Sberbank CIB поднял оценку акций Юнипро на 3%, подтвердив рекомендацию "держать"

Sberbank CIB повысил прогнозную стоимость акций "Юнипро" (MOEX: UPRO) с 2,88 рубля до 2,96 рубля за штуку, сообщается в обзоре Sberbank CIB.

Рекомендация "держать" для этих бумаг была сохранена.

"Мы скорректировали модель оценки "Юнипро", отразив в ней перезапуск третьего энергоблока Березовской ГРЭС в марте 2021 года. Если компания запустит блок раньше апреля, согласно текущим планам, ее намерения выплатить дивиденды в размере 20 млрд рублей в 2021 году останутся неизменными, тогда как новые задержки будут способствовать снижению дивидендных выплат", - пишут аналитики.

По их мнению, ключевым фактором перезапуска энергоблока является наличие достаточного количества персонала на объекте, и пандемия коронавируса в настоящее время предстает главным риском для этого.

По расчетам экспертов, каждый дополнительный месяц задержки ввода в эксплуатацию третьего энергоблока Березовской ГРЭС несет риски снижения EBITDA "Юнипро" примерно на 1,3 млрд рублей.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Юнипро", основанный на оценках аналитиков 7 инвестиционных банков, составляет 2,94 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 2,75 рубля за штуку.