MSCI включил Mail.ru в индекс MSCI Russia и убрал из него ММК по итогам ноябрьского пересмотра, как и ожидалось

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Индексный провайдер MSCI, как и ожидалось, включил Mail.ru (MOEX: MAIL) в индекс MSCI Russia и убрал из него ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (MOEX: MAGN) (ММК) в рамках очередного полугодового пересмотра, говорится в сообщении MSCI.

Кроме того, как говорится в обзоре главного стратега "ВТБ Капитала" по рынку акций Ильи Питерского, по итогам ноябрьского пересмотра в MSCI Russia Small Cap index были добавлены бумаги Ros Agro (MOEX: AGRO).

По оценкам Питерского, включение Mail.ru в индекс MSCI Russia с весом на уровне 1,37% обеспечит порядка $240 млн пассивного притока в GDR компании. В то же время пассивный отток из бумаг ММК из-за их исключения из данного индекса, как ожидает эксперт, составит около $92 млн.

"По нашим оценкам, включение Mail.ru в индексы MSCI вызовет притоки пассивных фондов в размере не менее $147 млн, что соответствует почти пяти дням торгов (при среднем дневном объеме торгов за три месяца (3M ADTV) $27,8 млн в Москве и Лондоне). Исключение акций ММК приведет к пассивным оттокам в объеме $55 млн, или около пяти дней торгов (3M ADTV $10,8 млн в Москве и Лондоне), что достаточно, чтобы негативно сказаться на динамике котировок в период до даты вступления изменений в силу. Увеличение коэффициента NoS (количество акций - прим. ИФ) Polymetal (MOEX: POLY) на 13 тыс. и "Яндекса" (MOEX: YNDX) - на 6 тыс. несущественно и нейтрально. Вследствие этих изменений вес остальных бумаг индексов будет скорректирован, а соответствующие пассивные оттоки не превысят в объеме одного дня торгов, что нейтрально", - говорится в обзоре аналитиков BCS GM Юлии Голдиной и Вячеслава Смольянинова.

Все изменения вступят в силу 30 ноября после закрытия торгов.

Индексы MSCI носят прикладной характер: многие инвестиционные фонды их "покупают", то есть вкладываются в акции, входящие в структуру индекса, пропорционально весу в нем, а также разрабатывают сложные структурные инструменты на основе индексов. Включение в индекс MSCI гарантирует акциям компаний более высокую ликвидность.