Рубль, скорее всего, пока останется в диапазоне 75,75-76,75 руб./$1 - "ЛОКО-Инвест"

Рубль, скорее всего, пока останется в диапазоне 75,75-76,75 руб./$1, сообщается в обзоре "ЛОКО-Инвеста".

"После первой эйфории от победы Байдена в новостях вновь замелькало слово "санкции". На сохранение рисков указали и последние новости из США о планах расширить ограничения против строительства "Северного потока-2" на страховые компании вновь в рамках оборонного бюджета, что повышает шансы на их прохождение до 100%. ЕС вряд ли будет в восторге. Для рубля же ограничения большой угрозы не несут, но чрезмерно агрессивные прогнозы по рублю, которые на неделе вновь начали появляться, это может сдержать, - пишет директор по инвестициям Дмитрий Полевой. - Сама по себе неопределенность будущего санкционного режима - это тоже неявное ограничение. Поэтому рубль пока видим в диапазоне 75,75-76,75 руб./$1, и движение в сторону укрепления будет возможным, если аукционы ОФЗ в среду привлекут нерезидентов".