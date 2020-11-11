Газпромбанк позитивно оценивает перспективы акций "АЛРОСА" на ожиданиях дальнейшего восстановления рынка алмазов, отмечается в комментарии аналитиков инвестбанка.

Продажи алмазов "АЛРОСА" в октябре составили 310 млн долл., что на 8% меньше по сравнению с сильными результатами сентября, но на 17% выше, чем в октябре прошлого года, указывают эксперты. Всего за 10М20 продажи "АЛРОСА" снизились на 30% г/г до ~1,9 млрд долл.

Согласно сообщению компании, на фоне корректировки ритма торговых сессий в опубликованную цифру продаж за октябрь частично вошли в том числе результаты последней торговой сессии, которая началась в сентябре и продлилась в первой половине октября, а также продажи в рамках проведенных в этом месяце аукционов.

"Рост продаж в октябре в годовом сопоставлении свидетельствует о дальнейшем восстановлении рынка алмазов, начавшемся в августе. Мы ожидаем продолжения данного тренда и сохраняем позитивный взгляд на акции "АЛРОСА"", - пишут аналитики Газпромбанка.