребления топлива из-за европейских локдаунов, и чуть менее 1 млн баррелей ливийского экспорта. Ожидаемое решение стран ОПЕК+ не увеличивать добычу с начала года позволит лишь не увеличивать профицит предложения, отмечает эксперт.

Стоит также учитывать, что российские нефтяники существенно снизили и объемы экспорта, что не компенсируется даже падением курса рубля. Поэтому на сильные балансовые показатели компаний отрасли надежд особых нет, как и на высокие дивиденды.

Тем временем, нефть Brent уже нацелилась на $45 за баррель, преодолев сопротивление $43,5 за баррель. Пока это движение следует рассматривать как "прокол", и маловероятно, что нефти удастся закрепиться на достигнутых уровнях, считает аналитик.

Индекс МосБиржи растет седьмую сессию подряд и впервые с августа превысил отметку 3000 пунктов. Техническая перекупленность нарастает, а поводов для дальнейшего движения вверх нет. Поэтому риски коррекции велики, и она начнется в любой момент, как только ручеек западных денег иссякнет, считает Антонов.

В США во вторник индексы показали смешанную динамику: вырос Dow Jones (+0,9%), просели S&P 500 (-0,1%) и Nasdaq (-1,3%). Инвесторы продавали акции компаний, которые оказались в выигрыше из-за пандемии коронавируса, и покупали бумаги компаний, зависящих от восстановления экономики.

Оптимизм участников рынка был связан с новостями об успехе испытаний вакцины американской компанией Pfizer и германской BioNTech, а также с результатами президентских выборов в США, указывающими на победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена.

Потенциальная вакцина от коронавируса во время испытаний показала более чем 90%-ную эффективность, сообщили ее производители.

В среду в Азии динамика индексов акций оказалась смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 1,8%, китайский Shanghai Composite просел на 0,5%, гонконгский Hang Seng ушел в минус на 0,5%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,3%) на фоне надежд на восстановление мировой экономики с появлением вакцины от коронавируса.

Нефть в среду продолжает ралли, подогретое данными Американского института нефти (API) о снижении запасов в США; цена Brent находится почти на $1,8 выше уровня, что отмечался при закрытии рынка акций РФ во вторник. Стоимость январских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $44,62 за баррель (+2,3% и +2,9% во вторник), декабрьская цена WTI - $42,34 за баррель (+2,4% и +2,7% накануне).

Согласно данным API, запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 5,15 млн баррелей (ожидалось снижение на 1,3 млн баррелей), запасы бензина - на 3,3 млн баррелей, дистиллятов - на 5,62 млн баррелей.

Официальный доклад Минэнерго о запасах будет обнародован в четверг, поскольку в среду в США отмечается День ветеранов (биржи работают). Опрошенные Bloomberg аналитики в среднем ожидают снижения запасов на 1,9 млн баррелей.

За предыдущие две сессии цены на нефть выросли на 11% благодаря новостям о победе Байдена на президентских выборах в США и об успехе испытаний вакцины от COVID-19.

Подъем цен на нефть продолжается, несмотря на то, что заболеваемость коронавирусной инфекцией по-прежнему растет, как в Европе, так и в США, и вводятся новые ограничительные меры, пишет Bloomberg.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+6%), ГДР Ros Agro (MOEX: AGRO) (+3,5%), акции "М.Видео" (MOEX: MVID) (+3%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+2,6%), ПАО "ОР" (MOEX: OBUV) (+2,4%).

Подешевели ГДР TCS Group (MOEX: TCSG) (-1,5%), бумаги "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (-0,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 25,74 млрд рублей (из них 6,92 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,41 млрд рублей - на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 2 млрд рублей - на акции "Газпрома").